Złapałeś się na to zdjęcie? Bugatti od lekarza to fejk - wyjaśnię krok po kroku dlaczego

Żyjemy w czasach, w których granica między prawdą a cyfrową fikcją zaciera się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji rozwijają się w zawrotnym tempie, a generowane przez nie obrazy stają się niemal fotorealistyczne.

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Jeszcze kilkanaście miesięcy temu wytwory AI łatwo było rozpoznać po sześciu palcach u dłoni czy dziwnie powyginanych budynkach w tle. Dziś algorytmy radzą sobie z oświetleniem, odbiciami i teksturami tak dobrze, że nawet uważni internauci potrafią dać się nabrać na coś, co istnieje wyłącznie jako ciąg zer i jedynek.

I szczerze mówiąc - nie ma się co dziwić, taki już urok współczesnego internetu. Nasze mózgi, bombardowane setkami bodźców podczas bezmyślnego scrollowania tablicy, często przyjmują obrazki za pewnik, zwłaszcza gdy towarzyszy im chwytliwa historia.

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Skoro jednak technologia tworzenia fałszywek staje się coraz lepsza, my również musimy wejść na wyższy poziom weryfikacji informacji. Stąd właśnie ten tekst.

Bugatti Chiron od lekarza. Dlaczego to AI-fejk?

Mowa o pewnym ogłoszeniu, które niczym bumerang znowu zaczęło krążyć po polskiej sieci, wywołując kolejną falę dyskusji i komentarzy.

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Na kolejnych to zrzutach ekranu z Facebooka widzimy post niejakiego Roberta, który rzekomo sprzedaje luksusowe, niebieskie Bugatti Chiron za okazyjne 6 milionów złotych. Auto z przebiegiem 4 tysięcy kilometrów jest do obejrzenia w małopolskiej Jabłonce, a z opisu dowiadujemy się, że „użytkowała je kobieta (żona)” i w grę wchodzi „ew faktura 23% (lekarz)”.

Screenshot

Brzmi jak gotowy przepis na internetowy hit? Zdecydowanie, ale rozłóżmy na czynniki pierwsze, dlaczego to stuprocentowa ściema.

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Ragebait

Po pierwsze - spójrzmy na samą konstrukcję tego wpisu, bo to podręcznikowy, wręcz oczywisty ragebait, czyli przynęta na negatywne emocje.

Autor celowo zastosował tu fatalną ortografię i niechlujny styl („wiencej na priv albo tel”, brak polskich znaków w „jablonce” czy „zona”), co od razu prowokuje komentujących do wytykania błędów i kpin z inteligencji sprzedającego.

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Widać to zresztą doskonale w sekcji komentarzy, gdzie internauci natychmiast łapią haczyk, pisząc: „Żona lekarz a ty analfabeta”.

Lekarz

Drugi element tej psychologicznej układanki to bezpośrednie uderzenie w konkretną grupę zawodową. Wzmianka o tym, że samochód za 6 milionów należał do żony-lekarza, która wystawia na niego fakturę VAT, nie znalazła się tam przypadkiem.

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To obliczony na wywołanie oburzenia prztyczek w stronę środowiska medycznego, wokół którego w ostatnich miesiącach narosło sporo kontrowersji i gorących dyskusji społecznych - chociażby w kontekście astronomicznych zarobków na kontraktach czy stanu ochrony zdrowia.

Post ma wywołać prosty odruch: „Patrzcie, za nasze składki rozbijają się Bugatti po podhalańskich wsiach!”.

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Szczegóły

Kiedy jednak odłożymy emocje na bok i przejdziemy do twardych danych, bańka pęka w kilka sekund. Najprostszym technicznym sposobem na sprawdzenie „autentyczności” takiego pojazdu jest weryfikacja jego tablic rejestracyjnych.

Na zdjęciu wyraźnie widać wyróżnik „KNT 34563” (powiat nowotarski, co sprytnie pokrywa się z lokalizacją w Jabłonce), który wygląda zaskakująco poprawnie jak na wytwór generatora.

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Wystarczy jednak wejść na ogólnodostępną stronę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) i wpisać ten numer, aby sprawdzić historię ubezpieczenia OC. Okazuje się, że taka tablica rejestracyjna faktycznie istnieje w polskim systemie!

Jest tylko jeden drobny szczegół: w rzeczywistości nie jest ona przypisana do wartego miliony hipersamochodu ze stajni Bugatti, lecz do... poczciwego Audi TT. Ktoś albo wkleił istniejący numer w prompt, albo generator przypadkowo złożył ciąg znaków odpowiadający realnemu autu z tego regionu.

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AI samo się poskarży

Kolejny gwóźdź do trumny tego fejka dostarcza sama technologia, która go stworzyła. Przepuszczając to zdjęcie przez narzędzia weryfikacyjne - takie jak, chociażby system detekcji wbudowany w Google Gemini - otrzymujemy potwierdzenie, że obraz został wygenerowany przez sztuczną inteligencję.

Odpowiada za to technologia SynthID, czyli niewidoczny dla ludzkiego oka cyfrowy znak wodny, który nowoczesne modele zaszywają bezpośrednio w pikselach generowanych grafik.

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Nawet po zrobieniu zrzutu ekranu i skompresowaniu pliku przez Facebooka, algorytm bezbłędnie rozpoznaje swoje własne „dzieło”.

Jeśli jednak nie mamy pod ręką detektora SynthID, wystarczy dokładnie przyjrzeć się samemu obrazkowi i poszukać typowych dla AI halucynacji. Pierwszy rzut oka na budynek w tle - wyglądający jak typowa polska remiza skrzyżowana z zajazdem - ujawnia szyld z napisem „MYJNIA”.

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Problem w tym, że mniejsze litery pod głównym napisem i obok symbolu „24h” to już kompletny, nieczytelny bełkot, w którym znaki zlewają się w bezsensowne plamy. Sztuczna inteligencja potrafi już nieźle napisać jedno duże słowo, ale na drobnych napisach w tle wciąż regularnie wykłada się jak długi.

Jak obronić się przed fejkami AI?

Jak zatem możemy obronić się przed podobnymi manipulacjami w przyszłości? Przede wszystkim warto wyrobić w sobie nawyk „emocjonalnego hamulca”.

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Jeśli widzisz w sieci post, który w ułamku sekundy podnosi ci ciśnienie, idealnie trafia w społeczne stereotypy, a do tego zawiera absurdalne błędy językowe przy rzekomo poważnej ofercie - niemal na pewno masz do czynienia z ragebaitem.

Zamiast od razu pisać oburzony komentarz (który tylko nakręca zasięgi), weź głęboki oddech i załóż, że ktoś próbuje cię zmanipulować.

W drugim kroku zawsze szukaj detali, na których wykłada się technologia. Przybliż zdjęcie i spójrz na tło: przeczytaj napisy na szyldach, sprawdź symetrię felg, przyjrzyj się odbiciom w szybach i proporcjom obiektów.

Korzystaj też z darmowych narzędzi - sprawdzenie tablicy rejestracyjnej w UFG zajmuje dosłownie minutę, a wrzucenie podejrzanego obrazka do czatu AI z pytaniem o jego autentyczność jest dziś prostsze niż kiedykolwiek.

Sztuczna inteligencja będzie tworzyć coraz lepsze fejki, ale nasza zdrowa podejrzliwość i chłodna głowa to wciąż najskuteczniejszy filtr w internecie.

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