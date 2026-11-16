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BEEP.rent jako pierwszy w Polsce uczy AI wynajmować auta. I pozwala na tym zarabiać

Lokowanie produktu: beep.rent

Obecnie, chat czy agent AI zapytany o wynajem auta ogranicza się do ogólnikowych porad. Nie udzieli informacji o konkretnych warunkach czy cenach, już nie wspominając o dokonaniu rezerwacji z poziomu czata. To, do tej pory, możliwe było dopiero na witrynach wypożyczalni i wymagało przejrzenia wielu stron, aby znaleźć najlepiej dopasowaną ofertę. Polska porównywarka najmu BEEP.rent otwiera agentom te drzwi. Udostępnia im możliwość przeglądania i rezerwacji ofert około 50 wypożyczalni i płaci 10% prowizji każdemu, kto doda funkcję wynajmu aut do swojego agenta.

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BEEP.rent jako pierwszy w Polsce uczy AI wynajmować auta. I pozwala na tym zarabiać

Od prostej odpowiedzi do załatwienia sprawy
Branża nazywa ten kierunek “agentic AI”: asystent przestaje tylko odpowiadać na pytania, a zaczyna załatwiać sprawy. Sam dobiera rozwiązanie, sprawdza szczegóły i przygotowuje decyzję. Podróże i mobilność to złożona materia, a więc dla takich agentów oczywiste pole do popisu, ale potrzebują czegoś, czego same nie “wymyślą” - aktualnych cen, informacji o dostępności oraz wiedzy o sposobie rezerwacji.

Jeśli twórca chciałby samodzielne dodać taką funkcję do swojego oprogramowania, oznaczałoby to dogadywanie się z dziesiątkami wypożyczalni, integrację ich systemów i bieżącą agregację danych. BEEP.rent zdejmuje tę pracę z zespołów, które mają już własne rozwiązanie - na przykład asystenta od podróży, hoteli czy ubezpieczeń - i pozwala im łatwo dodać komplementarną usługę w postaci najmu.

Na polskim rynku wynajmu aut takie rozwiązanie dla agentów AI dotąd nie istniało. BEEP.rent zamyka w jednym miejscu całą ścieżkę najmu, od wyszukiwania po rezerwację i program prowizyjny.

Kamil Put - prezes BEEP.rent.

Jeden serwer, osiemnaście narzędzi

BEEP.rent przygotował serwer MCP, który obsługuje całą ścieżkę najmu i można go łatwo połączyć z dowolnym agentem. Podczas naturalnej rozmowy z użytkownikiem, agent wyszukuje oferty i dostaje o nich komplet informacji, nie tylko stawkę za dobę: pełną cenę wynajmu razem z opcjami wybranymi przez rozmówcę, wysokość kaucji oraz zasady anulowania. Może też uwzględnić wiek kierowcy, staż prawa jazdy i rodzaj karty płatniczej, bo od tego zależy, jakie oferty zobaczy użytkownik. Gdy klient się zdecyduje, agent przygotowuje rezerwację. Możliwe jest także późniejsze jej anulowanie lub przedłużenie, jeśli plany się zmienią. Łącznie serwer MCP BEEP.rent udostępnia 18 funkcji.

Do połączenia nie potrzeba nic oprócz klucza partnera. Aby go otrzymać wystarczy założyć bezpłatne konto na stronie programu, co trwa dosłownie chwilę. Instrukcje integracji z popularnymi narzędziami i przykładowe kody czekają w dokumentacji.

Ostatnie słowo ma człowiek

Wprawdzie to agent szuka, porównuje i wycenia najem, a na końcu przygotowuje rezerwację na podstawie swojej rekomendacji, ale na końcu to użytkownik wpisuje swoje dane i potwierdza gotową rezerwację. Dla twórcy agenta oznacza to brak obsługi płatności i przechowywania numerów kart oraz danych osobowych, czyli mniej pracy i mniej odpowiedzialności.

Agent, który zarabia

Najważniejsze jest jednak to, że twórca agenta może na tym zarabiać. Za każdy zakończony najem zrealizowany w ten sposób dostaje 10% jego wartości netto.Ryzyko jest przy tym znikome. Nie ma żadnej wiążącej umowy ani opłat za korzystanie z serwera, wystarczy założyć konto. Jednym słowem - twórca wpina serwer BEEP w agenta i zapomina o nim, a ten samodzielnie prowadzi rozmowy skutkujące sprzedażą.

Sprzedaje przy tym usługę, która ma wysoką wartość dla użytkownika. BEEP, a zatem także agent oparty na jego serwerze MCP, porównuje ceny najmu najdokładniej na rynku - razem ze wszystkimi dodatkami, opłatami obowiązkowymi. Nie ogranicza się do prostego zestawienia ofert, jakie znamy z wielu wypożyczalni. Pod tym względem BEEP dostarcza absolutnie unikalną wartość.

Dla osób, które budują agenty czy startupów, to sposób na przychód bez angażowania nowych zasobów. Firmy, które mają już asystenta w pokrewnej branży (na przykład dla hoteli, biur podróży, ubezpieczycieli czy firm leasingowych), mogą dołączyć wynajem aut jako usługę komplementarną do tego, co już oferują, i wygenerować dodatkowy przychód niemal zerowym kosztem.

Autorzy agentów najczęściej nie mają kłopotu z samym agentem, tylko z tym, jak na nim zarobić. Dajemy im usługę, która ma wartość dla użytkownika, a dla nich nie oznacza ani ryzyka, ani opłat.“ – podsumowuje Kamil Put, prezes BEEP.rent

Do programu można przystąpić na stronie: Program partnerski

O BEEP.rent. Działająca od 2019 roku porównywarka wypożyczalni samochodów, która podaje i pozwala dokładnie porównać pełną cenę najmu ze wszystkimi dodatkami i opcjami. Współpracuje z ok. 50 wypożyczalniami i ok. 50 000 aut. Rezerwacja odbywa się bez rejestracji i logowania, zazwyczaj bez płatności z góry.

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Lokowanie produktu:beep.rent
Tagi:
Sztuczna inteligencja (AI)