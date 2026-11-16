SPIDER'S WEB Technologie BEEP.rent jako pierwszy w Polsce uczy AI wynajmować auta. I pozwala na tym zarabiać

Lokowanie produktu : beep.rent

Obecnie, chat czy agent AI zapytany o wynajem auta ogranicza się do ogólnikowych porad. Nie udzieli informacji o konkretnych warunkach czy cenach, już nie wspominając o dokonaniu rezerwacji z poziomu czata. To, do tej pory, możliwe było dopiero na witrynach wypożyczalni i wymagało przejrzenia wielu stron, aby znaleźć najlepiej dopasowaną ofertę. Polska porównywarka najmu BEEP.rent otwiera agentom te drzwi. Udostępnia im możliwość przeglądania i rezerwacji ofert około 50 wypożyczalni i płaci 10% prowizji każdemu, kto doda funkcję wynajmu aut do swojego agenta.