Będzie baza USA w Polsce. Pentagon dał „zielone światło”
Zakończyło się spotkanie szefa naszego MON-u z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych. Kosiniak-Kamysz widzi „zielone światło” ze strony Pentagonu dla stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce oraz stworzenia nowej bazy.
Szykujemy się na nowy rozdział w polsko-amerykańskich stosunkach dyplomatycznych po spotkaniu, które odbyło się dziś w Waszyngtonie. Wzięli w nim udział szef polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz oraz jego amerykański odpowiednik, czyli Pete Hegseth piastujący stanowisko sekretarza obrony w rządzie Donalda Trumpa.
Z relacji szefa MON wynika, że udało się dojść do porozumienia dotyczącego stałej obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej ogłosił, iż ze strony Pentagonu jest już „zielone światło” dla utworzenia stałej bazy armii Stanów Zjednoczonych, a spotkanie zostało określone mianem „przełomowego”.
Baza wojsk amerykańskich w Polsce coraz bliżej
A czy Amerykanie pakują już mundury do walizek? Nie, bo „zielone światło” nie oznacza, iż zapadły już wszelkie niezbędne decyzje administracyjne itd. Szef polskiego MON-u zastrzegł, że ostateczna decyzja w sprawie powstania bazy wojskowej USA w naszym kraju należy do Białego Domu. Nie powinniśmy czekać na nią jednak zbyt długo, gdyż ma zapaść już na początku grudnia 2026 r.
Z relacji wynika przy tym, że „wszystko idzie w dobrym kierunku”. Ze strony Pete’a Hegsetha padły z kolei ciepłe słowa kierowane w naszą stronę. Chwalone było nasze zaangażowanie w NATO. Docenione zostało również to, że przeznaczając 5 proc. PKB na obronność budujemy jedną z najpotężniejszych armii w Europie będącą wzorem dla innych naszych sojuszników.
A jak duża ma być baza USA w Polsce?
Infrastruktura ma być gotowa dla ok. 5 tys. żołnierzy wraz z ich rodzinami, a koszty szacuje się na poziomie 15-17 mld zł. Oprócz tego rozmowy prowadzone z Pete’em Hegsethem, który w administracji Donalda Trumpa posługuje się także przywróconym historycznym tytułem sekretarza wojny, dotyczyły powstania w Polsce centrum serwisowego pocisków PAC-3 MSE do rakiet Patriot.
Dziennikarz działu technologie, w Grupie Spider’s Web od 2012 r. Ekspert w tematyce Apple'a, który w swoich tekstach skupia się również na telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą działu Spider's Web Rozrywka, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.