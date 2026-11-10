Będzie baza USA w Polsce. Pentagon dał „zielone światło”

Szykujemy się na nowy rozdział w polsko-amerykańskich stosunkach dyplomatycznych po spotkaniu, które odbyło się dziś w Waszyngtonie. Wzięli w nim udział szef polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz oraz jego amerykański odpowiednik, czyli Pete Hegseth piastujący stanowisko sekretarza obrony w rządzie Donalda Trumpa.

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Z relacji szefa MON wynika, że udało się dojść do porozumienia dotyczącego stałej obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej ogłosił, iż ze strony Pentagonu jest już „zielone światło” dla utworzenia stałej bazy armii Stanów Zjednoczonych, a spotkanie zostało określone mianem „przełomowego”.

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Baza wojsk amerykańskich w Polsce coraz bliżej

A czy Amerykanie pakują już mundury do walizek? Nie, bo „zielone światło” nie oznacza, iż zapadły już wszelkie niezbędne decyzje administracyjne itd. Szef polskiego MON-u zastrzegł, że ostateczna decyzja w sprawie powstania bazy wojskowej USA w naszym kraju należy do Białego Domu. Nie powinniśmy czekać na nią jednak zbyt długo, gdyż ma zapaść już na początku grudnia 2026 r.

Z relacji wynika przy tym, że „wszystko idzie w dobrym kierunku”. Ze strony Pete’a Hegsetha padły z kolei ciepłe słowa kierowane w naszą stronę. Chwalone było nasze zaangażowanie w NATO. Docenione zostało również to, że przeznaczając 5 proc. PKB na obronność budujemy jedną z najpotężniejszych armii w Europie będącą wzorem dla innych naszych sojuszników.

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A jak duża ma być baza USA w Polsce?

Infrastruktura ma być gotowa dla ok. 5 tys. żołnierzy wraz z ich rodzinami, a koszty szacuje się na poziomie 15-17 mld zł. Oprócz tego rozmowy prowadzone z Pete’em Hegsethem, który w administracji Donalda Trumpa posługuje się także przywróconym historycznym tytułem sekretarza wojny, dotyczyły powstania w Polsce centrum serwisowego pocisków PAC-3 MSE do rakiet Patriot.

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