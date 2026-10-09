Polski satelita wojskowy pokazał pierwsze zdjęcia. A na nich tajna chińska stocznia

Creotech Instruments, polska firma z branży kosmicznej budująca satelity, zaprezentowała pierwsze zobrazowania Ziemi wykonane przez satelitę Mikroglob-1, działającego jako część konstelacji Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi (SSOZ) Mikroglob. To system wojskowy wykorzystywany przez naszą armię.

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Prezentowane zobrazowania zostały wykonane w ramach fazy odbiorów satelity. Przed osiągnięciem docelowych parametrów jakościowych konieczne są zmiana orbity na docelową, zakończenie kalibracji systemu obrazowania oraz systemu odpowiedzialnego za precyzyjne ustawianie satelity. Prace te są prowadzone przed przekazaniem systemu do Ministerstwa Obrony Narodowej.

Opublikowane materiały obejmują m.in. lotnisko Los Angeles, aglomerację Los Angeles, lotnisko w Nowym Orleanie oraz miasto Dalian w Chinach. Dane zostały pozyskane w świetle widzialnym oraz bliskiej podczerwieni (NIR), pokazując możliwości technologii rozwijanych przez spółkę w ramach strategicznego projektu dla polskiego sektora bezpieczeństwa i obronności - czytamy w komunikacie Creotech Instruments.

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Na początku jedna uwaga. Gdy mówimy o zdjęciach satelitarnych, często używa się terminu zobrazowanie. Zobrazowanie to cyfrowy obraz powierzchni Ziemi. Może być on wykonany przez "zwykły" aparat na orbicie, ale także przez instrumenty pracujące w podczerwieni, albo radar.

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Prezentowane zobrazowania zostały wykonane w ramach fazy odbiorów satelity. Mikroglob-1 został wyniesiony na orbitę 7 lipca 2026 r.

Los Angeles International Airport (LAX)

Pierwsze zobrazowanie przedstawia Los Angeles International Airport (LAX). Zdjęcie wykonane 23 września 2026 r. obejmuje obszar o wymiarach 5,5 × 7,1 km. Na obrazie widoczna jest infrastruktura lotniska wraz z jego bezpośrednim otoczeniem.

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Drugie zobrazowanie pokazuje znacznie większy fragment aglomeracji Los Angeles, od okolic lotniska LAX po Torrance. Objęty nim obszar ma około 24 km długości i 7,1 km szerokości. Na powiększeniu widoczny jest m.in. kompleks rafineryjny.

Fragment zdjęcia aglomeracji Los Angeles. Na powiększeniu widoczny jest m.in. kompleks rafineryjny.

Jak podkreśla Creotech Instruments, oba przykłady pokazują dwa uzupełniające się zastosowania danych satelitarnych, czyli szczegółową obserwację konkretnego obiektu oraz analizę rozległego obszaru w ramach jednego ujęcia.

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Nowy Orlean w oku polskiego satelity

Możliwości Mikroglob-1 obejmują również wykonywanie zdjęć w szerokim zakresie fal światła widzialnego oraz w bliskiej podczerwieni. Przykładem jest zobrazowanie Louis Armstrong New Orleans International Airport oraz fragmentu rzeki Missisipi, wykonane 22 września 2026 r. Obejmuje ono obszar o wymiarach 9,9 × 6,3 km.

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Louisiana, Nowy Orlean

Zdjęcie w zakresie RGB wykorzystuje trzy podstawowe zakresy światła widzialnego - czerwony, zielony i niebieski. Pozwala to na szczegółową obserwację obiektów i infrastruktury oraz ich otoczenia. - tłumaczy Creotech Instruments.

Dla porównania zobaczyć możemy ten sam obszar, ale zobrazowany z wykorzystaniem kanału NIR, czyli bliskiej podczerwieni. Jest to zakres światła niewidoczny dla ludzkiego oka, który może dostarczać dodatkowych informacji o charakterystyce obserwowanego terenu.

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Nowy Orlean zobrazowany z wykorzystaniem kanału NIR.

Dane NIR znajdują zastosowanie m.in. w analizie roślinności i środowiska, a także w ocenie zniszczeń wywołanych katastrofami naturalnymi lub działaniami wojennymi. W przypadku systemów obserwacji Ziemi mogą również stanowić dodatkowe źródło informacji wykorzystywanych przy monitorowaniu określonych obszarów.

Zobrazowanie NIR tego samego obszaru w Nowym Orleanie ma wymiary 5,4 × 5,5 km.

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Tak budują chiński lotniskowiec

Na kolejnym zaprezentowanym publicznie zobrazowaniu widzimy obiekt, który z pewnością uznawany jest za strategiczny i tajny. Polski satelita przyjrzał się podglądał z orbity port w Dalian w Chinach.

Szczególnie interesującym tutaj obiektem uchwyconym przez Mikroglob-1 jest obszar stoczni Dalian Shipping Heavy Industry Group Company Ltd., w której powstaje czwarty chiński lotniskowiec, określany przez analityków jako Type 004. Wyposażony on będzie najprawdopodobniej w dwa reaktory jądrowe, których przedziały jeszcze nie zakryte pokładem, wyraźnie widać na zdjęciu - czytamy w komunikacie.

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Stocznia, w której powstaje chiński lotniskowiec.

Creotech Instruments podkreśla, że zobrazowanie wykonane przez polskiego satelitę pokazuje tym samym praktyczne możliwości wykorzystania krajowej technologii do obserwacji obiektów o znaczeniu strategicznym.

Dalian, Chińska Republika Ludowa

Materiał wykonany w paśmie panchromatycznym obejmuje obszar o wymiarach 5,3 × 7,4 km.

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Relatywnie duże naświetlenie detektora w tym trybie pozwala uzyskać szczegółowy obraz obserwowanego obszaru. Na zobrazowaniu można analizować m.in. zabudowę, drogi, mosty oraz infrastrukturę portową - podaje polska firma.

Konstelacja satelitów Mikroglob

Mikroglob-1 jest pierwszym z czterech satelitów systemu SSOZ Mikroglob, którego budowę Creotech Instruments realizuje na zlecenie Agencji Uzbrojenia. System bazuje na autorskiej platformie satelitarnej HyperSat opracowanej przez spółkę, która stanowi fundament technologiczny rozwijany przez największy polski podmiot sektora kosmicznego Creotech Instruments.

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Mikroglob-1 został wyniesiony na orbitę 7 lipca 2026 r. i jest pierwszym z czterech satelitów powstającego systemu. Pozostałe trzy satelity dołączyły do niego 1 października 2026 r., wyniesione na orbitę na pokładzie rakiety Falcon 9 firmy SpaceX w ramach misji Transporter-18. Cała konstelacja Mikroglob jest już na orbicie.

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W 2022 r. Polska zawarła z Airbus Defence and Space umowę na dostawę dwóch satelitów rozpoznawczych o bardzo wysokiej rozdzielczości, sięgającej około 30 cm. Ich wyniesienie na orbitę planowane jest na 2027 r. Wartość programu to 575 mln euro netto.

Mikroglob stanowi uzupełnienie tych zdolności. Wartość tego programu to jedynie 453 mln zł netto (ok. 105 mln euro), a większa liczba satelitów pozwala na zwiększenie częstotliwości obserwacji wybranych obszarów, podczas gdy rozwiązania o bardzo wysokiej rozdzielczości zapewniają możliwość pozyskiwania szczegółowych zobrazowań pojedynczych obiektów.

Warto podkreślić, że cały projekt został opracowany przez polskich specjalistów, a zarządzanie systemem zostało powierzone specjalistom z Agencji Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych (ARGUS). Integralną częścią systemu jest segment naziemny, składający się z dwóch komponentów, Kontroli Misji oraz Przetwarzania Danych Obrazowych. Pierwszy odpowiada za dwukierunkową komunikację z satelitami, zarządzanie telemetrią oraz odbiór danych obrazowych poprzez stacje naziemne. Drugi element zapewni szybkie przetwarzanie i analizę danych, dostarczając niezbędnych informacji dla działań wojska.

Program MikroGlob to nie tylko technologiczny awans dla polskiej armii, ale także symbol rosnącej roli Polski w europejskim sektorze kosmicznym.

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