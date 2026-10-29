Rewolucja w Żappce od 1 listopada. Nowe zasady, Skoki i nagrody bez ubywania punktów

Dotychczasowy program lojalnościowy Żabki w formule znanej z porannych wizyt po kawę czy przekąski kończy działanie 31 października. Od 1 listopada zasady ulegają gruntownej zmianie i wymagają zatwierdzenia nowego regulaminu bezpośrednio na ekranie telefonu. Wokół zapowiedzi krążyło sporo pytań o los dotychczasowego dorobku na kontach, ale oficjalny komunikat rozwiewa wątpliwości.

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Uzbierane żappsy nie przepadną wraz z nadejściem nowego miesiąca. Na ich wykorzystanie macie czas do 31 grudnia 2026 r., co daje dwa pełne miesiące na wyzerowanie konta.

Zgromadzone zapasy wymienicie w sekcji „Wszystko za żappsy” nawet wtedy, gdy zignorujecie przystąpienie do nowego programu. Aplikacja wyświetli przy głównym liczniku dedykowany baner informujący, ile punktów z poprzedniego rozdania zostało wam jeszcze do odebrania przed końcem roku.

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Nowy regulamin Żabki i zakupy bez zbierania punktów

Jak teraz podaje Żabka, przejście na zaktualizowany system od 1 listopada zajmie kilkanaście sekund. Wystarczy zaktualizować obecną aplikację, Żappkę i zaakceptować nowe warunki.

Brak akceptacji regulaminu odetnie konto od możliwości naliczania kolejnych żappsów za bieżące zakupy.

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Zeskanowanie kodu kreskowego przy kasie nadal pozwoli jednak skorzystać ze standardowych promocji półkowych przygotowanych w sklepach.

Żabka ma Skoki. Co to jest?

Kluczową nowością stają się tak zwane Skoki, oparte na zakupach z e-paragonami. Żabka wprowadza równoległy mechanizm nagradzania za regularność wizyt, stawiając na elementy grywalizacji.

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W interfejsie pojawi się pasek postępu z konkretnym wyzwaniem zakupowym, a każde zakupy spełniające określone kryteria przesuną wskaźnik w stronę finału.

Po zaliczeniu wymaganej liczby kroków odbierzecie nagrodę: zniżkę na wybrane produkty, bon kwotowy na zakupy lub dodatkową paczkę żappsów.

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Wszystko to bez wydawania choćby jednego uciułanego wcześniej punktu. Algorytm ma przy tym analizować zawartość koszyka, dopasowując kolejne zadania i bonusy do asortymentu, po który sięgacie najchętniej.

żappsy zostają na dobre

Podstawowa waluta programu zachowuje swoje miejsce w aplikacji. Po dołączeniu do nowych zasad przelicznik w sklepach stacjonarnych nadal wynosi 4 punkty za każdą wydaną złotówkę.

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W menu pozostaje także Strefa kuponów ze spersonalizowanymi zniżkami. Wdrożenie Skoków otwiera dopiero cykl nowości, bo w kolejnych miesiącach sieć zapowiada uruchomienie następnych modułów z zadaniami.

Sieć przekazuje też, że “już wkrótce żappsy będzie można zdobywać także za zakupy poza siecią sklepów Żabka”.

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