Zakupy z pomocą AI w Żabce. Jush i delio przygotują koszyk

Jeszcze niedawno zakupy online zaczynały się od wpisania nazwy konkretnego produktu w wyszukiwarkę. Teraz punktem wyjścia może być po prostu potrzeba: „zaplanuj mi kolacje na pięć dni”, „wykorzystaj to, co mam już w lodówce” albo „jedna osoba w domu nie je mięsa, druga jest na diecie wysokobiałkowej, a dziecko ma alergię na mleko”.

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Nowe rozwiązanie Żabka Jush pozwala połączyć kompatybilne narzędzie AI z kontem użytkownika. Dzięki temu rozmowa może przełożyć się na konkretne działania zakupowe. Technologia wyszukuje dostępne produkty, może uwzględnić promocje i kupony, a następnie przygotować koszyk odpowiadający opisanym potrzebom.

Jak AI przygotuje koszyk w Jush lub delio

Jak wygląda to w praktyce? Można wkleić link do przepisu i poprosić o znalezienie wszystkich potrzebnych składników. Można też przesłać zdjęcie zawartości lodówki, aby wykorzystać produkty, które są już w domu, i dokupić tylko to, czego brakuje. Rozwiązanie pozwala również zaplanować zakupy na kilka dni, uwzględniając różne preferencje żywieniowe, diety czy alergie domowników.

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Co ważne, technologia może również dopasować sposób realizacji zamówienia do charakteru zakupów. Jeśli potrzebnych jest kilka produktów na szybko, może przygotować koszyk w usłudze Jush. W przypadku większych, planowanych zakupów może skompletować go w delio supermarket online. Użytkownik nie musi więc sam zastanawiać się, która usługa lepiej odpowiada jego potrzebie.

MCP umożliwia agentom AI wyszukiwanie produktów i promocji

Za rozwiązaniem stoi technologia MCP, czyli Model Context Protocol. Dzięki niej agenci AI działający w popularnych narzędziach AI mogą, za zgodą użytkownika, korzystać z wybranych funkcji usług Jush i delio supermarket online. W praktyce oznacza to, że mogą wyszukiwać dostępne produkty, sprawdzać promocje i przygotować koszyk zgodnie z poleceniem użytkownika. Rozwiązanie działa jako Remote Server MCP, dlatego nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania na urządzeniu.

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Sądzimy, że przyszłość e-commerce będzie coraz mniej opierać się na ręcznym wyszukiwaniu każdego produktu, a coraz bardziej na rozumieniu tego, co użytkownik chce osiągnąć. Czasem będzie to przygotowanie konkretnego przepisu, czasem zakupy dla całej rodziny na kilka dni, a innym razem szybkie uzupełnienie tego, czego zabrakło w domu. Chcemy, aby technologia upraszczała ten proces i zdejmowała z użytkownika część powtarzalnych czynności, jednocześnie pozostawiając mu pełną kontrolę nad zamówieniem – mówi Michał Tajchert, CTO w Lite e-Commerce z Grupy Żabka.

Rozwiązanie wpisuje się w rozwój tzw. agentic commerce, czyli modelu, w którym sztuczna inteligencja nie tylko odpowiada na pytania, ale może również wykonywać kolejne czynności prowadzące do realizacji konkretnego zadania. W przypadku zakupów oznacza to przejście od samodzielnego wyszukiwania poszczególnych produktów do opisania potrzeby, na podstawie której technologia może przygotować konkretny koszyk.

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Nowa funkcjonalność jest obecnie dostępna w fazie beta. Użytkownik sam decyduje o połączeniu wybranego narzędzia AI z kontem Żabka Jush i zachowuje kontrolę nad finalnym zamówieniem. Technologia nie składa ani nie opłaca zamówienia. Przygotowany koszyk należy sprawdzić i sfinalizować w aplikacji.

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