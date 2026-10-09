W Polskim mieście kradną… worki z kaucją. Recykling wjechał za mocno 

Surowiec nie jest już odpadem, stał się cennym materiałem - powtarzają ekolodzy i rząd. Niektórzy wzięli sobie to hasło do serca zbyt mocno. Miasto Bytom na swojej stronie opisało dość niezwykły proceder.

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Strażnicy miejscy odebrali zgłoszenie o sporej ilości plastikowych butelek na terenie jednego z pustostanów przy ul. Andersa w Miechowicach - relacjonuje miasto.

Funkcjonariusze na miejscu natknęli się na ok. 20 rozerwanych worków o pojemności 600 litrów, pochodzących z systemu kaucyjnego

"Butelki były zgniecione w charakterystyczny dla butelkomatu sposób, a na workach widoczne plomby systemu kaucyjnego" - wyjaśnia miasto. Czegoś jednak brakowało - wśród odpadów przemielonych przez automat zabrakło aluminium.

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Wszystko wskazuje na to, że złodziej zainteresowany był tylko tym surowcem, który może oddać na złom - podejrzewa miasto.

Niedaleko miejsca, w którym znalazły się odpady, znajduje się dyskont. Obecnie funkcjonariusze starają się ustalić, czy worki z zawartością butelkomatu mogły zostać skradzione właśnie z okolicznego sklepu.

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Co ciekawe, podobna sytuacja, "lecz w trochę w mniejszej skali", miała również miejsce w sklepie innej sieci. Miasto nie zdradza jednak szczegółów. Wiemy tylko tyle, że "po rozmowie z kierownikiem sklepu butelki PET zostały usunięte". Czyżby niektórzy dostrzegli, że gdzieniegdzie worki z resztkami opakowań nie są skutecznie pilnowane, co oznacza, że część surowca można przejąć?

To uderza w system kaucyjny

W końcu celem jest to, aby zebrane opakowania mogły zostać "odpowiednio przetworzone i wykorzystane do produkcji kolejnych produktów, w tym nowych opakowań". W tym przypadku kaucja zostaje odzyskana, a surowiec przepadł. To znaczy nie do końca - trafił najprawdopodobniej na złom. Ale nie taka miała być droga.

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Wysokie poziomy selektywnej zbiórki ułatwiają odzyskiwanie wartościowych materiałów i ograniczają konieczność pozyskiwania kolejnych surowców. W ten sposób system kaucyjny wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której materiały mogą pozostawać w gospodarce możliwie długo - wyjaśniał resort.

W Polsce dochodziło już do prób wymanewrowania butelkomatów czy kradzieży zbieranych opakowań, ale tego typu przekręt to nowość. Tymczasem na Węgrzech mowa jest nawet o "butelkowej mafii". Portal Interia Wydarzenia powołując się na tamtejsze media pisał, że profesjonalni zbieracze zmagają się z nieuczciwym działaniem konkurencji.

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Jako że osoby zbierający opakowania po innych nie mogą oddać ich od razu do sklepu w zbyt dużej liczbie, bo to przyciągnęłoby uwagę służb - jak czytamy, na Węgrzech "wyjmowanie butelek z koszy na śmieci jest w węgierskim prawie uznawane za kradzież i karane grzywną" - zapasy ukrywane są w lesie. Tyle że ktoś potrafi je przejąć.

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Celem systemu kaucyjnego było m.in. zaprowadzenie porządku. I to się udało, czego dowodem są polskie lasy, rzeki i plaże. Niestety mimo to zdarzają się incydenty, kiedy przez czyjąś nieuwagę ogromne wory pełne odpadów trafiają w nieodpowiednie miejsca.

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Cóż, ciągle uczymy się nowych rzeczy. A że okazja czyni złodzieja, to ewentualne luki szybko są wykorzystywane.

Zdjęcie główne: FotoDax / Shutterstock.com

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