Koniec z pendrive'ami ratunkowymi. Windows sam się ogarnie

Prawdopodobnie znasz nieprzyjemne uczucie i stres towarzyszące odkryciu, że twój komputer z Windowsem nie chce się uruchomić. Gorączkowo szukasz innego komputera, pobierasz instalator systemu Windows i tworzysz bootowalny nośnik USB, tylko po to, by ponownie uruchomić swój komputer. Microsoft chce trochę ulżyć wszystkim osobom w tego typu sytuacjach, a to poprzez wprowadzenie nowej funkcji Cloud Rebuild. Dzięki niej ponowna instalacja Windowsa 11 będzie możliwa bez przygotowywania pendrive'a z obrazem systemu.

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Windows 11 sam pobierze system i sterowniki

Cloud Rebuild wykorzystuje usługę Windows Update do pobrania obrazu Windowsa 11 oraz sterowników potrzebnych do działania komputera. Najważniejsza różnica względem dostępnej już funkcji Cloud Download polega na tym, że nowe rozwiązanie nie wymaga sprawnej instalacji obecnego systemu operacyjnego. Ponowna instalacja będzie więc możliwa również wtedy, gdy komputer nie jest w stanie poprawnie uruchomić Windowsa.

Nowość udostępniono w opcjonalnej aktualizacji KB5127936. Microsoft wdraża ją stopniowo, dlatego nie wszyscy użytkownicy otrzymają dostęp do Cloud Rebuild od razu. Szanse na wcześniejsze otrzymanie funkcji można zwiększyć, włączając w Windows Update opcję "Pobieraj najnowsze aktualizacje, gdy tylko będą dostępne". Nie gwarantuje ona jednak natychmiastowego dostępu do nowego rozwiązania.

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Jak uruchomić Cloud Rebuild?

Jeśli Windows 11 nadal działa, wystarczy przejść do „Ustawienia” > „System” > „Odzyskiwanie”, a następnie wybrać opcję „Odbuduj komputer”. Komputer uruchomi środowisko odzyskiwania Windows RE, w którym rozpocznie się przygotowanie ponownej instalacji.

"Odbuduj komputer" w ustawieniach systemu Windows 11

W przypadku poważniejszej awarii, uniemożliwiającej uruchomienie systemu, komputer po kilku nieudanych próbach startu powinien automatycznie przejść do środowiska odzyskiwania. Należy wtedy wybrać Rozwiązywanie problemów, Odzyskiwanie i odinstalowywanie, a następnie Cloud Rebuild.

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Do przeprowadzenia operacji niezbędne jest połączenie z internetem przez Wi-Fi lub Ethernet. Komputer musi być również podłączony do zasilania. Przed rozpoczęciem instalacji użytkownik zobaczy informacje o docelowej wersji Windowsa, jego edycji i języku oraz ostrzeżenie dotyczące utraty danych.

Więcej szczegółów na temat funkcji odbudowywania komputera dostępne jest na stronie wsparcia Microsoftu.

Funkcja przyda się również administratorom IT

Microsoft przygotował Cloud Rebuild także z myślą o firmach. Administratorzy IT mogą zdalnie konfigurować i uruchamiać proces ponownej instalacji za pośrednictwem Recovery CSP. Dostają również możliwość wskazania aktualnie zainstalowanej kompilacji systemu lub konkretnej wersji docelowej.

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Zdjęcie główne: Claudio Divizia / Shutterstock

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