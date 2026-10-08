W Kiszyniowie taksówka puszczała mi AI slop, w Oslo zamawiałem obiad bez kelnera

Zacznę od wyznania, które w polskim internecie brzmi prawie jak herezja. Narzekanie na Polskę to nasz sport narodowy - na urzędy, na drogi, na ceny, na wszystko. Sam to robię. Ale po roku, w którym spędziłem dużo czasu na lotniskach, muszę napisać coś niepopularnego: w wielu codziennych sprawach to inni powinni uczyć się od nas.

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Nie chodzi o patriotyzm z koszulki. Chodzi o drobiazgi, które w Polsce są tak oczywiste, że przestaliśmy je zauważać. Zauważa się je dopiero wtedy, gdy ich zabraknie.

Zaczyna się na lotnisku

Skoro już przy lotniskach jesteśmy - to tam pierwszy raz złapałem się na myśli, że coś jest nie tak z naszym narzekaniem. Polskie lotniska, nawet te, które sami uważamy za najgorsze, prezentują się i działają lepiej niż wiele portów w popularnych destynacjach.

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Są czyste, czytelnie oznakowane, kontrola bezpieczeństwa idzie sprawnie, a odbiór bagażu nie zamienia się w egzamin z cierpliwości. No chyba że akurat wracamy do kraju z jakimś biurem podróży…

Niemniej, wystarczy wylądować w Grecji albo w Niemczech, żeby zobaczyć różnicę. Lotniska, przez które co roku przewijają się miliony turystów, potrafią wyglądać i działać tak, jakby nikt nie przewidział, że ktoś z nich będzie korzystał.

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Jasne, nie wszystko jest u nas idealne. Obsługa mogłaby się częściej uśmiechać - choćby po polsku, czyli oszczędnie, ale jednak. Tyle że uśmiech to jedyna rzecz, której polskim lotniskom brakuje względem południa i zachodu Europy. W funkcjonalności, czystości i sprawności to my jesteśmy wyżej.

Z jednym zastrzeżeniem: do Skandynawii wciąż nam bardzo daleko. Tam lotnisko nie jest miejscem, które trzeba przetrwać, tylko częścią podróży, która po prostu działa.

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Płatności, czyli moment, w którym tęsknisz za BLIK-iem

Pierwsza rzecz, którą odczuwa Polak za granicą, to brak BLIK-a i płatności zbliżeniowych. Brzmi banalnie, ale BLIK to system, który w 2025 roku obsłużył 2,9 mld transakcji o wartości 441,5 mld zł, a aktywnych kont było 20,7 mln.

Przelew na numer telefonu, płatność w sklepie, wypłata z bankomatu bez karty - dla nas codzienność, dla większości Europy science fiction.

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Przyznam szczerze, że sam długo nie byłem fanem tego rozwiązania. Przepisywanie kodów, przełączanie się między aplikacjami, potwierdzenia, które raz przychodziły od razu, a raz po kilkunastu sekundach. Zmieniło się to dopiero wtedy, gdy BLIK trafił do Revoluta. Tam w końcu działa szybko, faktycznie intuicyjnie i tak, że za granicą można za nim zatęsknić.

Najbardziej kontrastowo wypadają Niemcy. Kraj, który kojarzymy z technologicznym porządkiem, wciąż w wielu miejscach żyje gotówką. Kartka "tylko gotówka" na drzwiach knajpy w Berlinie to nadal nie egzotyka, tylko codzienność.

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Ale żeby nie było tak różowo - tu muszę oddać honor Norwegii. W Oslo zakochałem się w czymś, co u nas wciąż jest rzadkością. Wchodzisz do restauracji, siadasz, skanujesz kod, zamawiasz wszystko przez aplikację i płacisz. Praktycznie bez kontaktu z obsługą.

Brzmi zimno? W praktyce oznacza to, że nikt nie przekręci zamówienia, nie zapomni o napoju i nie każe ci czekać kwadrans na rachunek. Zamówiłeś to, co kliknąłeś. Koniec.

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W Polsce takie rozwiązania się pojawiają, ale wciąż jako ciekawostka. W Oslo to standard.

Codzienność, czyli Żabka w wersji fińskiej

Największe kulinarne zaskoczenie nie spotkało mnie w restauracji, tylko w zwykłym sklepie. W Helsinkach sklepy przypominające nasze Żabki, tylko większe, mają standard, którego u nas brakuje.

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Gotowe posiłki to jedno, ale można tam też samemu ułożyć szybki obiad z kilkunastu gotowych składników. Bierzesz pojemnik, nakładasz to, na co masz ochotę, płacisz i wychodzisz. Pełna dowolność, zero czekania.

My mamy coś podobnego, ale w mocno ograniczonej formie. Żabka nauczyła Polaków, że w osiedlowym sklepie da się zjeść ciepły posiłek i to jest ogromna zmiana w porównaniu z tym, co było dekadę temu. Tyle że to wciąż wybór z gotowej półki. Sałatki według własnego widzimisię sobie nie ułożymy.

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Miasto, czyli wszyscy przegrali z hulajnogami

Jeśli miałbym wskazać jeden element wspólny wszystkich odwiedzonych miast, nie byłaby to architektura, kuchnia ani język. Byłyby to hulajnogi elektryczne. Od Oslo po Heraklion, od Brugii po Kiszyniów - świat został przez nie opanowany. Stoją na chodnikach, leżą w krzakach, blokują wejścia do kamienic.

To jedyna rzecz, w której wszystkie te miasta są do siebie podobne i jedyna, z którą żadne z nich do końca sobie nie radzi. Polska w tym towarzystwie nie wypada ani lepiej, ani gorzej. Po prostu dołączyliśmy do globalnego klubu ludzi potykających się o porzucone hulajnogi.

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Za to w kategorii "transport, którego się nie spodziewałem" prawdziwym szokiem był Kiszyniów. Wsiadam do taksówki, a tam, zamiast ekranu z trasą przejazdu, lecą filmy z YouTube'a.

Konkretnie: muzyka wygenerowana przez AI z równie wygenerowanymi teledyskami. Klasyczny AI slop, puszczany pasażerom w pętli. Nie wiem, czy to był pomysł kierowcy, czy jakiejś lokalnej firmy, ale przez całą drogę miałem poczucie, że jadę przez przyszłość, której nikt nie zamawiał.

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Państwo w telefonie

Tu muszę być uczciwy: w tej kategorii jest jeden kraj, któremu zazdroszczę bardziej niż komukolwiek innemu. Estonia od lat jest europejskim wzorem cyfrowego państwa - niemal wszystkie sprawy urzędowe załatwia się tam online, a głosować przez internet można od dwóch dekad.

I być może jako turysta nie zaznam tych dobrodziejstw w trakcie podróży, ale ciesze się, że na tym polu Polska nie wypada tu wcale źle.

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mObywatel z cyfrowym dowodem, e-recepta, rozliczenie PIT-u w kilka minut, sprawy samochodowe bez kolejki w wydziale komunikacji. Kilkanaście lat temu brzmiałoby to jak żart.

Dziś to normalność, a w wielu krajach zachodniej Europy - wciąż niedościgniony ideał.

Czego naprawdę zazdroszczę

Żeby nie wyszło na laurkę - są rzeczy, które chętnie bym do Polski przywiózł:

Zamawianie przez aplikację w Oslo - bez pomyłek, bez czekania, bez stresu;

- bez pomyłek, bez czekania, bez stresu; Bufet do samodzielnego układania posiłku w sklepach w Helsinkach - Żabka już pokazała, że Polacy chcą jeść w sklepie, teraz czas na kolejny krok;

- Żabka już pokazała, że Polacy chcą jeść w sklepie, teraz czas na kolejny krok; Skandynawskie lotniska - dowód, że da się jeszcze lepiej niż u nas;

- dowód, że da się jeszcze lepiej niż u nas; Estońskie e-państwo - mObywatel to dobry start, ale Tallin jest kilka kroków dalej.

I są rzeczy, które uważam co najmniej za ciekawe, choć niekoniecznie chciałbym je u nas:

Taksówkowy AI slop w Kiszyniowie - jako doświadczenie antropologiczne bezcenne, jako standard - nie, dziękuję;

- jako doświadczenie antropologiczne bezcenne, jako standard - nie, dziękuję; Hulajnogowy chaos - wspólny mianownik całej Europy, którego nikt nie potrafi opanować.

Co z tego wynika

Podróże mają tę zaletę, że pozwalają zobaczyć własny kraj z zewnątrz. I z tej perspektywy Polska wygląda zaskakująco dobrze.

Nie idealnie - nikt nie mówi o idealnie. Ale tam, gdzie liczy się codzienna wygoda - lotniska, płacenie, załatwianie spraw - jesteśmy często krok przed krajami, które przez lata stawialiśmy sobie za wzór.

Możemy uczyć się od Norwegów, jak zamawiać obiad bez pośredników. Możemy podglądać Finów, jak zrobić z osiedlowego sklepu bar sałatkowy. Możemy patrzeć na Estończyków, jak budować państwo w telefonie. Ale wracając z każdego z tych miejsc, łapałem się na tej samej myśli: dobrze być z powrotem.

A jeśli ktoś zapyta, co najbardziej mi się podobało w tych dziesięciu miastach - odpowiem uczciwie. Powrót.

Co nie znaczy, że kończę.

Postawiłem sobie wyzwanie, żeby odwiedzić wszystkie kraje w Europie, więc kolejne lotniska, sklepy i taksówki dopiero przede mną. I będę dalej szukał drobnych rozwiązań, które ułatwiają codzienne życie - tych, które warto przywieźć do Polski, i tych, które lepiej zostawić tam, gdzie je znalazłem.

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