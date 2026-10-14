Porządek się opłaca. Innowacyjne urządzenia od Tineco w specjalnych cenach w ramach Tineco Month 

Wraz z nadejściem jesieni spędzamy w domach coraz więcej czasu, a utrzymanie nieskazitelnej czystości podłóg staje się wyzwaniem. Marka Tineco, światowy lider w kategorii odkurzaczy myjących, ogłasza start ogólnopolskiej kampanii „Tineco Month" pod hasłem „Porządek się opłaca". Przez cały październik polscy konsumenci mogą sięgnąć po zaawansowane odkurzacze pionowe i myjące z flagowej serii FLOOR ONE w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Wybrane modele Tineco będzie można kupić w cenach nawet o 43% niższych od cen regularnych. W przypadku flagowych modeli z serii S9 korzyść względem ceny regularnej sięga nawet 1 300 zł.

Październik miesiącem mądrych wyborów

Tradycyjnie to listopad uchodzi za szczyt sezonu wyprzedażowego, jednak Tineco wychodzi naprzeciw potrzebom użytkowników, którzy chcą cieszyć się czystym, komfortowym domem już z początkiem jesieni. - Tineco Month to nie tylko atrakcyjne okazje cenowe, ale przede wszystkim przewodnik po innowacjach, które realnie odciążają w codziennych obowiązkach. Zamiast presji czasu i wyprzedażowego chaosu w okresie Black Friday, marka stawia na przemyślane decyzje zakupowe i szeroką dostępność modeli dopasowanych do każdego budżetu oraz specyfiki domowej przestrzeni - podkreśla Linyi Yao, Head of Marketing w Tineco Poland.

Portfolio dopasowane do każdego wyzwania

W ramach październikowej oferty Tineco podzieliło swoje portfolio według realnych potrzeb użytkowników, ułatwiając dobór sprzętu idealnego do konkretnego stylu życia:

* Liderzy Miesiąca (m.in. S9 Artist Premium, S9 Scientist Complete): to flagowe modele łączące luksusowe wykończenie z bezkompromisową mocą ssącą i technologią jednoczesnego odkurzania i mycia na mokro.

* Pogromca Zabrudzeń (seria z technologią parową, w tym S9 Artist Steam Pro): rozwiązania stworzone z myślą o najtrudniejszych, zaschniętych zanieczyszczeniach oraz domach ze zwierzętami, wykorzystujące higieniczną siłę pary bez chemicznych dodatków.

* Perfekcyjna Lekkość (seria z konstrukcją Fold / Stretch, w tym I7 Fold Premium): urządzenia pozwalające na swobodne sprzątanie pod meblami na płasko, wyróżniające się niezwykłą zwrotnością i lekką konstrukcją.

* Na Każde Wyzwanie (S7 Artist Premium): wszechstronne urządzenia z zaawansowanym wspomaganiem prowadzenia i precyzyjnym doczyszczaniem krawędzi.

* Dobry Deal (S5 Max): sprawdzone, niezawodne modele oferujące kluczowe technologie marki w najbardziej przystępnym segmencie cenowym.

Dlaczego Tineco?

Urządzenia Tineco cieszą się zaufaniem milionów użytkowników na całym świecie dzięki trzem kluczowym filarom.

Pierwszym z nich jest ponad 25 lat innowacji i tytuł globalnego numeru 1 na rynku: Tineco to pionier i twórca nowoczesnej kategorii inteligentnego sprzątania na mokro. Jakość i zaufanie konsumentów potwierdzają twarde dane rynkowe – marka już od 4 lat z rzędu utrzymuje pozycję światowego lidera w kategorii odkurzaczy myjących (wet & dry) według danych rynkowych prestiżowej agencji badawczej Euromonitor International.

Drugim filarem jest bogate portfolio autorskich, opatentowanych technologii, takich jak

* Inteligentny sensor iLoop™: automatycznie wykrywa poziom zabrudzenia w czasie rzeczywistym i precyzyjnie reguluje siłę ssania oraz strumień wody, inteligentnie optymalizując zużycie energii.

* System MHCBS™ (Clean Water Flow Technology): opatentowany system ciągłego mycia wałka świeżą wodą pod stałym ciśnieniem, co zapobiega wtórnemu rozmazywaniu brudu i gwarantuje, że podłoga jest zawsze myta czystą szczotką.

* Zaawansowana technologia baterii Pouch Cell: zastosowanie nowoczesnych ogniw typu Pouch Cell (stosowanych m.in. w technologiach automotive i smartfonach klasy premium) gwarantuje wyjątkowo długi czas pracy na jednym cyklu ładowania, stabilną moc ssania bez spadków wydajności w miarę rozładowywania oraz nawet 3-krotnie dłuższą żywotność całej baterii w porównaniu z tradycyjnymi ogniwami cylindrycznymi.

Trzeci filar to skuteczna redukcja bakterii i alergenów potwierdzona certyfikatami TÜV: w trosce o higienę i zdrowie domowników urządzenia Tineco poddawane są rygorystycznym testom laboratoryjnym. Ich wysoka skuteczność w redukcji bakterii (usuwanie do 99,99% drobnoustrojów) oraz eliminacji powszechnych alergenów (takich jak roztocza kurzu domowego, pyłki czy sierść zwierząt) została oficjalnie potwierdzona przez renomowany, niezależny instytut certyfikujący TÜV. Stanowi to gwarancję zdrowego i bezpiecznego mikroklimatu w domu – idealnego dla alergików i rodzin z dziećmi.

Dostępność i czas trwania kampanii

„Tineco Month – Porządek się opłaca" trwa od 1 do 31 października 2026 r., lub do wyczerpania zapasów. Urządzenia objęte akcją dostępne są w oficjalnym sklepie internetowym Tineco oraz u autoryzowanych partnerów handlowych w Polsce, w tym Media Expert, Xkom, Neonet, Komputronik czy Max Elektro

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