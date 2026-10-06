To miał być potężny rosyjski dron z czołgu. Przegrał z pierwszą lepszą kałużą

Szturm został zaprezentowany podczas strategicznych ćwiczeń dowódczo-sztabowych Centr-2026. Ich część odbywała się na poligonie w Czelabińsku. To tam pojazd został zaprezentowany w akcji. Wśród zgromadzonych gości była m.in. prezydent Rosji Władimir Putin.

Szturm miał być gwiazdą pokazu, ale zamiast tego zaliczył serię poważnych wpadek. Najpierw odnotowano problemy z komunikacją, łącznością i sterowaniem pojazdem. Szurm wielokrotnie tracił łączność radiową łączącą go z oddzielnym pojazdem sterującym. Okazało się, że gdy tylko pojazd znikał za przeszkodą lub wzniesieniem przestawał reagować na wydawane polecenia.

Kłopoty były na tyle poważne, że do bezzałogowego, w założeniu, pojazdu musiał wsiąść człowiek, by nim pokierować.

Chwilę później było jeszcze gorzej. Pojazd utknął w błocie i nie mógł wydostać się z niego o własnych siłach. Udział pojazdy w ćwiczeniach trzeba było w tym momencie zakończyć.

W teorii wszystko jest piękne

Szturm to konstrukcja bazująca na czołgu T-72B3M. Maszynę opracował koncern Uralwagonzawod. Zgodnie z projektem ma być to maszyna pozbawiona załogi i kierowana przez załogę czołgu dowodzenia, który jest w stanie zarządzać czterema takimi pojazdami.

Szurm ma wspierać oddziały podczas natarcia, bez narażania załóg pojazdów. Konstrukcja, według Uralwagonzawod ma wytrzymywać nawet 15 trafień z granatnika przeciwpancernego. Szczerze mówiąc to kompletna bzdura, ale Rosjanie lubują się w taniej propagandzie.

Pojazd wyposażony jest w skróconą wersję armaty kalibru 125 mm. Krótsza lufa ma ułatwiać operowanie w terenie zabudowanym.

Osiem lat jak krew w piach

Pomysł tego pojazdu wydaje mi się nietrafiony: zależność od stanowiska dowodzenia, które musi znajdować się 3-4 km dalej i w bezpośredniej widoczności. Bez odpowiedniej komunikacji, takiej jak Starlink czy coś podobnego, taki pojazd nie ma sensu - powiedział serwisowi Defence Blog Andriej Tarasenko, rosyjski ekspert ds. pancernych.

Jego zdaniem problem z łącznością leży u podstaw kłopotów. Bez stabilnego sygnału Szturm nie może walczyć jako pojazd bezzałogowy, a załoga w pojeździe sterującym musi nadal utrzymywać się blisko linii frontu, korzystając z własnego pojazdu opancerzonego. Na polu bitwy na Ukrainie obie strony codziennie zakłócają drony i roboty naziemne, co sprawia, że ​​utrzymanie stabilnego połączenia radiowego jest jeszcze trudniejsze niż na poligonie - podkreśla Defence Blog.

Śmieszności całej sprawie dodaje fakt, że prace nad pojazdem Szturm prowadzone są już od ośmiu lat.

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