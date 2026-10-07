Spotify odpala audiobooki w Polsce. Znamy limity słuchania

Spotify od dłuższego czasu przymierzało się do zrewolucjonizowania rynku książek audio. Choć pierwsze testy i oficjalne wdrożenie audiobooków w anglojęzycznych krajach - m.in. w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii - ruszyły niemal trzy lata temu, dla polskich słuchaczy była to dotąd usługa widmo.

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Dopiero teraz nadszedł moment, w którym polscy użytkownicy mogą na własne uszy sprawdzić, jak platforma radzi sobie z literaturą. Spotify zdecydowało się bowiem na największą w swojej historii, globalną ekspansję tej funkcji, wprowadzając książki mówione na ponad 180 nowych rynków.

Podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie Spotify (jak i mi przedpremierowo) ogłosiło powiększenie zasięgu swojej oferty audiobookowej - z dotychczasowych 22 do ponad 180 rynków na świecie.

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Faza globalnego wdrażania wystartowała 7 października, a docelowo do końca roku dostęp do bazy książek zyska ponad 750 milionów osób w Europie, dwóch Amerykach, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji. W Polsce oficjalny debiut usługi wyznaczono na 15 października, otwierając rodzimym słuchaczom drogę do nowej kategorii treści obok muzyki i podcastów.

12 godzin lektury w ramach abonamentu Premium

Kluczowym elementem strategii Spotify jest model hybrydowy, który nie wymaga natychmiastowego opłacania nowego, oddzielnego abonamentu.

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Kwalifikujący się subskrybenci planów Spotify Premium w Polsce otrzymają co miesiąc limit 12 godzin słuchania audiobooków wliczony w dotychczasową opłatę.

Jak podkreślają bardzo, bardzo wyraźnie przedstawiciele platformy, średni czas trwania audiobooka to około 10 godzin, co oznacza, że miesięczny limit pozwala bez przeszkód wysłuchać jednej pełnej pozycji bez sięgania do portfela.

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Audiobooks+ oraz zakup na własność

Dla moli książkowych, którym 12 godzin w miesiącu nie wystarczy, przygotowano dedykowany dodatek subskrypcyjny o nazwie Audiobooks+.

W Polsce usługa ta kosztuje 17,99 zł miesięcznie i zapewnia dodatkową pulę 15 godzin odsłuchu. Co ważne, użytkownicy - zarówno korzystający z planów darmowych, Premium, jak i Audiobooks+ - mogą również kupować wybrane tytuły pojedynczo na własność bez konieczności utrzymywania aktywnej subskrypcji.

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20 tysięcy polskich tytułów już na start

Od pierwszego dnia obecności usługi w Polsce słuchacze otrzymują dostęp do ponad 20 tysięcy audiobooków w języku polskim, podczas gdy baza międzynarodowa obejmuje ponad 350 tysięcy pozycji w przeszło 120 językach. W katalogu nie zabrakło rodzimych bestsellerów literatury obyczajowej, faktu, kryminałów i powieści historycznych. Wśród promowanych autorów i tytułów znalazły się m.in. „Harda” Elżbiety Cherezińskiej, dylogia „Prawda zapisana w popiołach” Joanny Jax czy powieści Agnieszki Lingas-Łoniewskiej („Zakręty losu”, „Przyjdę, gdy zaśniesz”).

1 ekosystem i personalizacja

Największym atutem Spotify w rywalizacji ze stricte książkowymi platformami (takimi jak Storytel, BookBeat czy Audioteka) jest integracja wszystkich formatów audio w jednej aplikacji, obecnej na ponad 2000 urządzeń - od smartfonów i głośników, przez systemy samochodowe, po smart TV.

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Płynne zapamiętywanie postępu w chmurze oraz sleep timer sprawiają, że słuchanie można zacząć w domu, kontynuować w aucie i dokończyć w łóżku.

Dodatkowo Spotify wykorzystuje biliony sygnałów z dotychczasowej aktywności słuchaczy, rekomendując tytuły na podstawie ulubionych wykonawców i podcastów. W aplikacji pojawiła się także dedykowana zakładka Audiobooki, prowadzona przez lokalnych redaktorów literackich.

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Jedną z najciekawszych nowości technologicznych jest funkcja Dopasowanie strony. Pozwala ona na płynne przełączanie się między tradycyjną książką papierową lub e-bookiem a audiobookiem w Spotify.

Wystarczy zeskanować aparatem w telefonie czytaną stronę lub kod ISBN książki, a algorytm automatycznie odnajdzie właściwy moment w nagraniu audio. Z narzędzia skorzystał już ponad milion czytelników, z czego aż dwie trzecie stanowią osoby poniżej 35. roku życia. Z danych Spotify wynika, że osoby łączące czytanie ze słuchaniem kończą książki 2,5 raza szybciej.

Otwarta współpraca z autorami i wydawcami

Spotify stawia na model niewyłączny - umowy z niemal 300 wydawcami na świecie (w tym nowymi partnerami pokroju Planeta czy Mondadori) nie blokują twórcom możliwości dystrybucji w innych kanałach.

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Z myślą o pisarzach i niezależnych twórcach uruchomiono portal Spotify for Authors, w którym autorzy self-publishingowi mogą bezpośrednio publikować swoje nagrania i monitorować statystyki demograficzne odbiorców.

Platforma zapowiada też silną cross-promocję: autor goszczący w podcaście może promować swoją książkę bezpośrednio w tym samym oknie, a premierom towarzyszą strony odliczania oraz obecność książek w corocznym podsumowaniu Spotify Wrapped.

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