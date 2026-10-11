Samolot z rosyjską bronią nad Polską. To nie pierwszy taki lot

Samolot Lockheed C-130H-30 Hercules pojawił się nad Polską w piątek, 9 października 2026 r. O jego przelocie poinformował profil Polish Military Radar. Maszyna należąca do algierskich sił zbrojnych wleciała nad terytorium Polski od strony Białorusi, a jej lot rozpoczął się najprawdopodobniej w Moskwie. Celem podróży miała być jedna z baz lotniczych w Algierii, prawdopodobnie w Boufarik.

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Samolot transportowy przewoził rosyjską broń lub wyposażenie wojskowe, choć bez bezpośredniego dostępu do ładunku nie da się jednoznacznie potwierdzić jego zawartości. Nie był to jednak odosobniony przypadek. Podobne przeloty między Rosją a Algierią odnotowywano już wcześniej.

Według informacji przywoływanych przez ukraiński portal Militarnyi połączenia lotnicze między Algierią a Rosją były obserwowane również w poprzednich tygodniach. Na podobnych trasach pojawiały się między innymi samoloty transportowe Il-76MD, Herculesy C-130H i C-130H-30, a także LM-100J Super Hercules, czyli cywilna odmiana konstrukcji przeznaczonej do przewozu ciężkich ładunków.

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Il-76MD to rosyjski wojskowy samolot transportowy o znacznie większych możliwościach ładunkowych niż Hercules. W zależności od wariantu może przewozić do około 48 t ładunku. Takie maszyny nadają się do transportu ciężkiego wyposażenia, a ich obecność na trasach łączących Rosję z państwami afrykańskimi pokazuje, że w grę mogą wchodzić różne potrzeby logistyczne.

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Rosyjskie połączenia nad Europą

PAP zwróciła się do Aleksandra Olecha, eksperta ds. obronności, wykładowcy Baltic Defence College i redaktora naczelnego Defence24, z pytaniem o rzeczywiste konsekwencje tych transportów.

Chodzi o to, czy przeloty algierskich samolotów wojskowych przez przestrzeń powietrzną Polski i innych państw NATO oznaczają jedynie problem wizerunkowy, czy też przewożone wyposażenie może wzmacniać potencjał militarny Rosji i zostać wykorzystane przeciwko Ukrainie albo w działaniach wymierzonych we wschodnią flankę Sojuszu.

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To jest wprost korytarz logistyki wojskowej między Rosją a Afryką Północną. Obecnie najbardziej prawdopodobny jest transport rosyjskiego uzbrojenia, części i wyposażenia do Algierii oraz dalej do rosyjskich punktów w Afryce, ale ruch odbywa się w obie strony. Bez informacji o ładunku nie możemy wykluczyć, że do Rosji wracają materiały, sprzęt czy inne zasoby, które mogą później zostać wykorzystane przeciwko Ukrainie. Sam fakt, że wojskowe transportowce regularnie lecą do Moskwy przez przestrzeń państw NATO, powinien już być dla nas wystarczającym powodem do ponownej oceny zgód na te przeloty - powiedział ekspert.

Rosyjska obecność wojskowa w Afryce

Współpraca z Algierią jest tylko jednym z elementów aktywności Rosji na kontynencie afrykańskim. Moskwa od lat stara się wzmacniać tam swoje wpływy poprzez sprzedaż uzbrojenia, szkolenie żołnierzy, współpracę techniczną i kontakty polityczne. W niektórych państwach ważną rolę odgrywają również rosyjskie struktury wojskowe i podmioty powiązane z aparatem bezpieczeństwa Kremla.

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Dostawy broni przynoszą Rosji nie tylko dochody. Mogą też tworzyć długotrwałą zależność technologiczną, ponieważ państwo korzystające z określonego typu uzbrojenia potrzebuje później części zamiennych, serwisu i wsparcia producenta. W ten sposób relacje handlowe mogą przekształcać się w wieloletnią współpracę wojskową.

Z perspektywy Polski i NATO znaczenie ma również logistyka tej współpracy. Jeżeli transporty między Rosją a państwami afrykańskimi regularnie wykorzystują europejskie korytarze powietrzne, sojusznicy powinni rozumieć skalę tego ruchu i jego możliwe konsekwencje.

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Główna ilustracja: C-130H Hercules Algierskich Sił Powietrznych. Zdjęcie: MilborneOne, CC BY-SA 3.0

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