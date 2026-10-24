Nowa generacja robotów z mopem rolkowym. Roborock wprowadza do Polski serię Flow

Roborock, globalny lider w dziedzinie inteligentnej robotyki domowej, rozszerza swoją ofertę o dwa nowe roboty sprzątające wyposażone w technologię mopa rolkowego – Roborock Saros 20 Flow Complete i Roborock Qrevo Edge 2 Flow. Modele, które zostały po raz pierwszy zaprezentowane podczas tegorocznych targów IFA, łączą wysoką moc ssania, zaawansowane systemy nawigacji oraz rozwiązania pozwalające na ciągłe czyszczenie mopa świeżą wodą.

Oba urządzenia łączy ten sam system mopowania SpiraFlow 2.0, chowany moduł nawigacji RetractSense LiDAR oraz wyjątkowo smukła konstrukcja o wysokości zaledwie 8,98 cm. To jedne z najniższych robotów z mopem rolkowym na rynku.

Roborock Saros 20 Flow Complete – moc, precyzja i jeszcze mniej obsługi

Roborock Saros 20 Flow Complete to sztandarowy model Roborock, który po raz pierwszy łączy technologię mopa rolkowego z zaawansowanymi rozwiązaniami serii Saros.

Urządzenie oferuje moc ssania 36 000 Pa, a smukła konstrukcja pozwala mu docierać także pod niskie meble. Za precyzyjne poruszanie się po domu odpowiada system RetractSense LiDAR, wspierany przez technologię Reactive AI, która rozpoznaje ponad 300 rodzajów przeszkód. System AdaptiLift® Traverse 3.0 pozwala natomiast pokonywać progi o wysokości do 8,8 cm.

Za mycie podłóg odpowiada SpiraFlow 2.0 Self-Cleaning Mop – mop rolkowy pracujący z naciskiem 15 N i prędkością do 240 obrotów na minutę. System wykorzystuje aż 16 dysz podających wodę pod ciśnieniem, dzięki czemu rolka jest stale zasilana świeżą wodą podczas sprzątania. Po zakończeniu pracy stacja dokująca automatycznie pierze mop wodą o temperaturze 100°C i dozuje detergent, ograniczając konieczność ręcznej obsługi urządzenia.

Saros 20 Flow Complete, otrzymał certyfikat „Allergy Friendly” przyznawany przez European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF). To potwierdzenie, że produkty Roborock mogą wspierać nie tylko wygodniejsze, ale także zdrowsze środowisko domowe.

Roborock Qrevo Edge 2 Flow – mop rolkowy w bardziej przystępnej cenie

Roborock Qrevo Edge 2 Flow przenosi technologię mopa rolkowego do popularnej serii Qrevo. Wykorzystuje tę samą technologię mopowania co Saros 20 Flow Complete – ciśnieniowy mop rolkowy SpiraFlow 2.0. Model oferuje moc ssania 35 000 Pa i system Dual Anti-Tangle, który zapobiega plątaniu się włosów. Połączenie mocnego ssania i mopa rolkowego pozwala skutecznie usuwać zarówno drobny kurz i sierść, jak i bardziej uporczywe zabrudzenia.

Całość uzupełnia wielofunkcyjna stacja dokująca, która odpowiada za automatyczne uzupełnianie wody oraz opróżnianie pojemnika na kurz nawet przez 65 dni.

Za dokładne czyszczenie przy ścianach, listwach i w narożnikach odpowiadają rozwiązania Edge-Adaptive, które zwiększają zasięg mopa i szczotki bocznej. Podobnie jak Saros, robot korzysta z technologii Reactive AI, dzięki której dopasowuje sposób sprzątania do rodzaju zabrudzenia i warunków panujących w poszczególnych pomieszczeniach.

Technologia, którą można zobaczyć i przetestować na żywo

Premierze serii Flow w Polsce towarzyszy interaktywna trasa pop-upów Roborock. W ramach akcji odwiedzający będą mogli zobaczyć najnowsze urządzenia marki, przetestować wybrane produkty podczas specjalnych aktywacji oraz skorzystać z pomocy ekspertów. Strefy Roborock pojawią się w trzech miastach:

Warszawa – Westfield Mokotów – 22–24.10

Wrocław – Westfield Wroclavia – 29–31.10

Kraków – Galeria Bonarka – 5–7.11

W strefach prezentowane będą nie tylko Saros 20 Flow Complete i Qrevo Edge 2 Flow, ale również najnowsze urządzenia z linii F25, w tym F25 Ultra Steam Gen 2 i F25 Pro Turbo, a także Saros 20 Complete, Saros 20 Sonic Complete oraz Roborock Saros Rover – innowacyjny koncept robota sprzątającego wspinającego się i czyszczącego schody, zaprezentowany w tym roku podczas targów IFA w Berlinie.

Na uczestników czekają także interaktywne aktywacje związane z technologią Roborock, w tym Cleaning Challenge, oraz gra z nagrodami. Wśród nagród znajdą się m.in. roboty sprzątające, odkurzacze, vouchery do oficjalnego sklepu Roborock oraz drobne upominki.

Podczas pop-upów przewidziano także specjalną ofertę na Saros 20 Complete – pierwszych pięciu użytkowników podczas każdego wydarzenia będzie mogło kupić urządzenie w cenie 3299 zł za pośrednictwem Allegro, zgodnie z zasadami akcji.

Ceny i dostępność

Premiera nowych urządzeń zbiega się ze startem specjalnej oferty promocyjnej Roborock na start sprzedaży, która potrwa do końca listopada. Roborock Saros 20 Flow Complete będzie dostępny w cenie 4099 zł zamiast 4799 zł, natomiast Roborock Qrevo Edge 2 Flow w cenie 2799 zł zamiast 3599 zł.

Nowe roboty będą dostępne w oficjalnym sklepie internetowym Roborock oraz w autoryzowanych sieciach sprzedaży Media Expert, RTV Euro AGD, Neonet, x-kom, Media Markt i Allegro.

Promocją objęte zostaną również wybrane modele z linii F25. F25 Ultra Steam Gen 2 będzie kosztował 2799 zł zamiast 3399 zł, a F25 Pro Turbo– 1599 zł zamiast 1899 zł.

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