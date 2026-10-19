Takie ulepszenia lubię. Hisense PX4 Pro Laser Cinema to kinowy krótki rzut

Od 80 do 200 cali. Tutaj naprawdę liczy się skala

Wieczór, ulubiony film i obraz, który wypełnia niemal całą ścianę: właśnie wtedy salon zaczyna przypominać prywatną salę kinową. Hisense PX4 Pro Laser Cinema pozwala wyświetlić obraz 4K (pixel shifting) o przekątnej od 80 do aż 200 cali. Przy takich gabarytach oglądanie filmu, serialu albo wydarzenia sportowego nabiera odmiennej, niemalże kinowej otoczki.

Doświadczenie jest odczuwalnie inne niż podczas oglądania treści na telewizorze. Jeżeli ktoś lubi wielkość, skalę i obraz kompletnie dominujący scenę, będzie zadowolony. Wystarczy spojrzeć na twarze aktorów: na tak dużym ekranie każdy detal staje się bardziej wyrazisty, a widz łatwiej zanurza się w oglądanej historii.

Jakość ma kluczowe znaczenie

Hisense PX4 Pro Laser Cinema to projektor 4K, wyświetlający obraz w technologii DLP, opartej na mikroskopijnych lusterkach. Co kluczowe, w urządzeniu działa potrójny laser RGB, osobny dla koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego. Trzy lasery wytwarzają podstawowe kolory bezpośrednio, bez koła fosforowego.

Potrójny laser sprawia także, że uzyskane kolory są czyste i świetnie nasycone. Według producenta PX4 Pro wyświetla wyjątkowo szeroką gamę kolorów, co jest parametrem z najwyższej półki i co wymagający widzowie docenią podczas oglądania treści HDR. Dodając do tego porządny kontrast charakteryzujący technologię DLP w tym modelu aż 6500:1), wychodzi nam naprawdę solidny układ w projektorze.

Jedną z największych zalet Hisense PX4 Pro Laser Cinema jest wysoka jasność obrazu: do 3500 ANSI lumenów. Dzięki temu projektor dobrze radzi sobie także w ciągu dnia, bez konieczności całkowitego zaciemniania salonu. Jednocześnie zachowuje głęboką czerń i wyraźne różnice między jasnymi a ciemnymi fragmentami obrazu. Duża jasność ma szczególne znaczenie przy obrazie o przekątnej 200 cali, który dzięki niej pozostaje czytelny i efektowny.

Inżynierowie Hisense wykorzystali duży zapas jasności w interesujący sposób

Zainstalowali w modelu Hisense PX4 Pro przysłonę Iris, zwiększającą kontrast kosztem maksymalnej jasności. Dzięki temu wymagający widzowie albo entuzjaści mrocznych horrorów mogą dokładnie dopasować parametry obrazu do wyświetlanych treści. Inna wyraźna zaleta Hisense PX4 Pro Laser Cinema to naprawdę wysoka ostrość. Napisy, elementy interfejsu, ekwipunki w grach wideo wyglądają absolutnie kapitalnie. Do tego PX4 Pro działa także w duecie z gładką nagą ścianą.

Hisense PX4 Pro Laser Cinema to przy okazji potężna gamingowa bestia, z odświeżaniem aż do 240 Hz

Testowane urządzenie wyświetla obraz z maksymalną częstotliwością odświeżania wynoszącą do 60 Hz dla 4K lub 240 Hz dla 2K przy zgodnym źródle i połączeniu HDMI. Tryb 240 Hz to ciekawa alternatywa dla entuzjastów gier sieciowych, przyzwyczajonych do wielkiej zrywności strzelanin multiplayer. Mamy zatem do czynienia z projektorem, który podłączymy nie tylko do konsol, ale też wydajnych komputerów wyciskających po 200+ klatek na sekundę w grach wideo.

W trybie 2K/240 Hz opóźnienie sygnału według danych Hisense wynosi zaledwie 1 ms, a podczas rozgrywki w 4K/60 Hz na konsoli opóźnienie mieści się w przedziale 13-15 ms.Dzięki temu Hisense PX4 Pro Laser Cinema pod względem responsywności może konkurować z monitorami i nie ogranicza płynności rozgrywki.

Poza wysoką częstotliwością odświeżania i niskim opóźnieniem gracze docenią obsługę ALLM i VRR, automatyczny tryb gry oraz dostęp do grania w chmurze. Wystarczy podłączyć kontroler przewodowo lub przez Bluetooth, aby rozpocząć rozgrywkę bez dodatkowego sprzętu.

Projektor klasy premium

W zestawie z urządzeniem PX4 Pro znajdują się białe rękawiczki robocze, piórko do kurzu oraz gruszka. Mamy więc pełen zestaw do czyszczenia optyki. Świetny pomysł na dodatek i aż dziwi, że na półce premium nie jest to uniwersalny standard. Brawo Hisense, takie gadżety to coś, co naprawdę przyda się użytkownikowi.

Premium jest także design urządzenia. Modelowi PX4 Pro znacznie bliżej do nowoczesnego soundbara niż klasycznego, białego projektora z auli wykładowej. W urządzeniu zainstalowano zestaw mocnych głośników o łącznej mocy 66 W, zestrojonych przez Devialet, w układzie 4.0.2. Dla typowego użytkownika taka konfiguracja wystarczy z nawiązką. Bardzo przypadły mi do gustu przednie diody . Przy ich pomocy urządzenie komunikuje się z użytkownikiem, informując np. o rozruchu albo przeszkodzie w świetle obiektywu.

Podoba mi się także, że dostajemy pełnowymiarowego pilota. Wyposażono go w panel solarny, dzięki czemu możemy zapomnieć o wymienianiu baterii. Małe, ograniczone do kilku przycisków pilociki spisują się w duecie z projektorami do sypialni albo ogrodu, ale maszyna kinomana w salonie powinna mieć optymalne narzędzie sterowania. Wliczając w to blok numeryczny do skakania po kanałach TV oraz przyciski funkcyjne odtwarzaczy Blu-ray.

Z kolei od strony oprogramowania mamy tutaj wsparcie wszystkich topowych standardów oczekiwanych przez kinomana: HDR, HDR10, HDR10+, HLG i Dolby Vision w zakresie obrazu oraz Dolby Atmos i DTS Virtual:X w zakresie audio. W sprzęcie tej klasy oczywiście nie mogło zabraknąć iautomatycznej korekcji obrazu, różnych trybów wyświetlania obrazu czy narzędzi kontroli rodzicielskiej.

To dobry moment, aby porozmawiać o systemie operacyjnym

PX4 Pro działa w oparciu o Hisense VIDAA 9, z własną platformą aplikacji. Z perspektywy polskiego widza wybór programów jest bardzo szeroki. VIDAA jest bardzo szybka, prosta i responsywna, do tego oferuje wbudowany AirPlay, nie straszy reklamami w głównym menu i posiada w pełni polski interfejs. Widać, że w Hisense mocno postawili na uzupełnianie braków aplikacji, także dla rynku polskiego, dzięki czemu w 2026 roku systemowi nie brakuje żadnej istotnej aplikacji VoD.

Kiedy opadnie premierowy kurz, Hisense PX4 Pro Laser Cinema na pewno zyska wielu fanów

Biorąc pod uwagę surową jakość obrazu, PX4 Pro wypada fenomenalnie. Firmy-weterani na rynku projektorów naprawdę mają powody do obaw, bo pod wieloma względami zestaw lustra DLP + potrójny laser RGB generują kapitalny efekt. Barwy rewelacja, kontrast potężny, czernie do pozazdroszczenia.

Dobrze się testuje takie sprzęty, bo gołym okiem widać na ich przykładzie, jak zaangażowanie inżynierów przekłada się na odczuwalnie lepsze efekty.

Hisense PX4 Pro Laser Cinema łączy kinową skalę obrazu z wygodą, której oczekujemy od sprzętu do codziennego użytku. Ultrakrótki rzut ułatwia aranżację salonu, wysoka jakość obrazu pozwala w pełni cieszyć się filmami i serialami, a rozbudowane funkcje gamingowe otwierają dodatkowe możliwości. To propozycja dla osób, które chcą stworzyć domowe centrum rozrywki bez kompromisów w zakresie skali i wrażeń.

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