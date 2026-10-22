Polska gasi rządowe strony. Krytyczna dziura

"Zespół CERT Polska ostrzega przed dwiema krytycznymi podatnościami w oprogramowaniu PHP, które pozwalają na zdalne wykonanie kodu" - poinformowała instytucja w komunikacie opublikowanym już 21 października.

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Jak wyjaśniono, rekomendowanym działaniem jest aktualizacja oprogramowania, a do tego czasu polecono "tymczasowe wyłączenie usług wykorzystujących PHP dostępnych z Internetu, o ile nie zakłóci to działalności organizacji".

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Na taki krok zdecydowało się Ministerstwo Cyfryzacji po spotkaniu Połączonego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa:

Centralny Ośrodek Informatyki, podjął decyzję o czasowym wyłączeniu stron Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) działających w Systemie Scentralizowanego Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP). To system umożliwiający instytucjom publicznym prowadzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) - napisał Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji.

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Jak zaznaczył, czasowa niedostępność dotyczy wyłącznie stron działających w serwisie ssdip.bip.gov.pl, a nie wszystkich stron BIP w Polsce. "Czasowe wyłączenie serwisu pozwoli wprowadzić niezbędne zabezpieczenia i zadbać o jego bezpieczne działanie" - zapewnił szef resortu.

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Ministerstwo tłumaczy, że luki pozwalają atakującemu na "zdalne wykonanie dowolnych poleceń systemowych poprzez błędy w mechanizmie zarządzania pamięcią". Podatne są wszystkie wersje PHP od 5.4 w górę.

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Język programowania PHP jest wykorzystywany również przez wiele rodzajów popularnego oprogramowania, np. WordPress, Joomla czy WooCommerce. Oznacza to, że systemy wykorzystujące to oprogramowanie również są podatne - zaznacza resort.

Na wyłączenie państwowych stron zdecydowało się wiele krajów. Jak relacjonował Łukasz Olejnik, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa, podobnie już wcześniej podobnie postąpiono w wielu polskich firmach czy uczelniach. "Nie można zhakować czegoś czego nie ma w Internecie" - zauważył.

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CERT Polska apeluje, aby w przypadku wykrycia śladów wykorzystania podatności zgłosić zdarzenie za pomocą formularza dostępnego na stronie incydent.cert.pl.

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Choć pojawiły się zarzuty, że sam minister cyfryzacji dość późno poinformował o luce, to warto zaznaczyć, że zarówno CERT Polska czy CSIRT KNF komunikaty wysyłały z wyprzedzeniem.

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