Oppo zaczyna nosić się szeroko. Reno X zrywa z długimi smartfonami

Wystarczył jeden zdecydowany krok ze strony Apple’a i jeden smartfon pociągnął za sobą lawinę premier. Konkurencja natychmiast zwietrzyła okazję: Samsung wystawił do walki model Galaxy Z Fold 8, zaraz potem odpowiedziało Xiaomi ze swoim osiemnastym Foldem, a stawkę domknie zaraz Motorola ze świeżą rewizją Razra.

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Problem polega na tym, że cała ta technologiczna zawierucha skupiła się wyłącznie na składakach. Osoby, które nie planowały wydawać małej fortuny na telefon z ruchomym zawiasem i bruzdą na środku wyświetlacza, zostały na (sic) lodzie.

Od dobrych kilku lat tradycyjne smartfony wyglądają jak odlane z tej samej matrycy. Trzymamy w dłoniach identyczne, wyciągnięte w pionie konstrukcje o proporcjach 20:9, w których producenci z roku na rok jedynie ulepszają wyspy aparatów na pleckach i dają coraz to większe baterie. Co tylko na plus.

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Prawdziwe trzęsienie ziemi w standardowym segmencie nadejdzie w najbliższych miesiącach i zmieni to, jak klasyczny telefon spoczywa w dłoni.

OPPO Reno X z nowym ekranem

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Oppo ma bardzo intensywnie pracować nad modelem Reno X, który ma jako pierwszy (na masową skalę) rozbić ten skostniały format. Doniesienia wskazują na to, że otrzyma płaski panel o przekątnej 6,35 cala z odświeżaniem 120 Hz, ale oparty na proporcjach 16:9 lub 16:10.

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Co ważne dla wielu: sercem urządzenia zostanie układ MediaTek z flagowej rodziny Dimensity 9000.

Reno X w gruncie rzeczy przypomina pełnoprawnego flagowca Oppo, w którym skorygowano jedynie pojedyncze elementy, by zmieścić konstrukcję pod szyldem serii Reno.

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Peryskop 200 Mpix i bateria 7000 mAh

Zaplecze fotograficzne zapowiada się bardzo dobrze. Główny moduł otrzyma - według najnowszych przecieków - sensor 200 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, obok wyląduje aparat ultraszerokokątny 50 Mpix, a całość dopełni peryskopowy teleobiektyw z matrycą 200 Mpix.

Specyfikację ma domknąć potężny akumulator o pojemności aż 7000 mAh. Szersza bryła pozwoliła rozmieścić elektronikę na większej powierzchni i zmieścić pojemne ogniwo bez zamieniania telefonu w niewygodnego kloca.

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W codziennej praktyce powstał sprzęt skrojony pod oglądanie wideo na YouTube: włączacie materiał w formacie 16:9, obraz wypełnia matrycę od krawędzi do krawędzi bez obcinania kadru i czarnych pasów, a telefon znosi dwa dni intensywnego odtwarzania multimediów.

Rachunek za nowość

W ciasnych kieszeniach spodni ta szeroka tafla natychmiast przypomni o sobie przy siadaniu na krześle lub w samochodzie. Dopiero chwyt oburącz do pisania wiadomości albo uruchomienie pełnoekranowego wideo sprawi, że nietypowy gabaryt zyskuje pełne uzasadnienie.

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Na niską cenę w sklepach nie ma co liczyć. Nietypowa matryca produkowana na indywidualne zamówienie, nowa technologia oraz potężne aparaty windują koszty produkcji. Fabryki muszą dostosować linie montażowe do rzadkiego formatu, a cały ten podatek od innowacji producenci tradycyjnie wliczają w ostateczną cenę na fakturze.

Mimo tych barier powrót do szerszej bryły to świetna wiadomość dla rynku. Po latach nudy i powielania setek klonów z identycznymi matrycami 20:9 dostaniemy sprzęt, który wymusi inne nawyki i przełamie monotonię.

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