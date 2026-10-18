Odkryto pierwszą zieloną gwiazdę. To jednak nie wszystko
Po raz pierwszy w historii odkryto gwiazdę, która dla ludzkiego oka wydaje się zielona. Naukowcy dostrzegli coś jeszcze, co całkowicie ich zaskoczyło.
W przypadku większości gwiazd kolor jest wyznacznikiem temperatury. Chłodniejsze gwiazdy świecą na pomarańczowo, gwiazdy takie jak nasze Słońce na biało, a najgorętsze świecą na bladoniebiesko, niczym żelazo kowalskie, które w miarę nagrzewania się świeci na czerwono, potem na pomarańczowo, a potem na biało.
Białe karły, gęste pozostałości po gwiazdach podobnych do Słońca, które dobiegają końca swojego życia, uważano za gwiazdy, które podążają tą samą zasadą. Swoją nazwę zawdzięczają temu, że najwcześniejsze znalezione okazy były zaskakująco gorące i świeciły na biało lub jasnoniebiesko.
Ale czy pomarańczowy, biały i niebieski to jedyne kolory, jakie może mieć gwiazda na nocnym niebie Według nowego badania przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu w Warwick odpowiedź brzmi "nie".
Nowe badanie, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie RAS Techniques and Instruments, pokazuje, że gdybyśmy mogli przyjrzeć się niektórym białym karłom z bliska, świeciłyby one w kolorach takich jak zielony, różowy, cyjan, żółty i fioletowy.
Kosmiczny detektywi na tropie koloru
Większość gwiazd, w tym większość białych karłów, zachowuje się jak idealne radiatory, więc ich kolor zależy niemal wyłącznie od temperatury. Nikt jednak nie zbadał, co jeszcze może być możliwe w przypadku białych karłów. Okazuje się, że te niezwykle gęste gwiazdy potrafią wytwarzać kolory, których nikt się nie spodziewał, a niektóre z nich naprawdę mnie zaskoczyły - powiedział dr Mark Hollands, stypendysta Nagrody Warwicka w Grupie Astronomii i Astrofizyki Uniwersytetu Warwick, który kierował badaniami.
Kluczem jest gęstość. Atmosfery najchłodniejszych białych karłów mogą osiągać gęstość około 1 grama na centymetr sześcienny, czyli mniej więcej równą gęstości wody i miliony razy większą niż gęstość fotosfery Słońca.
W takich warunkach wszelkie obecne pierwiastki śladowe, takie jak węgiel, wapń i sód, oddziałują z otaczającą gęstą plazmą helową i pochłaniają światło w szerszym zakresie barw niż miałoby to miejsce w przypadku niższych gęstości. To powoduje, że barwa gwiazdy odbiega od pomarańczowej, białej i niebieskiej, charakterystycznej dla idealnego promiennika.
Żadna biała gwiazda karłowata nie znajduje się wystarczająco blisko, aby można było dostrzec jej barwę bezpośrednio, więc zespół obliczył ją na podstawie danych, które astronomowie zbierają już rutynowo, widma gwiazdy, odcisku palca powstającego, gdy światło gwiazdy zostaje rozszczepione według długości fali, podobnie jak pryzmat rozszczepia światło słoneczne na tęczę.
Przepuszczenie tych widm przez model ludzkiego widzenia barw pozwoliło nam ustalić, jaki kolor światło każdej gwiazdy będzie widoczne dla ludzkiego oka. To przypomina nam, jak wiele może ujawnić widmo. Nie tylko temperaturę i skład chemiczny gwiazdy, ale także jej prawdziwy kolor.
Zielony biały karzeł
Stosując tę metodę do białych karłów na niebie, zespół odkrył, że ich kolory można podzielić na odrębne grupy, z których każda jest powiązana ze składem atmosfery gwiazdy.
Bogate w węgiel białe karły są zazwyczaj różowe lub fioletowe, natomiast te wzbogacone szczątkami z rozbitych planetoid i komet, czyli pozostałościami po starych układach planetarnych, mają barwę żółtą. Chłodniejsze białe karły z mieszaną atmosferą wodorowo-helową często przyjmują odcień cyjanowy lub bladoniebieski, spowodowany zderzeniem cząsteczek wodoru z atomami helu w ich ultragęstych atmosferach.
Najbardziej uderzającym przykładem jest WD J1330+6435, którego temperatura wynosi około 4000 stopni Celsjusza i który zgromadził materiał skalny ze swojego układu planetarnego. Wzbogaciło to jego atmosferę w wapń, lit i sód, nadając mu w modelach zespołu limonkowo-zielony kolor.
Według wiedzy naukowców, żadnej innej gwiazdy, żywej czy martwej, nie opisywano nigdy jako zielonej, co czyni tę gwiazdę pierwszą w galaktyce znaną jako prawdziwie zielona.
Ślady sodu w atmosferze tego białego karła pochłaniają pomarańczową część widma, pozostawiając po sobie widmową zieloną poświatę. Wyobraź sobie, że stoisz na planecie i patrzysz w górę na zieloną gwiazdę. To jak coś z science fiction - dodał Hollands.
Z drugiej strony zespół odkrył prawdopodobnie najczerwieńszą gwiazdę, jaką kiedykolwiek zarejestrowano. WD J1011+2845, pobliski biały karzeł oddalony zaledwie o 48 lat świetlnych od Ziemi, ma głęboką strefę konwekcyjną, która uniosła węgiel z jego jądra na powierzchnię.
Powstałe cząsteczki węgla zniekształcają światło gwiazdy tak bardzo, że niemal całe jest ono ściśnięte w długościach fal przekraczających 600 nanometrów, co powoduje powstanie głębokiego łososiowo-różowego blasku, jakiego nie można zaobserwować w przypadku zwykłej gwiazdy.
Białe karły nie zawsze są niebieskie
Zespół zbadał również reprezentatywną próbkę 151 białych karłów w odległości 20 parseków (około 65 lat świetlnych) od Ziemi. Pięć z nich wykazywało nietypowe zabarwienie, dwa żółte, a trzy różowe. Sugeruje to, że mniej więcej jeden na 30 białych karłów we Wszechświecie będzie świecił światłem o nietypowej barwie.
W przypadku pozostałych 146 próbek zespół zmierzył temperaturę barwową, która porównuje barwę obiektu z barwą idealnego grzejnika i jest powszechnie stosowana do opisu żarówek (ciepła biel przy 3000 K, zimna biel przy 6000 K). Mediana temperatury barwowej próbki wyniosła około 6800 kelwinów, co odbieramy jako biel.
Koryguje to powszechne błędne przekonanie w astronomii, że białe karły są zazwyczaj niebieskie. Gorętsze, bardziej niebieskie białe karły są jaśniejsze i można je zobaczyć z większej odległości, dlatego są nadreprezentowane w przeglądach, które opierają się wyłącznie na jasności.
Główna ilustracja: Chłodny biały karzeł WDJ1330+6435 zgromadził w swojej atmosferze bogaty w sód materiał skalny ze swojego układu planetarnego. Ogromna gęstość atmosfery powoduje, że sód pochłania światło w szerokim zakresie długości fal: żółtej, pomarańczowej i czerwonej, nadając WDJ1330+6435 upiorny, zielony wygląd. Źródło: Mark A. Garlick/University of Warwick
Dziennikarz Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce militariów i obronności. Pisze również o nauce - głownie o kosmosie. Jest pasjonatem lotnictwa, broni pancernej i miłośnikiem symulatorów. Interesuje się historią konfliktów oraz Chin i Wietnamu w XX wieku. Dziennikarzem jest od 1998 roku. Pracował w Super Expressie, Gazecie Wyborczej, Purepc. Jest autorem trzech książek poświęconych wojnie w Wietnamie. Prywatnie interesuje się również fizyką, grami, kotami i kolarstwem górskim.