Oto nowa seria lodówek Haier. 630 litrów w 90,5 cm

Nowa linia lodówek została zaprojektowana tak, aby technologia realnie upraszczała codzienne obowiązki. Zastosowane funkcje pomagają lepiej organizować domowe zapasy, tworzyć odpowiednie warunki dla różnych rodzajów żywności oraz dbać o higienę ich przechowywania. Flagowy model serii Haier HCW99F18DIMB posiada klasę energetyczną D i łączy funkcjonalne rozwiązania z niepowtarzalnym designem – grafitowym wykończeniem obudowy i komory chłodziarki.

Więcej miejsca bez powiększania kuchni

Haier HCW99F18DIMB oferuje 630 litrów pojemności, mimo że jego szerokość wynosi zaledwie 90,5 cm. Tak dużą przestrzeń udało się uzyskać dzięki zoptymalizowanej konstrukcji oraz nowoczesnej technologii izolacji. W praktyce lodówka może pomieścić zawartość nawet 31 standardowych toreb z zakupami.

Duża pojemność to jednak dopiero początek. Regulowane półki, szerokie balkoniki drzwiowe i praktyczne szuflady pozwalają dopasować wnętrze do aktualnych potrzeb, niezależnie od tego, czy trzeba znaleźć miejsce na duże opakowania, zapas napojów, warzywa czy produkty przygotowane na kilka kolejnych dni. Porządek łatwiej utrzymać również w zamrażarce. Jej szuflady wyposażono w przezroczyste fronty, dzięki czemu zawartość można sprawdzić bez konieczności ich wysuwania.

Haier

Świeżość dopasowana do produktu

Nie wszystkie produkty powinny być przechowywane w takich samych warunkach. Dlatego wnętrze lodówki podzielono na strefy odpowiadające potrzebom różnych rodzajów żywności. Szuflada NutriBank oferuje dedykowane ustawienia temperatury dla mięsa, owoców morza oraz serów. Wykorzystuje również stałe pole magnetyczne, które ogranicza powstawanie kryształków lodu. Dzięki temu mięso może zachować świeżość nawet pięć razy dłużej, utrzymując ponad 95% wilgoci i składników odżywczych przez okres do 10 dni*. Z kolei szuflada Active Fresh Zone, wyposażona w system kontroli wilgotności Humidity Control System, pomaga stworzyć optymalne warunki dla owoców i warzyw. Rozwiązanie pozwala zachować ich świeżość nawet dwukrotnie dłużej**.

Technologia, która dba o żywność w tle

Odpowiednie warunki przechowywania to nie tylko temperatura, ale również higiena. Zastosowany w lodówce system ABT® Pro eliminuje do 99,9% bakterii zarówno w chłodziarce, jak i zamrażarce. Pomaga również ograniczyć rozwój pleśni oraz powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Za równomierne chłodzenie odpowiada technologia Air Surround Total No Frost. Chłodne powietrze delikatnie otacza produkty, zapewniając stabilną temperaturę w całym wnętrzu. System zapobiega również powstawaniu szronu i pomaga dłużej zachować naturalną strukturę oraz świeżość żywności. To rozwiązania, których na co dzień niemal się nie zauważa, ale których efekty widać w lepszej jakości przechowywanych produktów i mniejszej ilości marnowanego jedzenia.

Wygoda ukryta w detalach

Przy dużej liczbie produktów równie ważna jak pojemność jest ich dobra widoczność. System Haier Daylight równomiernie oświetla całe wnętrze lodówki, ułatwiając szybkie odnalezienie potrzebnych składników, również na dolnych półkach i w głębi urządzenia. To rozwiązanie pozwala użytkownikowi łatwiej kontrolować zawartość lodówki, planować posiłki i wykorzystywać produkty, zanim stracą świeżość. System rozświetla się stopniowo, dzięki czemu nie razi w oczy na przykład przy otwieraniu lodówki po ciemku.

Woda i lód zawsze pod ręką

W czasie, gdy system kaucyjny zmienia codzienne podejście do opakowań po napojach, rozwiązania pomagające ograniczyć potrzebę kupowania wody w jednorazowych butelkach zyskują dodatkowy, praktyczny wymiar. Haier HCW99F18DIMB został wyposażony we wbudowany dystrybutor wody i lodu z automatyczną kostkarką. Dzięki zbiornikowi o pojemności 4 litrów urządzenie nie wymaga podłączenia do instalacji wodnej, co ułatwia jego ustawienie w wybranym miejscu w kuchni.

System PureSpace Ice natomiast chroni kostki lodu przed przenikaniem zapachów z wnętrza zamrażarki, pomagając zachować ich neutralny smak. Woda i lód są więc dostępne zawsze wtedy, gdy są potrzebne, bez konieczności przechowywania dodatkowych butelek czy pojemników.

Grafitowy design zamiast klasycznej bieli

Haier Horizon Seria 9 wyróżnia się grafitowym wykończeniem zarówno obudowy, jak i wnętrza. Ciemna kolorystyka nadaje urządzeniu elegancki, nowoczesny charakter i sprawia, że lodówka staje się wyrazistym elementem aranżacji kuchni. Gładkie powierzchnie są odporne na zarysowania i łatwe do utrzymania w czystości. Design nie jest więc jedynie estetycznym dodatkiem, ale rozwiązaniem, które sprawdza się również podczas codziennego użytkowania.

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