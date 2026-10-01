Polska prywatna firma rusza z produkcją strategicznej amunicji. Maszyny są już na miejscu

To doskonała wiadomość dla naszego bezpieczeństwa. Niewiadów Polska Grupa Militarna poinformowała, że gotowa jest już linia produkcyjna amunicji artyleryjskiej 155 mm. To przełomowy moment w budowie krajowych zdolności do produkcji amunicji artyleryjskiej, które w warunkach rosnących potrzeb obronnych Polski i państw europejskich mają strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa oraz odporności europejskiego łańcucha dostaw.

Produkcja współczesnej amunicji artyleryjskiej wymaga niezwykle zaawansowanych i precyzyjnych technologii. Nie jest to po prostu kawałek żelaza. Każdy z setek tysięcy pocisków musi zostać wyprodukowany z kosmiczną wręcz precyzją. Powtarzalność i dokładność to największe wyzwanie. Najmniejsze nawet nierówności mogą sprawić, że pocisk chybi celu.

Dodatkowo korpusy pocisków wytrzymywać muszę potężne przeciążenia sięgające 9000 g! Dla porównania piloci myśliwców doświadczają przeciążeń rzędu maksymalnie 9 g. Nierówno odlana amunicja może dosłownie rozsypać się w powietrzu. Dokładność jest także kluczowa przy elaboracji amunicji, czyli wypełnianiu korpusów pocisków materiałem wybuchowym. Jakiekolwiek nierówności, czy "bąble" mogą sprawić, że pocisk chybi celu, albo w najgorszym wypadku eksploduje w lufie.

Wszystko to sprawia, że produkcja współczesnej amunicji 155 mm jest dużym wyzwaniem i wymaga precyzyjnych narzędzi.

Polska technologia amunicji

Niewiadów Polska Grupa Militarna szykowała się do uruchomiania produkcji amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm od dłuższego czasu. Jednak kluczowe były ostatnie miesiące. W czerwcu 2026 r. Grupa podpisała strategiczną umowę z KNDS France, dotyczącą wdrożenia do produkcji amunicji 155 mm LU211P oraz modułowych ładunków miotających MCS.

W sierpniu zakończył się końcowy odbiór techniczny na Słowacji linii technologicznych KONŠTRUKTA-Industry przeznaczonych do elaboracji amunicji.

Test amunicji 155 mm prowadzony przez Niewiadów Polską Grupę Militarną.

Na przełomie września i października zaplanowana została dostawa linii technologicznych do Niewiadowa, a na początek października ich instalacja oraz szkolenie kadry. Do końca 2026 r. Grupa zakłada osiągnięcie gotowości do produkcji testowej, po której ma rozpocząć się seryjna elaboracja amunicji. Docelowo projekt obejmuje trzy linie produkcyjne o łącznych mocach do 180 tys. sztuk amunicji rocznie, przy czym dwie z nich mają zostać uruchomione w pierwszej kolejności.

Równolegle rozwijana jest polska technologia amunicji 155 mm we współpracy z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia (WITU) oraz Polską Grupą Odlewniczą (PGO). 2 września przeprowadzono pomyślny test poligonowy w Ustce, w którym pocisk w wariancie Hollow Base osiągnął zasięg przekraczający 30 km, potwierdzając prawidłowe funkcjonowanie na torze lotu i umożliwiając zebranie danych balistycznych.

Standard artylerii NATO

Kaliber 155 mm stał się jednym z najważniejszych standardów artyleryjskich NATO. To właśnie amunicję tego kalibru wykorzystuje większość współczesnych zachodnich haubic samobieżnych i holowanych, w tym polskie Kraby, K9, amerykańskie M109 czy niemieckie PzH 2000.

Standaryzacja ma ogromne znaczenie logistyczne. Armie państw Sojuszu mogą korzystać z zapasów produkowanych przez różnych dostawców, a amunicja może być łatwiej przekazywana między państwami w czasie wspólnych operacji.

Pociski 155 mm

Nie oznacza to jednak, że każdy pocisk 155 mm jest taki sam. NATO określa między innymi wymagania dotyczące wymiarów, parametrów i kompatybilności amunicji, ale poszczególne państwa rozwijają własne konstrukcje, w tym pociski odłamkowo-burzące, dymne czy precyzyjne.

155 mm jest więc nie tylko konkretnym kalibrem, ale przede wszystkim elementem wspólnego systemu logistycznego, który pozwala państwom NATO łatwiej współdziałać i uzupełniać zapasy amunicji.

Wojna w Ukrainie pokazała jak ważna jest amunicja 155 mm. W warunkach pełnoskalowej wojny zużywana jest w tysiącach sztuk dziennie, a zużycie miesięczne może sięgać nawet 100 tys. sztuk.

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