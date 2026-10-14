NATO ćwiczy wojnę jądrową. Polska wysłała swoje F-16

Na wstępie podkreślić trzeba, że w manewrach Steadfast Noon nie wykorzystuje się prawdziwych bomb atomowych. Sojusz chce natomiast sprawdzić, czy w razie kryzysu jego siły powietrzne potrafiłyby sprawnie współpracować w ramach jednej z najbardziej wymagających operacji wojskowych.

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Broń jądrowa to nie tylko pociski balistyczne, okręty podwodne i podziemne silosy. Jednym z filarów odstraszania nuklearnego NATO są również bomby, samoloty bojowe, ich załogi oraz rozbudowany system dowodzenia. To właśnie te elementy znajdują się w centrum ćwiczeń Steadfast Noon, organizowanych przez Sojusz każdego roku.

Tegoroczne manewry potrwają do 23 października i tym razem odbywają się przede wszystkim na terenie Włoch. Głównymi bazami wykorzystywanymi podczas ćwiczeń są Aviano i Ghedi. W przedsięwzięciu bierze udział 17 państw.

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W tegorocznych ćwiczeniach biorą udział również trzy polskie myśliwce F-16.

Steadfast Noon pomaga utrzymywać bezpieczny, skuteczny i wiarygodny potencjał odstraszania. Chodzi o to, by potencjalny przeciwnik miał świadomość, że Sojusz jest przygotowany do działania nawet w najbardziej niebezpiecznym scenariuszu - powiedział Sekretarz Generalny NATO Mark Rutte.

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Bez prawdziwych bomb atomowych

Choć podczas Steadfast Noon nie wykorzystuje się broni jądrowej, to cała reszta manewrów przypomina realny scenariusz wykorzystania bomb atomowych. Celem jest przećwiczenie procedur, które w sytuacji kryzysowej musiałyby zostać zrealizowane szybko, precyzyjnie i przy współpracy wielu jednostek.

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Podstawą ćwiczeń są operacje lotnicze z udziałem samolotów zdolnych do wykonywania zarówno misji konwencjonalnych, jak i jądrowych. W nomenklaturze NATO określa się je jako Dual-Capable Aircraft, czyli maszyny o podwójnym przeznaczeniu. Należą do nich odpowiednio przystosowane wersje myśliwców F-16 oraz F-35.

Załogi trenują planowanie misji, wykonywanie lotów i współdziałanie z innymi elementami ugrupowania. Użycie bomb atomowych to skomplikowana procedura, a każda taka akcja wymaga zgrania wielu zespołów. Potrzebne są informacje rozpoznawcze, ochrona innych samolotów przed zagrożeniami ze strony przeciwnika, tankowanie w powietrzu oraz sprawna łączność z dowództwem.

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Równie ważna jest praca personelu naziemnego. Technicy, specjaliści od obsługi samolotów, zespoły logistyczne i osoby odpowiedzialne za przygotowanie misji sprawiają, że maszyny mogą ponownie wzbić się w powietrze. Podczas ćwiczeń sprawdzane są również procedury dowodzenia i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami z różnych państw.

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NATO nie ujawnia szczegółowych scenariuszy poszczególnych misji. Procedury związane z planowaniem i realizacją operacji jądrowych należą do najbardziej tajnych i wrażliwych elementów wojskowego systemu bezpieczeństwa.

W ćwiczeniach Steadfast Noon nie wszystkie państwa muszą dysponować samolotami przystosowanymi do przenoszenia broni jądrowej. Niektóre kraje zapewniają wsparcie lotnicze, inne angażują oficerów sztabowych, a jeszcze inne pomagają w rozpoznaniu i koordynacji działań.

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Przykładem jest Szwecja, która skieruje do Włoch myśliwce JAS 39 Gripen. Maszyny będą wykonywać zadania konwencjonalne, wspierając samoloty zaangażowane w ćwiczenie scenariuszy związanych z odstraszaniem jądrowym. Podobnie polskie F-16 stanowić będą osłonę samolotów wyposażonych w broń jądrową.

Gdzie w Europie znajdują się amerykańskie bomby jądrowe?

Ćwiczenia Steadfast Noon są powiązane z całym systemem odstraszania jądrowego NATO. Jego częścią jest mechanizm Nuclear Sharing, czyli współdzielenia zadań związanych z odstraszaniem nuklearnym.

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W ramach tego programu amerykańskie bomby jądrowe B61 są przechowywane w wybranych państwach europejskich. Kraje te zapewniają odpowiednią infrastrukturę, a niektóre przygotowują również samoloty i załogi do wykonywania zadań związanych z przenoszeniem takiego uzbrojenia.

Amerykańskie bomby jądrowe B61 znajdują się w Europie w sześciu bazach, na terenie pięciu państw. We Włoszech jest to baza Aviano oraz baza Ghedi-Torre, w Niemczech baza Büchel, w Turcji baza Incirlik, w Belgii baza Kleine Brogel, a w Holandii baza Volkel.

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W przypadku odstraszania jądrowego liczy się nie tylko samo posiadanie broni. Znaczenie ma również pewność, że wszystkie elementy systemu zadziałają zgodnie z procedurami, od dowództwa, przez obsługę naziemną, aż po załogi samolotów i jednostki zapewniające im wsparcie.

Steadfast Noon pozwala sprawdzić te procedury bez sięgania po bojowe głowice jądrowe. Uczestnicy mogą trenować złożone scenariusze operacyjne, weryfikować gotowość personelu i doskonalić współpracę międzynarodową. Jednocześnie regularne ćwiczenia pomagają utrzymywać umiejętności, których nie da się skutecznie rozwijać wyłącznie podczas teoretycznych szkoleń.

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