Lekki plecak, potężne możliwości. Testujemy MacBooka Air w realiach roku szkolnego

Konstrukcja i waga MacBooka Air w codziennym transporcie

MacBook Air to supersmukły laptop od Apple. W plecaku zajmuje niewiele więcej miejsca niż gruby zeszyt formatu A4, a jego waga nie stanowi zauważalnego obciążenia. Ma to bezpośrednie przełożenie na komfort, ponieważ uczeń nosi wypełniony plecak niemal codziennie, a nie okazjonalnie. A to nie koniec zalet.

Aluminiowa obudowa dobrze znosi typowe szkolne warunki – przenoszenie między salami, wkładanie do pełnego plecaka czy pracę w ciasnych ławkach.

Wydajność czipu M5 w szkolnych zastosowaniach

Za wydajność komputera odpowiada czip Apple M5, którego moc znacznie przewyższa wymagania typowych zadań szkolnych. Laptop pracuje płynnie nawet przy kilkunastu otwartych kartach przeglądarki, uruchomionym edytorze tekstu, prezentacji i wideorozmowie jednocześnie. System wybudza się natychmiast po otwarciu pokrywy, a przełączanie między programami odbywa się bez opóźnień.

Moc tego laptopa pozwala sięgnąć po zadania wykraczające poza podstawy, takie jak:

montaż filmu na szkolny projekt,

obróbkę zdjęć,

naukę programowania.

Komputer kupiony na początku edukacji zachowuje więc pełną użyteczność przez wiele lat, a jego możliwości rosną razem z umiejętnościami użytkownika.

Czas pracy na baterii – do 18 godzin

Bateria MacBooka Air pozwala na nawet 18 godzin strumieniowania wideo i 15 godzin przeglądania internetu na jednym ładowaniu. Taki wynik z zapasem pokrywa typowy dzień ucznia – lekcje, zajęcia dodatkowe i wieczorną naukę. Komputer wystarczy ładować nocą, podobnie jak telefon, a ładowarka może na stałe zostać w domu. Uczeń nie musi szukać wolnego gniazdka w sali, przerywać pracy w połowie zadania ani nosić ze sobą dodatkowych akcesoriów. Laptop pozostaje w pełni mobilny przez cały dzień, niezależnie od planu zajęć. Zapas energii starcza też na nieprzewidziane sytuacje, takie jak dłuższe zajęcia dodatkowe czy praca w bibliotece po lekcjach.

Złącza i ich zastosowanie

MacBook Air ma 4 porty, które pokrywają potrzeby typowego ucznia:

dwa porty Thunderbolt 4 (USB-C) do podłączenia pendrive'a, dysku zewnętrznego lub monitora,

gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, przydatne na wideolekcjach i podczas nauki w głośnym otoczeniu,

port MagSafe przeznaczony wyłącznie do ładowania.

Osobne złącze zasilania ma dwie zalety. Po pierwsze, porty Thunderbolt pozostają wolne podczas ładowania, więc nie trzeba wybierać między zasilaniem a podłączonymi akcesoriami. Po drugie – magnetyczny przewód MagSafe odczepia się przy szarpnięciu – przypadkowe zahaczenie o kabel kończy się odpięciem ładowarki, a nie upadkiem komputera.

Apple Intelligence w nauce

MacBook Air powstał z myślą o pracy z Apple Intelligence, czyli zestawie funkcji opartych na sztucznej inteligencji. W nauce najbardziej przydają się narzędzia do redagowania tekstów, które pomagają dopracować styl wypracowań, funkcje podsumowywania długich materiałów źródłowych oraz porządkowanie notatek. Takie rozwiązania nie zastępują nauki, ale skracają czas pracy nad codziennymi zadaniami i ułatwiają przygotowanie do sprawdzianów.

Wersja 13- czy 15-calowa? Co wybrać?

Wybór między wersjami zależy od przekątnej ekranu i wagi. Czip M5 oraz czas pracy na baterii są w nich takie same. Mniejszy, 13-calowy model waży mniej i zajmuje mniej miejsca w plecaku, dlatego lepiej posłuży młodszym uczniom i tym, którzy codziennie dojeżdżają do szkoły komunikacją miejską. Większa, 15-calowa wersja daje za to więcej miejsca na ekranie, co pomaga przy pracy na dwóch oknach naraz, choćby podczas pisania z otwartymi materiałami źródłowymi.

Jeśli laptop częściej stoi na biurku, niż jeździ do szkoły, wygodniejszy okaże się większy ekran. Do codziennego noszenia lepszy będzie mniejszy model.

Spiders Web Redaktor