Wojsko Polskie ma już własną konstelację satelitów szpiegowskich. Pomógł SpaceX

Ostatnie trzy satelity obserwacyjne systemu MikroGLOB (nr 2, nr 3 oraz nr 4) zostały wystrzelone na orbitę heliosynchroniczną (SSO) z bazy Vanderberg w Kalifornii na pokładzie rakiety Falcon 9 w ramach misji Transporter-18 firmy SpaceX - poinformowała Agencja Uzbrojenia.

MikroGLOB to program budowy Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi. Są to satelity wyposażone w aparaty cyfrowe, które robią z orbity zdjęcia wybranych obszarów na Ziemi. Program obejmuje cztery optoelektroniczne mikrosatelity rozpoznawcze, które wyposażone w zaawansowane układy optyczne i elektroniczne (kamery, czujniki), które służą do obserwacji Ziemi w zakresie światła widzialnego oraz podczerwieni.

Część naziemna będzie składała się z dwóch kolejnych segmentów: Kontroli Misji oraz Przetwarzania Danych Obrazowych. Zadaniem tego pierwszego jest dwukierunkowa komunikacja z satelitami, włączając odbieranie poprzez stacje naziemne napływających danych telemetrycznych i obrazowych, które w dalszej kolejności będą przetwarzane przez wyspecjalizowany do tych zadań Segment Przetwarzania Danych Obrazowych.

MikroGLOB to polskie satelity

Pierwszy satelita systemu MikroGlob trafił na orbitę 7 lipca 2026 r. Dotychczas nawiązano dwukierunkową komunikację z platformą MikroGLOB w paśmie S-band. Zweryfikowano również prawidłowe funkcjonowanie systemu zasilania, otwarcie paneli fotowoltaicznych, stabilizację położenia satelity, odbiór sygnału nawigacyjnego GNSS oraz działanie układu odpowiedzialnego za kontrolę jego orientacji i orbity. W kolejnych dniach będą prowadzone testy następnych systemów pokładowych.

Mikrosatelity konstelacji MikroGLOB oparte o rozwijaną przez polską spółkę Creotech Instruments platformę HyperSat. Umowa na realizację programu została zawarta 20 grudnia 2024 r. pomiędzy Agencją Uzbrojenia a firmą Creotech Instruments S.A. Wartośc umowy to 550 mln zł.

Satelity Wojska Polskiego

Wojsko Polskie prowadzi trzy programy satelitarne. MikroSAR (program POLSARIS) to radarowe satelity obserwacyjne wykorzystujące technologię syntetycznej apertury, zapewniające możliwość prowadzenia zobrazowania niezależnie od oświetlenia i warunków atmosferycznych, także w nocy i przy pełnym zachmurzeniu. W sumie Polska będzie miała sześć takich satelitów, a cztery są już na orbicie. Ich producentem jest polsko - fińska spółka ICEYE.

MikroGLOB to optoelektroniczne satelity obserwacyjne służące do pozyskiwania danych obrazowych wysokiej jakości, wykorzystywanych do rozpoznania, analiz przestrzennych oraz monitorowania sytuacji w wybranych obszarach. Satelity te stworzyła polska firma Creotech Instruments.

POLEOS to z kolei część polskiej konstelacji satelitów obserwacyjnych, która ma zapewnić bardzo dokładne zdjęcia powierzchni Ziemi. System ma zwiększyć możliwości obserwowania terenu, pozwolić częściej wykonywać zdjęcia tych samych miejsc oraz ułatwić dokładne rozpoznawanie znajdujących się tam obiektów i zachodzących zmian. Satelity te wyprodukuje Airbus Defence and Space.

W Airbus Space Academy w Tuluzie żołnierze z ARGUS ukończyli wymagające, 9-tygodniowe szkolenie przygotowujące do obsługi systemu. Z wynikiem pozytywnym zakończyły się testy termiczno-próżniowe (TVAC) zbudowanych satelitów w zakładach Airbusa. Dwa satelity wyniesione mają zostać na orbitę w pierwszym kwartale 2027 r.

ARGUS to Agencja Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych. Jest to specjalistyczna jednostka Wojska Polskiego podporządkowana Ministerstwu Obrony Narodowej, której kluczowym elementem jest Centrum Operacji Satelitarnych (COS ARGUS). Operatorzy w Centrum bezpośrednio nadzorują i sterują polskimi satelitami na orbicie.

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