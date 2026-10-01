Pierwsze takie targi w Polsce. Do EXPO Kraków zjadą producenci dronów i wojsko

Nowe wydarzenie w kalendarzu EXPO Kraków połączy wystawę najnowszych rozwiązań technologicznych z konferencją ekspercką, pokazami na żywo oraz spotkaniami przedstawicieli biznesu, służb mundurowych, administracji, przemysłu i środowiska naukowego.

Pierwsze takie wydarzenie na południu Polski

Drony coraz częściej wykorzystywane są nie tylko do filmowania i fotografowania z powietrza, ale również w ratownictwie, energetyce, transporcie, logistyce, rolnictwie czy ochronie infrastruktury krytycznej. Wraz z rozwojem technologii rośnie jednak znaczenie systemów, które pozwalają wykrywać i neutralizować nieautoryzowane bezzałogowce. Bezpieczeństwo publiczne i innowacje technologiczne będą więc głównymi tematami nowego wydarzenia w Krakowie.

W EXPO Kraków uczestnicy poznają pełne spektrum technologii dronowych – od dronów przemysłowych, ratunkowych i rolniczych po zaawansowane systemy antydronowe. Swoje rozwiązania zaprezentują producenci i dostawcy technologii UAV i C-UAS, operatorzy usług dronowych oraz firmy tworzące rozwiązania dla różnych sektorów gospodarki.

Targi dronów 2026 mają przyciągnąć do Krakowa specjalistów z wielu branż. W EXPO Kraków pojawią się m.in. przedstawiciele wojska i służb mundurowych, administracji publicznej, zarządcy obiektów strategicznych i infrastruktury krytycznej, a także przedstawiciele energetyki, telekomunikacji, transportu i logistyki.

Swoje miejsce znajdą tu również cywilni użytkownicy dronów – filmowcy, fotografowie i przedstawiciele mediów – a także naukowcy i studenci zainteresowani rozwojem nowych technologii.

Konferencja – jeden z kluczowych punktów DRONE SECURITY EXPO®

Jednym z najważniejszych punktów programu DRONE SECURITY EXPO® będzie konferencja ekspercka, której partnerem merytorycznym został Portal Obronny. Sześć paneli, różne perspektywy i jeden wspólny temat: jak wykorzystać potencjał technologii bezzałogowych, a jednocześnie przygotować państwo, wojsko, służby i infrastrukturę krytyczną na zagrożenia, które wraz z rozwojem dronów stają się coraz bardziej realne.

Do dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele Sił Zbrojnych RP, administracji publicznej, służb, przemysłu, energetyki, infrastruktury oraz środowiska naukowego. Udział potwierdzili m.in. gen. Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO ds. transformacji w Norfolk i doradca MON, Łukasz Strutyński, prezes Zarządu Kraków Airport, płk rez. Jerzy Pałubiak, były Szef Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych, przedstawiciel Konsberg oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, rektor AGH.

Rozmowy będą dotyczyć zarówno miejsca systemów bezzałogowych w bezpieczeństwie państwa i doświadczeń płynących z wojny w Ukrainie, jak i rozwoju polskiego przemysłu, AI i autonomii, ochrony lotnisk, energetyki, kolei i sieci przesyłowych, wykrywania oraz neutralizacji dronów czy budowy zintegrowanych systemów antydronowych. Ważnym tematem będzie również współpraca państwa, wojska, nauki i biznesu oraz pytanie, jak skrócić drogę od badań i demonstratorów technologii do rozwiązań gotowych do realnego wdrożenia i produkcji na większą skalę.

Dwie branże spotkają się w EXPO Kraków

Nieprzypadkowy jest również termin wydarzenia. 7-8 października w sąsiedniej hali EXPO Kraków odbędzie się 14. edycja Międzynarodowych Targów Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO – największe tego typu targi w Polsce.

– Obie branże mają wiele punktów wspólnych. Materiały kompozytowe są szeroko wykorzystywane m.in. w lotnictwie, przemyśle obronnym oraz konstrukcjach bezzałogowych. Równoległa organizacja wydarzeń stworzy więc możliwość spotkania przedstawicieli różnych środowisk – producentów, inżynierów, ekspertów, użytkowników technologii i przedstawicieli przemysłu – oraz wymiany wiedzy pomiędzy sektorami – podkreśla Ewa Woch, Prezes Targów w Krakowie.

Szczegóły na temat Targów KOMPOZYT-EXPO® dostępne są na stronie kompozyt-expo.pl

Kraków miejscem rozmowy o przyszłości technologii bezzałogowych

Ambicją organizatorów jest, aby przez dwa październikowe dni Kraków stał się miejscem spotkania osób, które technologie bezzałogowe projektują, produkują i wykorzystują, a także tych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo i ochronę kluczowych obiektów.

Pierwsza edycja ma być jednocześnie początkiem długofalowego projektu. DRONE SECURITY EXPO® ma rozwijać się wraz z branżą i budować w Krakowie przestrzeń do regularnej dyskusji o kierunkach rozwoju dronów, systemów antydronowych oraz ich praktycznych zastosowaniach.

Więcej informacji: dronesecurityexpo.pl

Ładowanie...