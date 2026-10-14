Rosyjski śmigłowiec zestrzelony przez małego drona. "Nie miał żadnych szans"
Mi-28, nowoczesny rosyjski śmigłowiec szturmowy został zestrzelony przez ukraińskie wojsko. Dokonano tego przy pomocy drona FPV, a nagranie stało się hitem w sieci.
Mi-28 trafiony został podczas wykonywania misji bojowej. Nagranie przedstawiające trafienie rosyjskiego śmigłowca szturmowego Mi-28NM przez dron FPV opublikowali żołnierze z ukraińskiej 115. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej.
Mi-28 został zniszczony, a jego załoga zginęła. Brygada nie ujawniła miejsca ani daty incydentu. Serwis Ukraińska Prawda, powołując się na własne źródła podał, że zestrzelenie miało miejsce 28 września 2026 r., ale ze względów ze względów bezpieczeństwa akcja nie mogła być ujawniona wcześniej.
Na nagraniu widać nisko lecący śmigłowiec Mi-28NM i moment odpalenia przez załogę rakiety, najprawdopodobniej pocisku przeznaczonego do niszczenia celów naziemnych. Dron FPV zbliża się do maszyny z góry. W ostatnich sekundach widać, że operator drona celuje w silniki Mi-28, po czym nagranie się urywa. Na załączonym materiale widać też ujęcie z innego drona, które pokazuje moment trafienia.
Dron przeciwlotniczy FPV przechwycił maszynę w locie, nie dając żadnych szans ani śmigłowcowi, ani jego załodze - poinformowało ukraińskie wojsko.
Analityk OSINT (zbierający informacje z otwartych źródeł) o nicku Bendik ustalił lokalizację ataku na rosyjski śmigłowiec MI-28NM. Zetrzelenie miało miejsce w pobliżu wsi Jasnozorienskoje w obwodzie biełgorodzkim w Rosji, niedaleko granicy z Ukrainą.
Mi-28NM to najnowocześniejszy rosyjski śmigłowiec
Mi-28NM to zmodernizowana wersja rosyjskiego śmigłowca szturmowego Mi-28N, znanego pod nazwą Havoc w kodzie NATO. Maszyna została zaprojektowana przede wszystkim do zwalczania pojazdów opancerzonych, niszczenia umocnionych pozycji przeciwnika oraz wspierania wojsk lądowych bezpośrednio na polu walki.
W porównaniu ze starszymi wariantami Mi-28NM otrzymał szereg zmian w awionice, systemach obserwacji i uzbrojeniu. Konstrukcja zachowała charakterystyczny układ z dwuosobową załogą, opancerzoną kabiną oraz współosiowo rozmieszczonymi stanowiskami pilota i operatora uzbrojenia.
Nad wirnikiem głównym standardowo montowany jest radar pola walki N025M w sferycznej osłonie, pracujący w paśmie milimetrowym, co pozwala na wykrywanie i śledzenie celów naziemnych oraz powietrznych w trudnych warunkach atmosferycznych i w nocy.
Maszyna otrzymała również zmodernizowane systemy optoelektroniczne, cyfrową awionikę oraz wyposażenie ułatwiające prowadzenie działań w nocy i przy ograniczonej widoczności.
Śmigłowiec napędzają dwa silniki WK-2500P, a modernizacja układu napędowego i łopat wirnika miała poprawić jego osiągi, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych.
Najważniejszym atutem nowej wersji jest jednak integracja z precyzyjnymi pociskami dalekiego zasięgu LMUR (Izdielije 305 / H-39), umożliwiającymi niszczenie celów z odległości kilkunastu do 25 km.
Główna ilustracja: śmigłowiec szturmowy Mi-28NM. Fot. Anna Zvereva, CC BY-SA 2.0
Dziennikarz Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce militariów i obronności. Pisze również o nauce - głownie o kosmosie. Jest pasjonatem lotnictwa, broni pancernej i miłośnikiem symulatorów. Interesuje się historią konfliktów oraz Chin i Wietnamu w XX wieku. Dziennikarzem jest od 1998 roku. Pracował w Super Expressie, Gazecie Wyborczej, Purepc. Jest autorem trzech książek poświęconych wojnie w Wietnamie. Prywatnie interesuje się również fizyką, grami, kotami i kolarstwem górskim.