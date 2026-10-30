MacBook Pro z ekranem dotykowym wchodzi do sprzedaży. Jak kupić Maca taniej przed podwyżką cen?

Dotykowy MacBook Pro z wyświetlaczem PROLED XDR

Apple przedstawiło pierwszą wersję swojego flagowego laptopa z ekranem dotykowym. MacBook Pro z wyświetlaczem PROLED XDR jest kolejnym produktem zaprezentowanym w pierwszych dwóch miesiącach urzędowania Johna Ternusa na stanowisku dyrektora generalnego koncernu.

W tym okresie firma pokazała również inne nowości, w tym składanego iPhone'a Duo. Dotykowy MacBook Pro trafi do sprzedaży 6 listopada w wersji 14- i 16-calowej, z układem Apple M5 Pro lub M5 Max.

Apple przekonuje, że dotykowy wyświetlacz uprości sporo zadań wykonywanych na co dzień. Przenoszenie slajdów z jednej prezentacji do drugiej sprowadzi się do jednego ruchu palcem, a twórcy oprogramowania sprawdzą, jak zachowuje się ich aplikacja, bez sięgania po telefon czy tablet.

Firma podkreśla również, że skorzystają na tym osoby zajmujące się grafiką i muzyką. Graficy naszkicują pomysł wprost na monitorze, a muzycy zagrają na wirtualnym instrumencie, po prostu dotykając ekranu.

Zmiana cen MacBooków w iSpot i ostatnie dni promocji Back to School

Aktualne konfiguracje komputerów MacBook Pro znajdziesz jeszcze w ofercie iSpot. Premiera dotykowego laptopa Apple wiąże się ze zmianą cennika. Gigant z Cupertino podniósł ceny, dlatego od 2 listopada MacBooki będą droższe.

Do tego dnia obowiązują dotychczasowe ceny, które można połączyć z ofertą iSpot Back to School. Promocja dobiega końca i składa się z dwóch elementów – rat 20x0%, które oznaczają 20 nieoprocentowanych rat przy RRSO wynoszącym 0%. Oznacza to, że przez 20 miesięcy kupujący spłaca wyłącznie cenę produktu, bez odsetek i dodatkowych kosztów kredytu. Takie rozwiązanie ułatwia zakup droższej konfiguracji bez jednorazowego obciążenia budżetu.

Drugą częścią promocji jest zniżka edukacyjna. Na komputery Mac oraz iPady przysługuje 8% rabatu, a wybrane akcesoria i ochronę AppleCare można kupić 6% taniej. Z oferty edukacyjnej mogą skorzystać uczniowie i studenci, którzy ukończyli 18. rok życia, ich rodzice oraz pracownicy szkół i uczelni.

Dlaczego warto kupić MacBooka w iSpot przed 2 listopada?

Przy zakupie Maca w iSpot kupujący może otrzymać dodatkowe 2 lata gwarancji bez żadnych opłat. Razem z roczną gwarancją producenta komputer jest objęty ochroną przez 3 lata. Zakup MacBooka przed 2 listopada pozwala zapłacić cenę sprzed podwyżki, obniżyć ją o 8% dzięki zniżce edukacyjnej i rozłożyć płatność na 20 rat 0%. Po zmianie cennika ta sama konfiguracja będzie kosztować więcej, dlatego najbliższe dni są dobrym momentem na zakup urządzenia Apple.

Sprawdź aktualną ofertę na laptopy MacBook w iSpot i skorzystaj z promocji przed podwyżką cen

Źródła:

https://www.apple.com/pl/macbook-pro/

https://www.apple.com/newsroom/2026/10/apple-unveils-groundbreaking-macbook-pro-with-proled-xdr-display/

https://edition.cnn.com/2026/10/28/tech/apple-macbook-pro-touchscreen

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