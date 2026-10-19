LOUD congress powraca. Biznes, twórcy i Gen Z ponownie na jednej scenie

Pierwsza edycja LOUD congress odbyła się w czerwcu bieżącego roku w Warszawie. Program obejmował 10 paneli dyskusyjnych skoncentrowanych wokół najważniejszych obszarów rynku, takich jak creator economy, gaming, streaming, AI w muzyce, biznes i prawo twórców oraz inwestowanie wśród przedstawicieli pokolenia Z. Wśród prelegentów i laureatów nagród Pokolenie LOUD znaleźli się m.in. Łatwogang, Skolim, Książulo, Pankracy, Bedoes, Blowek, Pashabiceps, Medusa, Tribbs i Kasix.

Kluczowe obszary nadchodzącej edycji

Druga odsłona wydarzenia stawia na analizę najważniejszych punktów zwrotnych w branży. Eksperci przeanalizują ewolucję influencer marketingu, rosnącą rolę narzędzi AI w popkulturze oraz biznesowy potencjał letnich festiwali muzycznych, fashion oraz marek własnych twórców. Skupią się na tym, jak Gen Z zmienia biznes oraz jaką rolę odgrywają nowe technologie, algorytmy i budowanie marki osobistej.

– Pokolenie Z to pierwsza generacja, która nie próbuje adaptować się do rynkowych reguł, lecz bezkompromisowo zmusza rynek do adaptacji pod siebie. Podczas LOUD 2.0 przyjrzymy się, jak ta zmiana wpływa na strategie marek, przyszłość biznesu i rozwój całej branży – mówi Mariusz Mistewicz, organizator LOUD congress.

Nowością będą LOUD sessions - interaktywne warsztaty poświęcone nowym narzędziom i rozwiązaniom w branży prowadzone przez specjalistow od inwestowania, cyberbezpieczeństwa, prawnikow od AI oraz studentów z Akademi Leona Koźmińskiego. W programie znajdzie się również prezentacja raportu o rynku influencer marketingu na TikToku, przygotowanego przez Instytut Monitorowania Mediów wspólnie z agencją Mistify. W trakcie wydarzenia odbędzie się także wręczenie nagród Rzetelny Influencer by Bandi. Zwieńczeniem konferencji będzie gala nagród Pokolenie LOUD.

Eksperci pokażą również, w jaki sposób moda, trendy i zasięgi przekładają się na współpracę z największymi markami. Kongres będzie okazją, by zaprezentować ewolucję rynku reklamy i podkreślić, jak istotny jest dziś efektywny dialog marek z influencerami.

Za realizację kongresu odpowiada Mistify - agencja influencer marketingu łącząca młode pokolenie z kapitałem, wiedzą i możliwościami biznesowymi. Współorganizatorami i partnerami strategicznymi wydarzenia są Bonnier Business Polska, wydawca Pulsu Biznesu i serwisu Bankier.pl, Bandi Cosmetics oraz Brokies - dynamiczna grupa twórców generujących milionowe zasięgi w mediach społecznościowych. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły czołowe redakcje: Radio Eska, naTemat, Spider’s Web, Super Express, Bezprawnik i Biznes Info.

Dołącz do grona liderów, którzy nadają ton rynkowi.LOUD congress - 6 listopada 2026 roku, Hotel Bellotto w Warszawie.

Aktualna agenda dostępne są na stronie loud.pl

Spider's Web jest patronem medialnym wydarzenia.

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