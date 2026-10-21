Electronic Arts zamyka legendarne studio gier. Śpij słodko, nie zasługiwali na ciebie

BioWare, a raczej gry z tego studia ukształtowały całe pokolenia gracy. Baldur's Gate, Star Wars: Knights of the Old Republic, Dragon Age i absolutny top nad topy: trylogia Mass Effect. Te gry na stałe zapisały się w historii, wytyczały standardy, a niektóre misje czy dylematy moralne pamiętam do dzisiaj. OWszem, zdarzały sie wpadki, zwłaszcza ostatnia odsłona Dragon Age'a, ale to bardziej kwestia graczy, którzy są najgorsi i wszędzie tropią ideologię woke, nie wiedząc w sumie, co to właściwie jest.

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Studio miało pracować nad kolejną grą z uniwersum Mass Effect, ale nie dane będzie nam w nią zagrać, bo właśnie dowiedzieliśmy się, że właściciel - Electronic Arts zdecydował się na zamknięcie studia i zwolnienie 400 ludzi. To jeden z najsmutniejszych dni w historii branży gier.

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BioWare idzie do piachu. Korporacja nie ma litości

Firma Electronic Arts została jakiś czas temu kupiona przez saudyjski fundusz inwestycyjny, który od razu poinformował, że będzie się przyglądał strukturze wydatków, a jednym z priorytetów będzie obniżenie kosztów badań i rozwoju. Trwający kilka miesięcy przegląd najwidoczniej zaczyna zbierać pierwsze ofiary. Osoby decyzyjne uznały, że nie ma sensu inwestować w BioWare i gry, które miało przygotowywać studio. Tak, ktoś naprawdę uznał, że kolejna cześć Mass Effect nie ma sensu z punktu widzenia inwestora. Dlatego studio zostało zamknięte, a pracownicy zwolnieni.

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BioWare zostało założone w 1995 r. i w 2007 roku zostało kupione przez EA. To właśnie pod jej rządami wydano kultowe gry z serii Dragon Age i Mass Effect. Jednak ostatnie lata to był zjazd, a Dragon Age: Veilguard nie spełnił oczekiwań sprzedażowych. BioWare jest już historią, ale jeszcze jedna rzecz mnie zaskoczyła.

EA tnie bez żadnych skrupułów

Firma poinformowała pracowników o tym, że kończy z rozwojem kolejnej gry z uniwersum The Sims. Jestem w szoku, przecież to samograje. Firma ma się skupić wyłącznie na najbardziej dochodowych grach, więc oczekujcie w najbliższych latach odgrzewania tych samych kotletów w kółko. Finezja poszła do piachu razem z BioWare.

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Zamknięcie BioWare przypomina nam, że w świecie kapitalizmu korporacyjnego nie ma miejsca na żadne sentymenty. Liczy się tylko pewny zysk osiągany jak najmniejszym kosztem. Nie mam żadnych wątpliwości, że to nie koniec cięć w EA.

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