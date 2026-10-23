Jonr prezentuje nowe urządzenia do sprzątania. Inteligentne technologie dla codziennego porządku

M70, M70 Pro i Z70 Pro - skuteczność, technologia i wygoda

Jedną z głównych propozycji marki jest Jonr M70, odkurzacz wet&dry o mocy ssania 23 000 Pa, przeznaczony do usuwania zarówno suchych, jak i mokrych zabrudzeń. Urządzenie wykorzystuje zielone podświetlenie, które uwidacznia kurz, włosy i sierść niewidoczne na pierwszy rzut oka. Inteligentny system kontroli wody pomaga dokładnie zbierać wilgoć, pozostawiając podłogę niemal suchą. Konstrukcja umożliwia także rozłożenie urządzenia na płasko, co ułatwia sprzątanie pod meblami.

Jonr M70 Pro rozwija tę koncepcję, oferując moc ssania 25 000 Pa i inteligentny system wspomagania prowadzenia IntelliDrive™. Technologia AI reaguje na ruchy użytkownika, ułatwiając manewrowanie urządzeniem i ograniczając wysiłek podczas sprzątania. Model wyposażono również w system suszenia wałka ciepłym powietrzem o temperaturze 90°C, dostępny w trybie intensywnym (5 minut) i delikatnym (20 minut). Technologia aktywnej nanopiany FoamStrike™ pomaga natomiast usuwać uporczywe plamy i ograniczać nieprzyjemne zapachy.

W segmencie urządzeń wet&dry wyróżnia się również Jonr Z70 Pro, wyposażony w system dwóch współpracujących wałków czyszczących. Przedni wałek usuwa brud z powierzchni, a tylny zbiera pozostałości wody. Moc ssania wynosząca 25 000 Pa wspiera skuteczne usuwanie kurzu, okruchów i płynów, natomiast czterostopniowy system zapobiegający plątaniu włosów i sierści ogranicza konieczność ręcznego czyszczenia szczotki. Urządzenie wykorzystuje także aktywną mikropiankę, która pomaga usuwać trudne zabrudzenia i neutralizować zapachy.

„Rozwijając produkty Jonr, koncentrujemy się na połączeniu wydajności, inteligentnych technologii i wygody użytkowania. Nasze urządzenia wykorzystują rozwiązania takie jak własną technologię Odor-Free, systemy aktywnej piany, inteligentne wspomaganie prowadzenia czy zaawansowane mechanizmy czyszczenia, aby skuteczniej radzić sobie z codziennymi zabrudzeniami. Naszą ambicją jest dalszy rozwój na rynku europejskim i budowanie pozycji marki poprzez innowacje, w tym technologie wspierane przez sztuczną inteligencję oraz rozwiązania ukierunkowane na zrównoważony rozwój” - mówi Halil Yöyen, Jonr Senior Director Europe.

„Nowoczesne urządzenia do sprzątania powinny przede wszystkim odpowiadać na realne potrzeby użytkowników - oszczędzać ich czas, ułatwiać codzienne obowiązki i zapewniać widoczne efekty. W rozwiązaniach Jonr szczególnie interesujące jest połączenie skuteczności z funkcjami, które zwiększają komfort użytkowania oraz designem, który wpasuje się w każde wnętrze. To podejście pokazuje, że technologia może sprawić, że dbanie o czystość w domu będzie prostsze i mniej wymagające” - mówi Klaudia Nieścior, modelka, ambasadorka marki Jonr.

Flagowe serie: H2 i ED12 Pro

Portfolio Jonr obejmuje również rozwiązania odpowiadające na różne potrzeby domowników. Model H2 dzięki technologii Zero G utrzymuje moc ssania przy rozłożeniu urządzenia na płasko pod kątem 180°, ułatwiając sprzątanie pod meblami. Brudna woda wpada bezpośrednio do pojemnika na dole urządzenia co eliminuje brzydki zapach i pozostawanie brudu w rurkach odprowadzających. Potrójny system czyszczenia przy krawędziach pomaga dokładniej usuwać zabrudzenia wzdłuż ścian i w narożnikach.

ED12 Pro stawia na higienę i wygodę obsługi. Urządzenie wykorzystuje gorącą wodę o temperaturze 75°C do usuwania uporczywych zabrudzeń, a po zakończeniu pracy suszy wałek gorącym powietrzem o temperaturze 70°C. Oddzielne zbiorniki na czystą i brudną wodę oraz czas pracy do 30 minut ułatwiają sprzątanie większych powierzchni.

Rozwój Jonr w Polsce i Europie

Za dystrybucję produktów Jonr w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej odpowiada firma Upun. Marka rozwija rozwiązania oparte na innowacjach, sztucznej inteligencji i zielonych technologiach. Do 2029 roku Jonr zamierza osiągnąć 15–20% udziału w europejskim rynku oraz znaleźć się w pierwszej trójce globalnych graczy w swoim segmencie.

„Widzimy duży potencjał w rozwiązaniach, które łączą wysoką skuteczność sprzątania z praktycznymi innowacjami. Portfolio Jonr obejmuje urządzenia wyróżniające się wieloma cechami – od wysokiej mocy ssania, przez inteligentne wspomaganie prowadzenia, po rozwiązania ułatwiające utrzymanie higieny samego urządzenia. Jako dystrybutor w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej chcemy rozwijać obecność marki na tych rynkach i przybliżać konsumentom technologie, które mają realne zastosowanie w codziennym życiu” - mówi Szymon Polaczkiewicz, Prezes Zarządu Upun.

Prezentacja portfolio odbyła się 22 października w warszawskiej Fabryce Norblina. Spotkanie poprowadzili Paweł Orleański i Klaudia Nieścior, a program obejmował także debatę ekspercką z udziałem projektantki wnętrz Marty Zajdel oraz Agnieszki Krakós-Gorący, ekspertki w dziedzinie declutteringu. Uczestnicy mogli także podziwiać pokaz mody MALESA autorstwa Damiana Malesy.

Nowe urządzenia firmy Jonr będą dostępne w sprzedaży na polskim rynku jeszcze w tym roku.

Upun odpowiada za dystrybucję urządzeń Jonr w następujących krajach: Polska, Niemcy, Austria, Szwajcaria Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja, Czechy oraz Węgry.

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