Smartwatch, który pasuje do każdej stylizacji? Mówisz niemożliwe, a ja mówię HUAWEI WATCH 6 Pro

Spór o wyższość zegarków nad smartwatchami trwa od samego początku upowszechnienia się tego typu urządzeń. Jedno i drugie pokazuje godzinę, ale rola zegarka ogranicza się poza tym do funkcji estetycznych. Tymczasem smartwatche ze swoimi funkcjami zdrowotnymi i sportowymi miały być gorsze, bo ich wygląd był zbyt utylitarny. Huawei postanowił udowodnić, że takie myślenie nie ma już dłużej sensu. Poznajcie HUAWEI WATCH 6 Pro. Smartwatche, które na siłowni zliczają serię, a na spotkaniu biznesowym mierzą stres. I w każdym otoczeniu przykuwają wzrok.

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HUAWEI WATCH 6 Pro - dwa rozmiary koperty w sam raz dla pary

Właśnie taki zestaw trafił do mnie, żebym się zapoznał z działaniem nowych smartwatchy od Huawei. Występują w dwóch rozmiarach koperty: HUAWEI WATCH 6 Pro Space Edition ma rozmiar 46 mm, natomiast HUAWEI WATCH 6 Pro Ceramic Edition ma 43 mm, a jego koronka pokryta jest 18-karatowym złotem.

Zobaczcie jakie to piękne urządzenia. Już chwilę po wyjęciu z pudełka czujemy, że obcujemy z produktem premium. Jakość wykonania to absolutny rynkowy top, a wytrzymałość jest tak duża, że możecie w tych smartwatchach nurkować. Spełniają wszystkie normy odpornościowe, a przy tym nie tracą nic z funkcji sportowych i zdrowotnych.

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Na pewno waszą uwagę przyciągnie piękny wyświetlacz pokryty szafirowym szkłem. Ma maksymalną jasność aż 3500 nitów. Jakie to ma znaczenie w realnym użytkowaniu? Nawet w słoneczne dni zachowuje pełną czytelność pod każdym kątem. Szkło jest lekko wypukłe i nie łapie odcisków palców, więc nawet po całym dniu smartwatch prezentuje się elegancko.

HUAWEI WATCH 6 Pro to partner treningowy

Chociaż lepszym określeniem byłoby trener personalny. Smartwatch obsługuje ponad 100 dyscyplin sportowych, zapewniając najwyższą jakość odczytu danych. Wydajne czujniki precyzyjnie monitorują tętno, spalone kalorie, przebyty dystans, a w przypadku większości dyscyplin po skończonym treningu otrzymujemy rozbudowane statystyki.

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Wbrew pozorom nie trzeba być zapalonym sportowcem, żeby wykorzystać te tryby, zwykły spacer również może być monitorowany i również dostarczy informacji o naszym organizmie. Najnowszy smartwatch Huawei potrafi mierzyć i oceniać gotowość organizmu do wysiłku, sprawdzać poziom wydolności treningowej i informować o tym, czy rośnie na przestrzeni czasu czy może się pogarsza. Dzięki temu nawet wyjście do pracy czy na spotkanie biznesowe może być kopalnią wiedzy. Smartwatch ocenia szereg parametrów tak precyzyjnie, że będziecie chcieli zagłębić się w raporty dotyczące poszczególnych wartości.

HUAWEI WATCH 6 Pro pozwala wybrać się na trening czy spacer bez telefonu. Wszystko za sprawą możliwości obsługi eSIM. Lubię mieć ten komfort psychiczny, że na spacerze zajmuję się tylko chodzeniem. Gdy mam ze sobą telefon, to ręka mimowolnie sięga do kieszeni i kończę spacer wgapiony w ekran. Wiem, że to złe, więc powitałem obsługę eSIM z wielkim zadowoleniem. Smartwatch obsługuje również płatności NFC, więc tym bardziej nie potrzebujecie telefonu, żeby wyjść z domu.

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HUAWEI WATCH 6 Pro dba o twoje zdrowie. Zawsze

Każdy z nas chce żyć zdrowo, ale w zabieganych czasach mamy coraz mniej czasu dla siebie. Smartwatch monitorujący zdrowie musi błyskawicznie dać odpowiedź, co dzieje się z naszym organizmem. To właśnie robi HUAWEI WATCH 6 Pro. Ma wbudowaną funkcję Zdrowie na oku. To specjalistyczny pomiar, który w krótkim czasie analizuje kilkanaście różnych parametrów. Wystarczy wykonać go w dowolnym momencie dnia, gdy mamy dla siebie około 60 sekund, żeby czujniki zebrały najważniejsze informacje o zdrowiu. W tym czasie jesteśmy proszeni o przyłożenie palca do czujnika X-TAP, a w tym czasie mierzone jest wiele wskaźników zdrowotnych.

Co obejmuje pomiar? Analiza tętna, natlenienia krwi, poziom stresu, temperatura skóry, EKG, sztywność tętnic, funkcjonowanie płuc. Po zakończeniu pomiaru generowany jest raport, jego lektura pomaga zarządzać zdrowiem i tym, co dzieje się z naszym organizmem. Jednocześnie Huawei mówi wprost, że smartwatch nie jest wyrobem medycznym i nie zastąpi regularnych wizyt u lekarza. Zgodzę się z tym, ale rozmawiałem wielokrotnie z przedstawicielami zawodów medycznych na gruncie prywatnym i każdy z nich miał na ręce smartwatch. Dlaczego? Bo to urządzenie jest na ręku przez 24 godziny na dobę i stanowi najlepszą bazę wiedzy o naszym organizmie. No dobrze, czasem trzeba je zdjąć do ładowania, ale to jest wyjątkowo szybkie i zajmuje mniej niż godzinę. Co ważne - razem z HUAWEI WATCH 6 Pro debiutuje nowa ładowarka z końcówką USB-C.

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Smartwatch wyłapie wahania temperatury, wskaże potencjalne zmiany w sztywności tętnic, ostrzeże, że nasza regeneracja jest zaburzona. Im jesteśmy starsi, tym nasz organizm wymaga większej uwagi. Może to brzmi banalnie, ale czasem warto sobie uświadomić, że mając na karku 35+ lat nie jest się już młodym bogiem, chociaż nasz umysł się przeciwko temu buntuje. Sam przeżyłem zdziwienie, gdy smartwatch powiedział mi, żebym jednego dnia odpuścił trening, bo moje ciało nie jest wystarczająco zregenerowane. Za analizą danych z czujników odpowiada system HUAWEI TruSense, który łączy wyniki w jeden obraz naszego organizmu.

Ostatnio byłem na ważnym spotkaniu związanym z pracą, powiedzieć, że się stresowałem, to nic nie powiedzieć. HUAWEI WATCH 6 Pro wyłapał zmianę mojego samopoczucia, zaproponował ćwiczenia oddechowe, które miały mi pomóc rozładować napięcie, przeprowadził mnie przez nie. Największym zaskoczeniem było to, że to faktycznie działa. Poczułem się pewnie, mogłem oczyścić umysł i osiągnąć zamierzone cele.

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Najważniejsze pomiary dokonują się we śnie

Powiedzieć, że zdrowy sen jest ważny to banał. Wiem o tym doskonale, ale dopiero HUAWEI WATCH 6 Pro wytłumaczył mi co się za tym kryje. Smartwatch monitoruje wszystkie etapy snu, zlicza poszczególne fazy, wybudzenia, a także monitoruje oznaki bezdechu sennego. Po wszystkim wyświetla szczegółowy raport, który pokazuje przebieg snu, podkreśla co było dobre, a co nie. Pokazuje również wskazówki, które pomogą zwiększyć jakość snu. Wbrew pozorom nie sprowadza się to do prostego: połóż się wcześniej, ale obejmuje cały proces, który ma za zadanie realnie zwiększyć komfort życia.

HUAWEI WATCH 6 Pro nie jest tanim urządzeniem.

I dobrze. To produkt premium, który ma przez lata cieszyć właściciela i dbać o jego zdrowie. Huawei ma w swojej ofercie szereg tańszych modeli, a ten jest swojego rodzaju manifestem. Nie konkuruje z innymi smartwatchami, tylko stanowi konkurencję dla zegarków. Zdziwieni? Niepotrzebnie. Mamy tutaj przecież wszystko, za co lubimy klasyczne zegarki. Elegancję, jakość wykonania, poczucie, że nie obcujemy z zabawką, tylko biżuterią.

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Swój zestaw odeślę po zakończeniu testów, ale już teraz wiem, że niedługo moja żona będzie mogła nosić swój własny egzemplarz HUAWEI WATCH 6 Pro. Czemu? Bo przez dwa tygodnie widziałem ceramiczny zegarek, który pasował do absolutnie każdego stroju. Nie miało znaczenia czy wybiera się na zakupy, spacer z psem, do pracy czy na zajęcia sportowe. Smartwatch prezentował się świetnie, a ceramiczna obudowa nadawała mu charakteru. Trudno znaleźć na rynku alternatywę dla tego urządzenia.

Przypadkiem w paczce znajdzie się również większa odmiana dla mnie, bo przecież elegancki mężczyzna musi mieć na ręku czasomierz. Mój wymarzony nie mierzy tylko czasu, ale ma szereg innych funkcji. A do tego wygląda tak, że nie jestem w stanie zliczyć pytań o ten smartwatch. Budzi emocje, bo jego design jest dopracowany. Tu nie ma żadnego przypadku - tytan klasy lotniczej, czarno-złota koperta i matowa bransoleta wyglądają tak dobrze, że nawet podczas pisania tego tekstu spoglądam na ten smartwatch. Małe dzieło sztuki.

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Powiecie, że taka bransoleta sprawdza się tylko podczas eleganckich wyjść, ale to nieprawda. Pasuje do garnituru, jeansów czy chinosów. Ba, nawet w domowym dresie wygląda się stylowo. Jeżeli jednak aktywnie uprawiasz sport, to nie ma problemu - w pudełku znajduje się czarny pasek z fluoroelastomeru, z którym ćwiczy się wygodniej. Wymiana paska jest bajecznie prosta, więc w ułamku sekundy przełączacie się pomiędzy stylem sportowym a eleganckim.

W przypadku ceramicznego smartwatcha również można przełączać się pomiędzy paskami, więc kobiety też mogą w nim ćwiczyć, bez obawy o wygodę. I nic nie traci ze swojego przykuwającego wzrok wyglądu. Moja żona powiedziała mi, że pierwszego dnia w pracy z nowym zegarkiem wszystkie koleżanki pytały ją co to za model i każdej się podobał. Nie dziwię im się, bo sam lubię patrzeć na ten smartwatch.

HUAWEI WATCH 6 Pro to idealne rozwiązanie dla nowoczesnej osoby

Jest elegancki w obu wersjach, jakość wykonania gwarantuje działanie przez długie lata, a zestaw czujników i funkcji sportowych oraz zdrowotnych sprawia, że wasz organizm będzie dobrze zaopiekowany. To będzie najgorętszy prezent tej jesieni. Wcale się temu nie dziwię.

PS: smartwatche działają zarówno z systemem Android, jak i iOS, więc nie ma znaczenia marka telefonu, której używasz.

Z okazji premiery HUAWEI WATCH 6 Pro kupicie do 8 listopada o 300 zł taniej, niż wynosi cena standardowa. Możecie to zrobić w sklepie huawei.pl oraz u Partnerów Biznesowych. Dodatkowo HUAWEI oferuje bonus 300 zł do wyceny przy odkupie starego urządzenia. Przy zakupie na stronie huawei.pl dostaniecie również Pakiet Wsparcia Serwisowego: w okresie 24 miesięcy od daty zakupu możecie jeden raz skorzystać z każdej z czterech bezpłatnych usług: ochrony ekranu, ochrony tylnej obudowy oraz ochrony koronki, a także wymiany baterii (w przypadku spadku kondycji baterii poniżej 85%). Zakup smartwatcha HUAWEI WATCH 6 Pro daje również 12 miesięcy dostępu do subskrypcji HUAWEI HEALTH+



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Paweł Grabowski Redaktor Dziennikarz działu Technologie, w Grupie Spider’s Web od 2019 r. Pierwsze kroki w internetowych redakcjach stawiał w Bezprawniku, skąd trafił do redakcji Autobloga, a od października 2022 r. publikuje również w dziale Tech. Lubi smartfony, tablety, ale i nie przepuści ciekawemu sprzętowi AGD. Od zawsze wierny zielonemu robotowi Androida, ale gdy trzeba, to z ciekawości zajrzy do sadu Apple, by wyjść stamtąd wstrząśnięty. Poza technologiami interesuje się motoryzacją, a przez wpływ redaktora Baryckiego także jazdą na rowerze.