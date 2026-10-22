Huawei stawia na rozwój inteligentnej i zielonej Europy

15 października we Florencji rozpoczęła się 11. edycja Huawei Connect Europe. Podczas wydarzenia głos zabrali między innymi Adolfo Urso, minister rozwoju gospodarczego Włoch, Eugenio Giani, prezydent regionu Toskania oraz Sara Funaro, burmistrz Florencji.

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W wydarzeniu wzięły udział tysiące uczestników, w tym liderzy branży, eksperci technologiczni oraz partnerzy z całego świata. Pod hasłem „Advancing Intelligent & Green Europe” dyskutowano o tym, w jaki sposób technologie cyfrowe, takie jak sztuczna inteligencja, mogą przyspieszyć cyfrową i zieloną transformację Europy.

David Wang, wiceprzewodniczący zarządu i rotacyjny prezes Huawei, powiedział podczas wystąpienia otwierającego wydarzenie: „Wraz z postępującą transformacją cyfrową i ekologiczną Europy, Huawei współpracuje z ponad 5000. partnerów, aby dzięki innowacjom technologicznym odpowiadać na rzeczywiste wyzwania klientów. Inteligentny świat nadchodzi szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a branże w całej Europie przygotowują się na znaczący wzrost produktywności dzięki sztucznej inteligencji i innym zaawansowanym technologiom. Huawei działał i nadal będzie działać w Europie, realizując strategię „in Europe, for Europe”. Razem z klientami i partnerami angażujemy się w otwartą współpracę, aby wykorzystywać pojawiające się możliwości, wspólnie osiągać sukcesy oraz przyczyniać się do budowania bardziej inteligentnej i zielonej Europy”.

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David Wang, wiceprzewodniczący zarządu i rotacyjny prezes Huawei, podczas wystąpienia na Huawei Connect Europe 2026



„Huawei + Partners” – model współpracy na rzecz zrównoważonej przyszłości Europy, skoncentrowany na potrzebach klientów

Leo Chen, starszy wiceprezes Huawei i prezes ds. sprzedaży dla klientów biznesowych, przedstawił strategię firmy na rynku europejskim: „Huawei działa w Europie i dla Europy. Dokładnie analizujemy potrzeby lokalnych klientów i przekładamy możliwości technologii na konkretne działania, aby przyspieszać transformację cyfrową i ekologiczną Europy”.

Chen wyjaśnił, że Huawei koncentruje swoje działania w regionie w dwóch obszarach: opracowywaniu innowacyjnych produktów i rozwiązań dostosowanych do konkretnych zastosowań w lokalnych branżach oraz rozwijaniu kompetencji i możliwości lokalnych partnerów, aby mogli jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby europejskich klientów.

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Opierając się na dotychczasowym modelu współpracy „Huawei + Partners”, firma zaprezentowała strategię SCALE dla rynku europejskiego. Obejmuje ona pięć kluczowych obszarów: rozwiązania dostosowane do konkretnych scenariuszy, wspólne innowacje, skoordynowane działania marketingowe, lokalne usługi o niezmiennie wysokiej jakości oraz efektywną współpracę. Inicjatywy te mają pomóc lokalnym partnerom rozwijać innowacje odpowiadające na potrzeby klientów, łatwiej włączać rozwiązania Huawei do własnej oferty oraz rozwijać zdolności do świadczenia usług.

Leo Chen, starszy wiceprezes Huawei i prezes ds. sprzedaży dla klientów biznesowych, podczas wystąpienia na Huawei Connect Europe 2026



Prelegenci podzielili się także spostrzeżeniami na temat europejskiej strategii cyfrowej i zielonej transformacji oraz praktycznych zastosowań inteligentnych technologii w różnych branżach. Wśród nich znaleźli się: Pierre Francois Rudant, dyrektor ds. technologii w Auchan Retail; Federico Ascoli, dyrektor ds. platform i członek Extended Group Management Board w ALSO; Sergio Grassi, dyrektor Zeliatech we Włoszech oraz Chief Revenue Officer ds. obszarów Value, Green and Services we włoskiej części Grupy Esprinet; a także Marcel Poser, współzałożyciel Screening Eagle Technologies.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie wydarzenia: https://www.huawei.com/eu/events/huaweiconnect-florence

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