Huawei Eco-Connect Polska 2026: inteligentne sieci, AI i ekosystem partnerski w centrum cyfrowej transformacji

Huawei Eco-Connect Polska to flagowe wydarzenie Huawei Enterprise Polska, łączące prezentacje najnowszych trendów i rozwiązań z wdrożeniami, które wspierają cyfową transformację firm w Polsce i na świecie. Tegoroczna edycja organizowana pod hasłem „Intelligent technology. Infinite possibilities.” zgromadziła klientów, ekspertów, partnerów i przedstawicieli biznesu, którzy dyskutowali o praktycznych zastosowaniach inteligentnych technologii.

Rosnąca skala danych, rozwój sztucznej inteligencji i presja na efektywność zmieniają sposób, w jaki firmy planują rozwój infrastruktury IT. Organizacje muszą dziś nie tylko przygotować systemy na wdrażanie AI, ale także zapewnić ich niezawodność, bezpieczeństwo i możliwość skalowania. Te wyzwania stały się punktem wyjścia do tegorocznych dyskusji na Huawei Eco-Connect Polska, podczas których podkreślano również znaczenie długofalowych inwestycji i współpracy z lokalnymi partnerami w rozwoju cyfrowym przedsiębiorstw.

Huawei jest obecny w Polsce od ponad 22 lat. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać polską gospodarkę, inwestując w rozwój cyfrowy oraz dostarczając innowacyjne produkty i rozwiązania odpowiadające na potrzeby naszych klientów. Od momentu utworzenia działu Huawei Enterprise Business w Polsce w 2011 roku zbudowaliśmy silne relacje z ponad 500 partnerami. Będziemy nadal zwiększać inwestycje i przeznaczać więcej zasobów na wsparcie naszych partnerów. Naszym celem jest rozwój stabilnego, opartego na wzajemnych korzyściach ekosystemu. – powiedział Ronnie Yang, General Manager, Huawei Enterprise Business Group, Huawei Polska.

Materiały prasowe Huawei Polska // Ronnie Yang, General Manager, Huawei Enterprise Business Group, Huawei Polska.

Jak przygotować infrastrukturę na nowe wyzwania?

Rozwój AI bez niekontrolowanego wzrostu kosztów: temu zagadnieniu poświęcono raport, który zaprezentował Jarosław Smulski, Senior Program Manager w IDC. Ekspert omówił możliwości optymalizacji wydatków na serwery, sieci i pamięć masową, a także kwestie zwrotu z inwestycji oraz ochrony przed ransomware. W kontekście rosnących wymagań związanych z AI kluczowe staje się nie tylko odpowiednie planowanie inwestycji, ale również efektywne wykorzystanie istniejących zasobów oraz uwzględnienie kosztów utrzymania i bezpieczeństwa infrastruktury już na etapie jej projektowania.

Jarosław Smulski, Senior Program Manager, IDC

O tym, jak odpowiedzieć na rosnące wymagania technologiczne, mówili również eksperci Huawei. Christophe Batiard, Network CTO Huawei Enterprise Europe zaprezentował koncepcję Huawei Stellar Intelligent Network, w której bezpieczna, inteligentna łączność stanowi fundament rozwoju zastosowań AI. Ważnym elementem dyskusji była także infrastruktura danych: ich przechowywanie, dostępność i ochrona. Tematy te rozwinięto podczas Data Storage Summit, gdzie prezentowano m.in. rozwiązania Huawei OceanProtect i OceanStor Dorado 2000. Podczas sesji keynote zaprezentowano także nowości z portfolio Huawei eKit dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Christophe Batiard, Network CTO, Huawei Enterprise Europe

Dr. Wu Ning, Technology Executive Cloud & IT Solution Architect, Huawei

William Li, eKit Distribution Business Director, Huawei Polska

Gala Huawei Eco-Connect Polska 2026: wyróżnienia dla kluczowych partnerów

Podczas wieczornej gali Huawei Eco-Connect Polska 2026 wyróżniono partnerów, którzy konsekwentnie rozwijają kompetencje technologiczne, dysponują unikalną wiedzą ekspercką i skutecznie wdrażają inteligentne rozwiązania Huawei na polskim rynku.

Certyfikaty HCIE otrzymali inżynierowie IT: Adam Kozieł z S4E i Szymon Jańczak z Integrale IT. Do grona New Gold Partner dołączyły firmy Ascomp, Grupa E, EHC i Net-o-logy, natomiast Arrow ECS i Acnet wyróżniono tytułem Gold Distribution Partner za rozwój biznesu Huawei eKit.

Gala nagród Huawei Eco-Connect Polska 2026





Tegoroczna edycja Huawei Eco-Connect Polska potwierdziła, że sukces cyfrowej transformacji opiera się na efektywnym wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań w praktyce. Połączenie najnowszych technologii, wiedzy eksperckiej i silnego partnerstwa pozwala przekładać potencjał sztucznej inteligencji w realną wartość dla biznesu.

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