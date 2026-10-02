Jeden laptop na studia, do pracy i na wieczór. HP OmniBook 3 dobrze rozumie swoją rolę

Zakup laptopa na studia albo na początku zawodowej drogi jest nieco trudniejszy, niż sugerują sklepowe filtry. Komputer nie ma przecież obsługiwać jednego, idealnie opisanego scenariusza. Rano może służyć do notowania i przeglądania źródeł, w południe do wideokonferencji, później do pracy nad prezentacją, a wieczorem do obróbki zdjęć, montażu krótkiego filmu albo oglądania serialu. Powinien też wystarczyć na dłużej niż jeden sezon i nie zacząć irytować, gdy użytkownik zacznie robić więcej niż w dniu zakupu.

Właśnie dlatego HP OmniBook 3 jest ciekawszy jako całość niż jako suma pojedynczych parametrów. Testowana konfiguracja 16-bv0007nwx łączy procesor AMD Ryzen AI 7 445, 16 GB pamięci DDR5-5600, dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności 512 GB, zintegrowaną grafikę Radeon 840M i 16-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli. Żaden z tych elementów nie został tu umieszczony po to, żeby dobrze wyglądać wyłącznie na etykiecie. Razem tworzą komputer, który ma bez zbędnego dramatu przechodzić od jednego zadania do kolejnego.

HP OmniBook 3

OmniBook 3 nie buduje swojego uroku na efekcie „wow” trwającym pięć minut po otwarciu pudełka. Jego mocną stroną jest raczej efekt „to po prostu działa”, odczuwalny każdego dnia. Dla urządzenia, na którym mają znaleźć się notatki z kilku semestrów, pierwsze projekty zawodowe, zdjęcia, prezentacje i pół cyfrowego życia, jest to bardzo zdrowe ustawienie priorytetów.

Duży ekran zmienia pracę

Największą zaletę tego komputera widać jeszcze przed jego uruchomieniem. Ekran ma 16 cali, proporcje 16:10 i rozdzielczość 1920 × 1200 pikseli. Taki format zapewnia więcej przestrzeni w pionie niż klasyczne 16:9, dzięki czemu na ekranie mieści się dłuższy fragment dokumentu, więcej wierszy arkusza i większa część strony internetowej. Brzmi niepozornie, dopóki nie przyjdzie przygotować tekstu na podstawie kilku źródeł albo przepisać danych z PDF-u do prezentacji.

W Windowsie 11 wystarczy wtedy przypiąć do siebie dwa okna. Po jednej stronie można zostawić materiały, po drugiej dokument, notatnik lub komunikator. Nie trzeba co chwilę skakać między aplikacjami i przypominać sobie, w której karcie znajdowała się potrzebna informacja. Większa powierzchnia robocza nie wykonuje zadania za użytkownika, ale usuwa z pracy mnóstwo drobnych tarć - a właśnie one najczęściej rozbijają koncentrację.

HP OmniBook 3

Matryca jest wykonana w technologii IPS, ma matową powłokę i jasność 300 nitów. Powłoka antyrefleksyjna przydaje się w sali z mocnym oświetleniem, przy oknie, w bibliotece i podczas pracy w pociągu. Zamiast oglądać własne odbicie, można zająć się tym, co jest na ekranie. Rozdzielczość dobrze pasuje przy tym do przekątnej: interfejs pozostaje czytelny, tekst wygląda ostro, a aplikacje mają do dyspozycji wygodny obszar roboczy.

OmniBook 3 w tej wersji stawia przede wszystkim na komfort produktywności. Jeżeli z czasem priorytetem stanie się wyświetlacz OLED o wyższej rozdzielczości to HP oferuje takie opcje w wyższych seriach OmniBook 5, OmniBook 7 i OmniBook X. Dzięki temu wybór nie sprowadza się do pytania, czy któryś komputer jest uniwersalnie „lepszy”. Chodzi raczej o dopasowanie konkretnego modelu do etapu życia, rodzaju pracy i budżetu. W przypadku OmniBooka 3 punktem wyjścia jest duży i praktyczny ekran w komputerze kosztującym 2899 zł.

Szesnaście cali w drodze

Duży ekran bywa okupiony ciężką obudową, ale tutaj udało się zachować rozsądne proporcje. Laptop waży 1,64 kg, mierzy 35,86 × 25,18 cm i ma 1,47 cm grubości. To nadal pełnowymiarowy komputer, a nie sprzęt, o którym zapomina się po wrzuceniu do torby, lecz bez problemu można zabierać go na uczelnię, do biura czy do kawiarni. W zamian użytkownik dostaje przestrzeń roboczą, której małe ultrabooki zwyczajnie nie są w stanie zaoferować.

HP OmniBook 3

Obudowa w kolorze Glacier Silver wygląda spokojnie i nowocześnie. Nie próbuje imitować sprzętu gamingowego ani epatować ozdobnikami, dzięki czemu pasuje zarówno do sali wykładowej, jak i do bardziej formalnego otoczenia. Anodyzowane wykończenie dodaje jej schludności, a w pokrywach wykorzystano co najmniej 85 proc. tworzywa pochodzącego z recyklingu. Model ma również oznaczenia EPEAT Silver with Climate+ oraz ENERGY STAR.

Szesnastocalowy format pozwolił zmieścić pełnowymiarową klawiaturę z osobnym blokiem numerycznym. Osoba pracująca w Excelu, przepisująca wyniki badań, wprowadzająca kwoty do kosztorysu albo rozliczająca własne zlecenia szybko uzna ten fragment klawiatury za coś więcej niż sympatyczny dodatek. To dobry przykład przewagi, której nie da się efektownie sprzedać jednym hasłem, ale którą docenia się przy setnym wpisanym numerze.

Dzień z OmniBookiem

Wyobraźmy sobie zwykły poniedziałek. Po uruchomieniu komputera pojawia się przeglądarka z kilkunastoma kartami, notatki, poczta i komunikator. Później dochodzi rozmowa wideo, otwarty dokument oraz prezentacja. Po południu trzeba poprawić grafikę w Canvie, obrobić kilka zdjęć i złożyć krótki materiał Full HD do mediów społecznościowych. Żadne z tych zadań samo w sobie nie jest ekstremalne, ale wykonywane naprzemiennie potrafią szybko obnażyć źle dobraną konfigurację.

HP OmniBook 3 ma 16 GB pamięci DDR5-5600, czyli ilość pozwalającą swobodnie korzystać z typowego zestawu współczesnych aplikacji. Przeglądarka nie musi zamykać kart tylko dlatego, że w tle trwa wideokonferencja, a przełączenie z arkusza do prezentacji nie powinno przypominać uruchamiania komputera od nowa. To szczególnie ważne dla osób, które nie pracują linearnie. W prawdziwym życiu dokument, komunikator, przeglądarka i odtwarzacz muzyki zwykle działają jednocześnie, niezależnie od tego, co sugeruje idealny plan dnia

HP OmniBook 3

Za sprawną pracę odpowiada AMD Ryzen AI 7 445. Procesor ma sześć rdzeni i dwanaście wątków, osiąga częstotliwość do 4,6 GHz i powstaje w procesie technologicznym 4 nm. Z punktu widzenia użytkownika ważniejsze od samej architektury jest to, że komputer ma zapas potrzebny do obsługi wielu zwykłych zadań równocześnie. Pakiet biurowy, przeglądarka, komunikacja, prosta edycja obrazu i krótkie materiały wideo mieszczą się w naturalnym środowisku tego sprzętu.

Dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności 512 GB pomaga utrzymać dobre tempo przy uruchamianiu systemu, otwieraniu programów oraz kopiowaniu plików. Taka przestrzeń pomieści system, potrzebne aplikacje, dokumenty i sporą kolekcję bieżących projektów. Większe archiwa można z czasem przenieść do chmury, na serwer uczelni lub firmy albo na nośnik zewnętrzny, ale sam komputer nie wymusza porządków już po pierwszym tygodniu.

W pracy liczą się drobiazgi

W teorii kamera jest tylko jednym wierszem specyfikacji. W praktyce może decydować o tym, jak komputer sprawdza się przez sporą część dnia. OmniBook 3 ma kamerę Full HD 1080p z podczerwienią, fizyczną zasłoną prywatności i współpracujący z nią zestaw dwóch mikrofonów. To zestaw przygotowany zarówno do zajęć zdalnych, jak i do rozmowy rekrutacyjnej, spotkania zespołu czy konsultacji z klientem.

Podczerwień pozwala logować się twarzą przez Windows Hello. Wystarczy otworzyć pokrywę i spojrzeć na ekran, zamiast za każdym razem wpisywać hasło. Fizyczna zasłona kamery daje natomiast bardzo prostą kontrolę nad prywatnością: jej położenie widać od razu, bez sprawdzania ikon i ustawień. Są to rozwiązania łatwe do przeoczenia w sklepie, ale szybko stające się częścią codziennej rutyny.

HP OmniBook 3

Kamera może współpracować z Windows Studio Effects. Funkcje te obejmują między innymi automatyczne kadrowanie, rozmywanie tła, utrzymywanie kontaktu wzrokowego oraz rozwiązania pomagające wyeksponować głos podczas rozmowy. Ich obsługą może zajmować się wyspecjalizowany układ NPU, dzięki czemu główny procesor zachowuje zasoby dla prezentacji, dokumentu i pozostałych aplikacji. To dobry przykład AI, które nie domaga się osobnego rytuału, tylko dyskretnie ułatwia normalne zadanie.

AI bez głupot

Procesor Ryzen AI 7 445 ma jednostkę NPU oferującą do 50 TOPS mocy obliczeniowej, a cała platforma osiąga do 59 TOPS. Dzięki temu OmniBook 3 należy do klasy Copilot+ PC, dla której Microsoft przyjął między innymi próg ponad 40 TOPS po stronie NPU. Liczby pokazują, że nie chodzi wyłącznie o nowe logo na obudowie, ale nadal nie są najważniejszą częścią opowieści.

Znaczenie AI najlepiej oceniać po tym, czy pomaga szybciej wykonać konkretną czynność. Podczas wideokonferencji może poprawiać kadr i tło. Napisy na żywo mogą zwiększyć zrozumiałość materiału lub rozmowy, a funkcje systemowe klasy Copilot+ rozwijają możliwości wyszukiwania, tworzenia oraz pracy z treścią. Ich wspólną zaletą jest to, że część operacji może być wykonywana lokalnie przez NPU, bez przerzucania całego obciążenia na CPU i GPU.

HP OmniBook 3

Nie trzeba przy tym zmieniać sposobu pracy tylko po to, aby uzasadnić obecność sztucznej inteligencji. OmniBook 3 pozostaje przede wszystkim dobrym laptopem do codziennych zadań, a funkcje AI stopniowo dokładają do tego nowe możliwości. Takie podejście jest znacznie bardziej przekonujące niż obietnica, że jedna funkcja nagle odmieni życie właściciela komputera.

Bateria daje swobodę

Mobilność nie kończy się na tym, czy laptop mieści się w plecaku. Równie ważne jest to, czy razem z nim trzeba codziennie nosić zasilacz i planować zajęcie miejsca przy gniazdku. W OmniBooku 3 zastosowano czterokomorowy akumulator litowo-jonowo-polimerowy o pojemności 68 Wh. To solidna wartość dla smukłego, 16-calowego komputera i dobry fundament pod dzień pracy z dala od biurka.

Realny czas działania zawsze zależy od sposobu użycia. Wideokonferencja zużywa energię szybciej niż notowanie, a maksymalna jasność ekranu oznacza większy pobór niż praca w pomieszczeniu. Istotne jest jednak to, że pojemny akumulator współpracuje tutaj z nowoczesnym procesorem wykonanym w procesie 4 nm i zintegrowanym układem graficznym. Cała platforma została więc skomponowana z myślą o mobilnym rytmie, a nie wyłącznie o pracy na stałe podłączonej do gniazdka.

Przy użyciu rekomendowanego zasilacza szybkie ładowanie pozwala uzupełnić około 50 proc. energii w 45 minut, kiedy komputer jest wyłączony. Przerwa między zajęciami, obiad albo czas spędzony na dworcu mogą więc wystarczyć, by wyraźnie wydłużyć dalszą pracę. To rozwiązanie szczególnie dobrze pasuje do użytkowników, którzy jednego dnia przemieszczają się między domem, uczelnią, kawiarnią i biurem.

Jedna ładowarka, kilka urządzeń

W zestawie z konfiguracją 16-bv0007nwx nie znajduje się zasilacz, dlatego warto uwzględnić to już przy zakupie. Laptop jest ładowany przez USB-C i współpracuje z zasilaczem o mocy 65 W, więc osoba mająca już odpowiednią ładowarkę USB-C może korzystać z niej również z OmniBookiem. Zamiast kolejnej firmowej kostki z osobnym przewodem można mieć jeden zasilacz do laptopa, telefonu, tabletu i części pozostałych akcesoriów.

HP OmniBook 3

HP oferuje zgodny z tym modelem zasilacz USB-C 65 W, a także kompaktową ładowarkę ścienną 65 W wykonaną w technologii GaN. Ta druga ma odłączany przewód USB-C o długości dwóch metrów i jest przeznaczona do ładowania różnych zgodnych urządzeń USB-C. Kupujący może więc wykorzystać wyposażenie, które już ma, albo dobrać ładowarkę do własnego sposobu pracy i podróżowania. Sam laptop nie jest przywiązany do charakterystycznego zasilacza przeznaczonego wyłącznie dla jednego modelu.

Takie podejście dobrze wpisuje się w ideę wspólnego standardu ładowania. Obowiązujące w Unii Europejskiej rozwiązania objęły laptopy od 28 kwietnia 2026 r. i promują wykorzystanie USB-C oraz USB Power Delivery, a także możliwość zakupu urządzenia bez dołączonego zasilacza. Dla użytkownika najważniejszy pozostaje praktyczny rezultat: łatwiej ograniczyć liczbę ładowarek na biurku i w torbie.

Porty bez nerwowego szukania huba

Smukła obudowa nie posłużyła jako pretekst do usunięcia połowy potrzebnych złączy. OmniBook 3 oferuje dwa porty USB-A o przepustowości 5 Gb/s, dwa USB-C 10 Gb/s z obsługą ładowania, DisplayPort 1.4 oraz HP Sleep and Charge, pełnowymiarowe HDMI 2.1 i złącze słuchawkowo-mikrofonowe 3,5 mm. To zestaw pozwalający podłączyć starsze i nowsze akcesoria bez organizowania kolekcji przejściówek.

Pendrive, mysz lub interfejs audio mogą korzystać z klasycznego USB-A. Monitor i projektor można podłączyć przez HDMI, natomiast USB-C obsłuży obraz, zasilanie, stację dokującą i współczesne akcesoria. Dzięki temu ten sam laptop może rano pracować samodzielnie na uczelni, a po południu po podłączeniu monitora i klawiatury zmienić się w centrum stacjonarnego stanowiska.

HP OmniBook 3

Łączność bezprzewodową zapewniają Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.4. Ten drugi przydaje się nie tylko do słuchawek, ale również do myszy, klawiatury czy kontrolera, bez zajmowania któregoś z portów USB. OmniBook 3 jest więc przygotowany zarówno na biurko pełne przewodowych urządzeń, jak i na możliwie uporządkowane stanowisko bez kabli.

Po pracy nadal jest komputerem

Po zamknięciu dokumentów 16-calowy ekran dobrze odnajduje się przy filmach, serialach i serwisach wideo. Duża powierzchnia obrazu ma szczególne znaczenie w akademiku, wynajmowanym pokoju i podróży, gdzie laptop często pełni także funkcję osobistego telewizora. Dwa wbudowane głośniki obsługują rozmowy oraz codzienną rozrywkę, a Bluetooth 5.4 i złącze 3,5 mm pozwalają łatwo przejść na słuchawki.

Zintegrowany Radeon 840M przejmuje obsługę interfejsu, multimediów, prostych projektów graficznych oraz gier. W kontekście OmniBooka 3 najważniejsza jest elastyczność: po skończonej pracy można uruchomić mniej wymagający tytuł, sięgnąć do biblioteki starszych gier albo skorzystać z grania w chmurze. Nie trzeba kupować osobnego komputera tylko dlatego, że czasem wieczorem przychodzi ochota na rozrywkę.

Jeśli gry staną się głównym hobby, profesjonalna praca z obrazem zacznie wymagać większej mocy albo użytkownik zechce przejść na ekran OLED, rodzina komputerów HP daje naturalną ścieżkę dalszego wyboru. OmniBook 5 rozszerza ofertę między innymi o konfiguracje z ekranami do 3K OLED, OmniBook 7 jest kierowany do bardziej wymagających profesjonalistów i twórców, a OmniBook X obejmuje konstrukcje premium oraz modele konwertowalne. Osobną linię dla graczy tworzą komputery OMEN. OmniBook 3 nie musi więc obejmować każdego możliwego zastosowania - ma być dobrze dobranym początkiem szerokiego portfolio.

W tej cenie to bardzo wiele

HP OmniBook 3 NGAI 16-bv0007nwx kosztuje 2899 zł. Za tę kwotę otrzymuje się 16-calowy ekran 16:10, nowoczesny procesor z NPU 50 TOPS, 16 GB szybkiej pamięci, dysk SSD 512 GB, akumulator 68 Wh, kamerę 1080p IR i bogaty zestaw złączy. To specyfikacja, w której pieniądze trafiły przede wszystkim do elementów odczuwalnych podczas codziennego korzystania.

Duży ekran ułatwia pracę na dwóch oknach. 16 GB RAM-u pozwala zostawić otwarte potrzebne aplikacje. Kamera odpowiada realiom spotkań online, akumulator sprzyja pracy poza domem, a dwa USB-A, dwa USB-C i HDMI ograniczają zależność od dodatkowych adapterów. NPU przygotowuje komputer na rosnącą liczbę funkcji AI, lecz nie próbuje przesłonić podstawowych zalet urządzenia.

To właśnie odróżnia sensownie zaprojektowany komputer od konfiguracji zbudowanej wokół jednego atrakcyjnego hasła. OmniBook 3 nie wymaga, aby użytkownik dostosował życie do laptopa. Ma wystarczająco duży ekran, aby stać się głównym komputerem, a jednocześnie pozostaje na tyle smukły i lekki, by regularnie opuszczać biurko. Nadaje się do nauki, pracy, komunikacji, tworzenia prostych treści i odpoczynku, czyli dokładnie do tych aktywności, które w rzeczywistości mieszają się ze sobą każdego dnia.

Z tym laptopem można zostać na dłużej

Najlepsze urządzenia codzienne nie przypominają stale o swoim istnieniu. Nie każą zamykać aplikacji przed rozmową wideo, nie wymagają przejściówki przed każdą prezentacją i nie zmuszają do ściskania dwóch dokumentów na małym ekranie. HP OmniBook 3 został zbudowany wokół takich właśnie drobnych wygód. Każda z nich osobno wydaje się oczywista, lecz razem decydują o tym, czy po kilku miesiącach komputer nadal pomaga, zamiast powoli stawać się przeszkodą.

HP OmniBook 3

Model 16-bv0007nwx szczególnie dobrze pasuje do osoby szukającej pierwszego poważnego laptopa: na studia, do pierwszej pracy, do rozwijania własnych projektów i do codziennej rozrywki. Nie kupuje się tu jednego efektownego parametru. Kupuje się dobrze skomponowany zestaw: duży ekran, sprawną wielozadaniowość, pojemny akumulator, nowoczesną komunikację i platformę gotową na funkcje Copilot+ PC.

Za 2899 zł jest to propozycja bardzo rozsądna, ale nie nudna. OmniBook 3 ma nowoczesne funkcje, tylko nie wymusza opowiadania całej historii przez sztuczną inteligencję. Ma duży ekran, ale pozostaje mobilny. Ma bogaty zestaw portów, ale korzysta z uniwersalnego ładowania USB-C. Przede wszystkim zaś daje poczucie, że wraz z kolejnym semestrem, nową pracą lub ambitniejszym projektem nie trzeba będzie od razu zaczynać poszukiwań następnego komputera. I właśnie dlatego warto go brać pod uwagę.

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