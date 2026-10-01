Hisense UR8S - recenzja. Technologia pełnego RGB HISENSE wkracza do szerszego segmentu rynku

Rynek telewizorów uwielbia rewolucje, zwłaszcza te, które po roku okazują się zmianą nazwy w prezentacji PowerPointa. Dlatego warto sprawdzić, czy RGB MiniLED rzeczywiście wnosi do jakości obrazu coś nowego. Jeszcze niedawno technologia ta kojarzyła się z ogromnymi, pokazowymi ekranami i cenami wymagającymi przeprowadzenia trudnej rozmowy z rodziną. UR8S jest próbą przeniesienia jej do znacznie szerszej części rynku - bez redukowania całego produktu do efektownego podświetlenia i kilku demonstracyjnych klipów.

W wersji 55-calowej telewizora UR8S, otrzymujemy matrycę VA o rozdzielczości 3840 × 2160 pikseli, natywne odświeżanie 180 Hz, 704 strefy lokalnego wygaszania i jasność szczytową do 2500 nitów. Telewizor obsługuje Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 i HLG, a wszystkie cztery wejścia HDMI pracują w standardzie HDMI 2.1 z VRR oraz ALLM. To zestaw, który już w teorii stawia UR8S znacznie bliżej telewizorów klasy premium niż rozsądnie wyposażonego modelu ze środka oferty.

Specyfikacja przekłada się na wyraźnie odczuwalne korzyści podczas wieczornego seansu filmowego, popołudniowego meczu i kilkugodzinnej sesji z konsolą.

Kolor powstaje tu inaczej

W typowym telewizorze MiniLED podświetlenie generuje światło białe albo niebieskie, które następnie przechodzi przez kolejne warstwy odpowiedzialne za utworzenie barw. pełne RGB HISENSE działa inaczej: pojedyncze moduły podświetlenia wykorzystują niezależnie sterowane czerwone, zielone i niebieskie diody. Barwa światła podświetlenia powstaje więc już na diodach RGB; obraz nadal tworzy matryca LCD, a procesor Hi-View AI Engine RGB steruje barwą i intensywnością podświetlenia w poszczególnych strefach.

Nie chodzi zatem wyłącznie o to, że czerwony ma być „bardziej czerwony”. Znacznie ważniejsza jest zdolność pokazania mocno nasyconego koloru bez szybkiej utraty luminancji. To szczególnie istotne w HDR, gdzie telewizor powinien jednocześnie odtworzyć szeroką paletę barw i utrzymać wysoką jasność refleksów.

Hisense UR8S

W teście UR8S zmierzyliśmy 94 proc. pokrycia BT.2020 oraz 98,5 proc. DCI-P3 na planszach syntetycznych. To bardzo mocne wyniki jak na ekran LCD i dowód, że w testowanym egzemplarzu szeroka paleta barw nie kończy się na obietnicy producenta.

W praktyce różnicę najłatwiej zauważyć nie na twarzach prezenterów, lecz w materiałach wykorzystujących odcienie leżące blisko granic dostępnej palety. Turkusowa woda, intensywne błękity, pomarańczowe światło zachodzącego słońca, neony w grze science fiction czy nasycone kostiumy w animacji wyglądają na UR8S wyjątkowo soczyście. Obraz nie musi być przy tym karykaturalnie przesycony - warto zacząć od bardziej naturalnego trybu obrazu i dopasować ustawienia do oświetlenia pokoju. Profesjonalna kalibracja może być kolejnym krokiem, jeśli zależy nam na precyzyjnym odwzorowaniu barw.

Naturalność zamiast fluorescencji. Film ma czym oddychać

Szeroka paleta barw może być zaletą. UR8S pozwala uzyskać bardzo naturalny obraz, chociaż warto od razu wybrać właściwy tryb. Telewizor oferuje ponadto rozbudowane narzędzia kalibracyjne.

Najlepszy ekran kinowy nie powinien przez cały czas przypominać widzowi o swojej jasności. Ma zachować szczegóły płomienia bez wypłaszczania ciemnego lasu, pokazać słońce jako źródło światła, a nie białą plamę, i odtworzyć kolor bez przerysowania skóry aktorów. Hisense UR8S bardzo dobrze odnajduje się w takim zadaniu.

Matryca VA zapewnia wysoki kontrast natywny, a lokalne wygaszanie wyraźnie pogłębia czerń. W scenach z dużymi ciemnymi obszarami UR8S potrafi zejść z czernią na poziom, który jeszcze niedawno był trudny do osiągnięcia w telewizorze LCD. Czarne pasy nad i pod filmem pozostają ciemne, nocne ujęcia zachowują głębię, a jasne obiekty nie zalewają natychmiast całego otoczenia szarą poświatą.

Mały biały punkt na czarnym tle może ujawnić delikatne halo, a pod większym kątem poświata staje się bardziej widoczna. Warto też docenić płynność przejść tonalnych.

HDR potrafi uderzyć

Oficjalna specyfikacja 55-calowego UR8S podaje do 2500 nitów jasności szczytowej oraz 500 nitów wartości typowej. To różne parametry: wartość szczytowa dotyczy najjaśniejszych fragmentów obrazu, a typowa nie oznacza stałej jasności całego ekranu. W praktyce zapas jasności pomaga wydobyć efekty HDR ze świateł i refleksów. Światła samochodów, słońce odbijające się od metalu, wybuchy, reflektory stadionowe i rozbłyski w grach mogą wyraźnie odcinać się od reszty obrazu.

Kiedy duży fragment kadru jest jasny to wtedy UR8S rozwija skrzydła i potrafi stworzyć naprawdę mocny efekt. Gdy na niemal czarnym tle pojawia się pojedyncza gwiazda albo niewielkie światło, algorytm przyciemnia je, aby ograniczyć blooming.

Hisense UR8S

Pomaga szeroka obsługa formatów. UR8S przyjmuje HDR10, HDR10+, HLG i Dolby Vision IQ, więc nie zmusza użytkownika do opowiadania się po jednej stronie branżowej wojny. Przy materiale przygotowanym w Dolby Vision dynamiczne metadane pozwalają dostosować obraz do kolejnych scen, co może pomóc zachować szczegóły w jasnych chmurach i refleksach. Sam format nie gwarantuje jednak przewagi w każdej produkcji.

Kino również w południe

Jeden z najtrudniejszych testów dla telewizora nie odbywa się wieczorem w zaciemnionym pokoju. Odbywa się w sobotę o 14:00, kiedy słońce wpada przez duże okno, na stoliku świeci lampka, a ktoś koniecznie chce obejrzeć ciemny serial.

W takich warunkach UR8S pokazuje jedną ze swoich największych przewag nad wieloma OLED-ami. Wysoka luminancja pozwala zachować czytelność obrazu, natomiast matowa powłoka Anti-Reflection & Glare-Free rozprasza ostre odbicia. Zamiast wyraźnego obrazu okna albo lampy widzimy łagodniejszą poświatę, która mniej odciąga wzrok od treści.

Powłoka nie jest magiczną czarną dziurą pochłaniającą każde odbicie. Najlepiej działa na wprost, natomiast pod kątem staje się bardziej satynowa, a refleksy mogą być bardziej zauważalne. W oświetlonym salonie czerń także nie pozostaje równie głęboka jak nocą. Mimo tego UR8S jest jednym z tych telewizorów, przy których nie trzeba organizować życia rodzinnego wokół rolet.

Pomaga czujnik światła AI RGB. Telewizor może automatycznie dostosowywać nie tylko luminancję, lecz również temperaturę barwową do warunków w pomieszczeniu. Po zachodzie słońca ekran nie musi więc nadal świecić tak, jakby próbował wygrać pojedynek z południowym słońcem.

Sport bez duchów

W transmisji sportowej liczy się więcej niż efektowna zieleń murawy. Kamera przesuwa się szybko, drobne linie boiska muszą pozostać czytelne, piłka nie powinna rozpadać się na kilka półprzezroczystych kopii, a sylwetki zawodników nie mogą zostawiać za sobą smug.

Natywna matryca 180 Hz daje UR8S bardzo dobry punkt wyjścia, ale sama nie dodaje klatek do transmisji sportowej. Przy źródle o niższej płynności pomaga też system MEMC, a oddzielne ustawienia redukcji drgań i rozmycia pozwalają dopasować charakter ruchu. Przy sporcie warto pozwolić procesorowi działać mocniej, natomiast przy filmie lepiej zachować umiar, aby nie uzyskać słynnego efektu opery mydlanej. Interpolacja klatek działa skutecznie i przy rozsądnych ustawieniach nie generuje wielu widocznych artefaktów.

Hisense UR8S

Wbudowany tryb sportowy potrafi automatycznie rozpoznać transmisję i zmienić charakter obrazu oraz dźwięku. Nie każdemu spodoba się jego bardziej widowiskowe podejście do barw, dlatego warto potraktować go jako punkt startowy. Dobre rezultaty daje również własne ustawienie ruchu na bazie bardziej naturalnego trybu obrazu.

Podczas meczu docenimy także jasność. Biała piłka, linie boiska, grafiki ekranowe i detale trybun pozostają wyraźne nawet wtedy, gdy salon jest mocno oświetlony. Do tego dochodzi nagłośnienie z oddzielnym subwooferem, które potrafi nadać stadionowej atmosferze więcej skali niż typowe głośniki telewizyjne.

Telewizor dla kilku konsol

W przypadku gamingu lista funkcji bywa długa, ale codzienny problem często okazuje się bardzo prosty: gdzie podłączyć konsolę, komputer i soundbar, skoro producent dał tylko dwa pełnoprawne porty?

Hisense rozwiązuje to w prosty sposób. Wszystkie cztery wejścia HDMI w UR8S obsługują HDMI 2.1, ALLM i VRR do 180 Hz w 4K, a jedno z nich oferuje eARC. Można więc podłączyć PlayStation 5, Xboxa i komputer do trzech wejść, a zestaw audio do czwartego, obsługującego eARC. Nie trzeba przekładać kabli, a funkcje ALLM i VRR pozostają dostępne na każdym porcie.

Konsole skorzystają przede wszystkim z 4K przy 120 Hz, automatycznego trybu niskiego opóźnienia i zmiennego odświeżania. Xbox może ponadto działać z Dolby Vision w trybie gry. Użytkownicy mocnego komputera otrzymują 4K przy 180 Hz, obsługę VRR i FreeSync Premium Pro, a po obniżeniu rozdzielczości do Full HD testowany wariant osiągał odświeżanie powyżej 300 Hz.

W pomiarach input lag wyniósł około 15-16 ms przy 60 Hz oraz 9-10 ms przy 120 Hz. Podobne rezultaty uzyskałem w SDR, HDR i Dolby Vision, co oznacza, że włączenie zaawansowanego formatu obrazu nie wiązało się z odczuwalną karą dla responsywności.

Hisense UR8S

Na kanapie nie trzeba oczywiście mierzyć każdej milisekundy, by dostrzec korzyść. Samochód reaguje natychmiast na korektę toru jazdy, celownik nie sprawia wrażenia przywiązanego do analogowej gumy, a szybki obrót kamery pozostaje płynny. W tytułach akcji i wyścigach wysoka częstotliwość odświeżania wpływa nie tylko na komfort, lecz również na czytelność otoczenia w ruchu.

Game Bar pozwala bez opuszczania gry sprawdzić częstotliwość klatek, stan VRR i format HDR, a także szybko zmienić poziom czerni, jasność czy proporcje obrazu. To funkcja, która może brzmieć jak nieistotny dodatek, ale po kilku godzinach grania staje się jednym z częściej wywoływanych elementów interfejsu.

Hisense UR8S może również pełnić funkcję monitora do komputera. Telewizor poprawnie obsługuje chromę 4:4:4 przy maksymalnej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania, dzięki czemu małe litery i elementy interfejsu zachowują dobrą czytelność.

Klasa premium widoczna przy każdym źródle

Telewizor klasy premium powinien prezentować pełnię swoich możliwości nie tylko podczas seansów z płyt UHD Blu-ray i materiałów 4K, lecz także w codziennym kontakcie z kanałami telewizyjnymi, serwisami internetowymi, transmisjami na żywo czy starszymi produkcjami. To właśnie różnorodność źródeł najlepiej pokazuje jakość zastosowanego procesora obrazu.

Według producenta procesor Hi-View AI Engine RGB skaluje materiały o niższej rozdzielczości do 4K i redukuje zakłócenia. W mojej ocenie obraz z takich źródeł zyskuje większą czystość i lepiej zarysowane krawędzie, bez nadmiernego wyostrzenia.

To jeden z wyróżników konstrukcji premium: UR8S nie ogranicza się do efektownej prezentacji wzorcowych materiałów, lecz konsekwentnie podnosi jakość obrazu w codziennym użytkowaniu. Nawet przy słabszym sygnale zachowuje wysoką kulturę prezentacji, skutecznie ograniczając widoczność niedoskonałości źródła.

Dźwięk nie jest formalnością

Większość współczesnych telewizorów gra tak, jak wygląda ich obudowa: cienko. UR8S mierzy bez podstawy 52 mm głębokości, lecz część tej przestrzeni wykorzystano sensownie. W środku pracuje system 2.1.2 o łącznej mocy 50 W, obejmujący dwa głośniki główne po 10 W, subwoofer 20 W i dwa dodatkowe kanały po 5 W. Zestaw obsługuje Dolby Atmos i DTS:X, a jego charakterystykę strojono we współpracy z Devialet.

Oddzielny subwoofer nie zamienia telewizora w system kinowy z pełnowymiarową kolumną niskotonową, ale zapewnia dźwiękowi potrzebny ciężar. Głos nie jest zawieszony w próżni, muzyka ma solidniejszą podstawę, a wybuchy i odgłosy silników nie brzmią jak pukanie w plastikową pokrywę.

Tryb kinowy buduje większą przestrzeń i lepiej wykorzystuje ścieżki Dolby Atmos. Tryb Standardowy brzmi węziej, ale pewniej eksponuje mowę, natomiast tryb nocny ogranicza skoki głośności i wzmacnia cichsze elementy.

Dobry soundbar nadal zapewni większą skalę i precyzyjniejsze efekty przestrzenne. Nie jest jednak koniecznym zakupem pierwszego dnia. Do telewizji, seriali, YouTube’a, sportu, a nawet wielu filmów wbudowany system UR8S okazuje się czymś więcej niż rozwiązaniem awaryjnym.

Jeżeli później zechcemy rozbudować zestaw to mamy eARC, wyjście optyczne, Bluetooth oraz funkcję Hi-Concerto, która pozwala współpracować głośnikom telewizora z kompatybilnym soundbarem.

VIDAA nie przeszkadza oglądać

Najlepszy Smart TV to często ten, o którym po prostu się nie myśli. Ma szybko się uruchomić, otworzyć aplikację i nie kazać czekać na animację, która zdaniem projektantów była ważniejsza niż responsywność.

VIDAA w UR8S działa szybko i płynnie. Wysoko oceniam responsywność systemu, sprawne uruchamianie aplikacji i prostotę poruszania się po menu. Telewizor obsługuje również AirPlay, udostępnianie ekranu, wyszukiwanie głosowe po polsku oraz klawiaturę i mysz. Polska biblioteka VIDAA obejmuje dziś nie tylko Netflixa, YouTube’a, Disney+, Prime Video i HBO Max, lecz także Playera, Polsat Box Go, TVP VOD oraz Apple TV.

UR8S nie zapomina również o klasycznych funkcjach. Obsługuje tunery DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S i DVB-S2, HbbTV 2.0.4, moduł CI+ i elektroniczny przewodnik. Do dyspozycji są też tryb tylko dźwięk oraz możliwość jednoczesnego korzystania z głośników telewizora i słuchawek Bluetooth. Producent przewiduje również nagrywanie na USB, ale jego dostępność zależy od rynku.

Hisense UR8S

To drobiazgi do momentu, w którym stają się potrzebne. Możliwość puszczenia dźwięku równocześnie przez głośniki i słuchawki może ułatwić wspólne oglądanie osobie słabiej słyszącej, a fizyczna klawiatura numeryczna na pilocie wciąż bywa szybsza od nowoczesnego, minimalistycznego interfejsu.

Sam pilot jest podświetlany, komunikuje się radiowo i nie wymaga celowania w ekran. Jego akumulator uzupełnia energię przez panel solarny, a w razie potrzeby można go ładować przez USB-C. To mała, ale dobrze przemyślana poprawa codziennego komfortu.

Eleganckie i funkcjonalne wzornictwo

UR8S wyróżnia się eleganckim, stonowanym wzornictwem. Smukłe grafitowe ramki i metalowy front podkreślają jego charakter klasy premium, a centralna podstawa pozwala ustawić telewizor także na meblu wyraźnie węższym od ekranu. Wariant 55-calowy ma z podstawą 122,6 cm szerokości, 77,4 cm wysokości i 26,3 cm głębokości, a sama stopa zajmuje około 37,7 × 26,3 cm.

Centralna podstawa jest praktyczniejsza od szeroko rozstawionych nóżek i lepiej pasuje do polskich mebli RTV. W 55-calowej wersji telewizor waży 17,3 kg z podstawą i 14,1 kg bez niej, więc jego ustawienie nie wymaga zespołu montażowego, choć ze względu na rozmiar ekranu pomoc drugiej osoby nadal będzie rozsądna.

Obudowa ma 5,2 cm głębokości bez podstawy. Nie jest to więc konstrukcja, która po zawieszeniu całkowicie zleje się ze ścianą, ale dodatkowa przestrzeń pozwoliła zmieścić podświetlenie RGB MiniLED oraz rozbudowany system głośników.

Telewizor obsługuje uchwyty VESA 400 × 400 mm i ma organizację przewodów. Największą zaletą stylistyczną UR8S pozostaje jednak to, że po rozpoczęciu filmu ramki przestają zwracać na siebie uwagę.

Cena zmienia perspektywę

29 września 2026 r. 55-calowy Hisense UR8S kosztował 5999,99 zł w oficjalnym sklepie marki na Allegro; cena może się zmienić. To nadal poważna kwota, za którą można znaleźć bardzo dobre telewizory OLED, ale porównanie nie sprowadza się do prostego pytania: „który ekran ma idealniejszą czerń?”.

OLED ma przewagę w absolutnej czerni, precyzji pojedynczych punktów świetlnych i oglądaniu pod dużym kątem. UR8S ma własne atuty: wysoką jasność w dzień, matową powłokę, szeroką paletę kolorów, natywne 180 Hz i cztery wejścia HDMI 2.1 z VRR oraz ALLM. Jako telewizor LCD nie wymaga też takiej samej ostrożności wobec długotrwale wyświetlanych statycznych elementów.

Dlatego Hisense najlepiej pasuje do jasnego, intensywnie używanego salonu. Takiego, w którym rano działają kanały informacyjne, po południu ogląda się sport, wieczorem film, a nocą ktoś podłącza konsolę albo komputer. UR8S nie jest specjalistą od jednego rodzaju treści. Jego siłą jest to, że w żadnym z tych scenariuszy nie sprawia wrażenia kosztownego kompromisu.

Hisense 55UR8S - najważniejsze parametry w praktyce

Przed zakupem warto zebrać w jednym miejscu liczby, które decydują o ustawieniu telewizora i podłączeniu sprzętu.

Premium, z którego się korzysta

Hisense UR8S realizuje obietnicę przystępniejszego wejścia w świat RGB MiniLED, ale nie robi tego wyłącznie przez demonstrację bardziej nasyconych kolorów. Pełne RGB MiniLed HISENSE ma tutaj praktyczne znaczenie: rozszerza paletę, pomaga budować bardziej intensywny HDR i pozwala zachować atrakcyjne barwy przy bardzo wysokiej jasności.

Równie ważna okazuje się reszta telewizora. Matowa powłoka sprawdza się w jasnym salonie, procesor dobrze radzi sobie ze słabszym sygnałem, 180-hercowa matryca służy zarówno sportowi, jak i graniu, wszystkie porty HDMI są pełnoprawne, a nagłośnienie 2.1.2 nie zmusza natychmiast do dokupienia soundbara. VIDAA pozostaje szybka i prosta, a pilot solarny oraz centralna podstawa przypominają, że urządzenia premium powinny ułatwiać codzienność, a nie tylko imponować podczas prezentacji.

W tej klasie cenowej Hisense 55UR8S jest jednym z najbardziej kompletnych telewizorów dla użytkownika, który chce jednego ekranu do filmu, meczu, konsoli, komputera i codziennej telewizji. Najwięcej zyskuje osoba oglądająca często w jasnym salonie i korzystająca z kilku źródeł obrazu. Jeśli priorytetem są seanse po ciemku z miejsc ustawionych pod dużym kątem, znaczenie mają opisane wcześniej halo i zmiana obrazu poza osią. Nie jest technologiczną ciekawostką kupowaną dla logo RGB MiniLED. Jest dopracowanym, uniwersalnym telewizorem premium, w którym nowy rodzaj podświetlenia stanowi realną wartość - ale nie jedyną.



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Maciej Gajewski Redaktor Redaktor Spider's Web - ekspert w tematykach Microsoftu i RTV. Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.