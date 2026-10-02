Obraz, który chce grać, i dźwięk, który wreszcie nadąża. Recenzja Hisense U77SE i HS2100

Dobry telewizor nie powinien wymagać od domowników studiowania instrukcji za każdym razem, gdy ktoś chce obejrzeć serial, mecz albo uruchomić konsolę. Powinien po prostu nadążać za tym, że współczesny salon jednego wieczoru staje się kinem, następnego stadionem, a w weekend - pokojem gier. Hisense U77SE został pomyślany właśnie jako taki wszechstronny ekran: łączy matrycę 4K z podświetleniem QD-Mini LED, trybem gry 144 Hz, VRR, rozbudowanym HDR i systemem VIDAA. Soundbar HS2100 dodaje do tego element, którego nawet ambitne głośniki w telewizorze nie potrafią w pełni zastąpić: fizycznie odczuwalny bas z oddzielnego, bezprzewodowego subwoofera.

Jego największą zaletą jest to, że bez komplikowania salonu daje wyraźny skok jakościowy dokładnie tam, gdzie widać i słychać go na co dzień. U77SE bierze na siebie obraz, ruch i funkcje smart, a HS2100 sprawia, że widowisko nie kończy się na krawędzi ekranu.

Salon, nie serwerownia

W wersji 65-calowej U77SE jest już pełnoprawnym centrum salonu, a nie tylko większym monitorem. Ekran ma 164 cm przekątnej, obudowa mierzy 144,5 cm szerokości, a masa z podstawą wynosi 19,4 kg. Bez podstawy telewizor ma 5,9 cm głębokości i obsługuje uchwyt VESA 400 × 300, więc może wyglądać szczególnie dobrze zawieszony na ścianie.

Hisense stawia na wzornictwo Unibody Slim i ograniczone ramki. Efekt jest ważniejszy, niż sugeruje katalogowe hasło: wzrok ma trafiać na obraz, a nie na konstrukcję wokół niego. Czarna, oszczędna forma nie walczy o uwagę z meblami i nie próbuje udawać designerskiej rzeźby, kiedy telewizor jest wyłączony. To bezpieczna estetyka, ale właśnie dzięki temu U77SE łatwo wkomponować zarówno w nowoczesny salon, jak i bardziej tradycyjne wnętrze.

Soundbar ma 80 cm szerokości, 6 cm wysokości i 9 cm głębokości, dlatego pod 65-calowym ekranem wygląda proporcjonalnie i nie tworzy wizualnie ciężkiej bryły. Można postawić go na szafce albo wykorzystać dołączony zestaw do montażu ściennego. Subwoofer jest znacznie węższy, niż można oczekiwać: ma 11 cm szerokości, 35 cm wysokości oraz 30 cm głębokości, a z belką łączy się bezprzewodowo.

Hisense U77SE

„Bezprzewodowo” nie oznacza oczywiście bez kabla zasilającego, ale usuwa najbardziej kłopotliwy przewód - ten prowadzony przez pół pokoju od telewizora. Subwoofer można więc ustawić przy szafce, obok kanapy albo przy ścianie i dopiero na słuch wybrać miejsce, w którym bas jest równy, a nie dudniący. To drobna swoboda aranżacyjna, która w zwykłym mieszkaniu ma większe znaczenie niż egzotyczny kodek zapisany małym drukiem w specyfikacji.

Mini LED robi różnicę

Najważniejszym elementem U77SE jest podświetlenie QD-Mini LED. W telewizorze LCD piksele nie świecą samodzielnie, dlatego jakość czerni i HDR zależy w dużej mierze od tego, jak precyzyjnie ekran steruje światłem za matrycą. Mniejsze diody pozwalają tworzyć niezależnie regulowane obszary podświetlenia, przyciemniać nocne fragmenty kadru i jednocześnie zachować mocne refleksy lamp, ognia czy słońca.

W praktyce zmienia to odbiór filmu bardziej niż kolejna efektowna nazwa procesora. W ciemnej scenie nie trzeba wybierać pomiędzy szarą czernią a utratą wszystkich szczegółów w cieniu, a jasne elementy HDR mocniej odcinają się od tła. Nocna panorama miasta ma dzięki temu więcej głębi, metaliczny błysk samochodu pozostaje czytelny, a latarka przesuwająca się po mrocznym korytarzu rzeczywiście staje się źródłem światła w kadrze, nie tylko białą plamą.

Wygaszanie pracuje strefami, nie pojedynczymi pikselami, więc przy białych napisach albo małej jasnej gwieździe na czarnym tle może pojawić się delikatna poświata. To naturalne ograniczenie lokalnego wygaszania, ponieważ jedna strefa podświetla obszar obejmujący wiele pikseli.

Kolor bez cukru

Warstwa kropek kwantowych, określana przez Hisense jako Hi-QLED Colour, rozszerza paletę barw i utrzymuje ich nasycenie przy wysokiej jasności. Korzyść widać nie tylko w demonstracyjnych ujęciach tropikalnych ptaków. Czerwone światła samochodów, murawa stadionu, neony w grze oraz subtelne odcienie skóry mogą pozostać od siebie wyraźnie oddzielone, zamiast zlewać się w kilka agresywnych tonów.

Najlepszą wiadomością dla kinomanów jest obecność trybu Filmmaker Mode. Jego sens polega na ograniczeniu telewizyjnych „upiększaczy”, zachowaniu właściwych proporcji i ruchu oraz zbliżeniu obrazu do decyzji twórców. Kto w filmie nie lubi efektu opery mydlanej, przesadnego wyostrzania i radioaktywnie zielonej trawy ten powinien zacząć właśnie od tego ustawienia.

Hisense U77SE

U77SE obsługuje Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive oraz HLG, więc nie zamyka użytkownika w jednym ekosystemie HDR. Dolby Vision IQ wykorzystuje metadane materiału i informacje o świetle w pomieszczeniu, aby na bieżąco dopasowywać jasność, kontrast oraz kolor. W salonie oznacza to mniej ręcznego przełączania ustawień między popołudniowym seansem przy odsłoniętych oknach a filmem oglądanym po zmroku.

Nie warto jednak oddawać automatyce ostatniego słowa. W filmach dobrze zacząć od trybu filmowego, wyłączyć nadmierne wygładzanie ruchu i dopiero potem zdecydować, czy czujnik światła poprawia komfort, czy niepotrzebnie zmienia charakter obrazu. Z kolei w transmisjach sportowych i telewizji dziennej odrobina mocniejszego przetwarzania może działać na korzyść ekranu. Wszechstronny telewizor nie musi przecież wyświetlać każdego rodzaju treści według jednego dogmatu.

Film zyskuje skalę

Wieczorny film jest scenariuszem, w którym duet pokazuje największą różnicę względem podstawowego telewizora. U77SE buduje wrażenie za pomocą kontrastu, szerokiej palety kolorów i obsługi popularnych formatów HDR, natomiast HS2100 przenosi ciężar efektów na oddzielny subwoofer. W scenie pościgu silnik dostaje masę, przy eksplozji pojawia się fizyczny impuls, a muzyka przestaje brzmieć tak, jakby próbowała wydostać się z cienkiej obudowy ekranu.

Hisense U77SE i HS2100

Sam telewizor nie jest dźwiękowym słabeuszem. Ma system 2.1, trzy głośniki, 40 W łącznej mocy i własny subwoofer, a do tego obsługuje Dolby Atmos. Jak na konstrukcję ekranową jest to rozsądny punkt wyjścia - wystarczający do wiadomości, programu rozrywkowego i spontanicznego odcinka serialu.

Najważniejsza poprawa nie polega wyłącznie na tym, że jest głośniej. Soundbar rozsuwa źródła dźwięku na szerokość ekranu, odciąża telewizor z najniższych częstotliwości i pozwala dialogom wyjść przed muzykę oraz efekty. DTS Virtual:X tworzy wirtualizowane wrażenie przestrzeni, ale trzeba precyzyjnie nazwać jego granice: to nadal system 2.1 bez fizycznych kanałów tylnych i bez głośników skierowanych ku sufitowi.

HS2100 buduje większą, bardziej otaczającą scenę z przodu i dodaje jej mocny fundament basowy. W cenie kilkuset złotych jest to uczciwszy i bardziej odczuwalny cel niż nieprzekonujące udawanie pełnego kina 5.1.4.

Słychać ważne słowa

Soundbar oferuje sześć profili: Film, Muzyka, Wiadomości, Sport, Gra i Noc. Nie jest to zestaw przypadkowych nazw. Tryb wiadomości skupia uwagę na paśmie głosu, sportowy podkreśla atmosferę transmisji, a nocny pozwala utrzymać czytelność cichszych dialogów bez budzenia domowników basem.

Hisense HS2100 (subwoofer)

W serialach największą wartością bywa właśnie klarowność mowy. Współczesne miksy potrafią zestawić szeptany dialog z bardzo głośną muzyką i efektami, co na małych głośnikach telewizora kończy się ciągłym sięganiem po pilot. HS2100 nie naprawi każdej ścieżki dźwiękowej, ale dzięki większej rezerwie, osobnej sekcji niskotonowej i profilowi dialogowemu ogranicza ten codzienny rytuał.

Tryb nocny ma szczególny sens w polskich mieszkaniach, gdzie za ścianą często znajduje się nie abstrakcyjny „sąsiad”, lecz bardzo konkretny człowiek gotów zapamiętać każdą eksplozję po 23.00. Nie zapewni kinowej dynamiki - właśnie z dynamiki świadomie rezygnuje - lecz pozwala obejrzeć odcinek bez zamieniania dialogów w szept, a wybuchów w konflikt wspólnotowy.

Mecz w ruchu

Sport sprawdza telewizor bezlitośnie. Kamera śledzi piłkę po dużym, jednolitym tle, zawodnicy szybko zmieniają kierunek, a grafika ekranowa pozostaje nieruchoma. U77SE odpowiada przetwarzaniem ruchu i funkcją AI Sports Mode, która według Hisense rozpoznaje sportowe treści i dopasowuje obraz oraz dźwięk. Deklarowane 144 Hz dotyczy trybu gry z odpowiednim źródłem obrazu, nie liczby klatek zwykłej transmisji.

W piłce nożnej oznacza to przede wszystkim czytelniejszy ruch podczas panoramowania, w tenisie łatwiejsze śledzenie piłki, a w wyścigach większą stabilność detali toru i samochodów. Nie każda transmisja jest nadawana z wysoką liczbą klatek, więc telewizor nie wyczaruje informacji, których nie ma w źródle. Samo 144 Hz nie gwarantuje jednak braku smużenia w sporcie; ustawienia przetwarzania ruchu warto dobrać do konkretnej transmisji.

Tu łatwo przesadzić z upłynnianiem. Przy zbyt wysokim ustawieniu kontury piłkarzy mogą wyglądać nienaturalnie, a transmisja zaczyna przypominać demonstrację algorytmu zamiast meczu. Rozsądny poziom pośredni zwykle zapewni lepszy kompromis: zachowa ostrość panoramowania bez tworzenia artefaktów wokół szybko poruszających się obiektów.

Hisense U77SE i HS2100

HS2100 dodaje sportowi to, czego nie widać w tabeli wyników: skalę. Okrzyk trybun, uderzenie piłki i ryk silników zyskują większą objętość, a osobny subwoofer sprawia, że transmisja nie brzmi jak komentarz doklejony do obrazu. Tryb Sport wzmacnia atmosferę stadionu, ale przy późnym meczu warto zmniejszyć poziom basu lub przejść na ustawienie bardziej neutralne - entuzjazm soundbara nie zawsze musi być entuzjazmem całego bloku.

Telewizor pod konsolę

Dla gracza U77SE nie jest zwykłym telewizorem z dopiskiem „Game” w menu. Ma dwa gniazda HDMI 2.1 z VRR do 144 Hz i funkcją ALLM, AMD FreeSync Premium Pro oraz Game Bar pokazujący między innymi liczbę klatek, format HDR i mechanizm zmiennego odświeżania. To zestaw funkcji, który odpowiada na prawdziwe problemy: opóźnienie sterowania, rozrywanie klatek i spadki płynności.

VRR synchronizuje pracę ekranu z tempem generowania obrazu przez konsolę lub komputer. Kiedy gra nie utrzymuje idealnie stałej liczby klatek to telewizor dostosowuje odświeżanie zamiast pokazywać fragmenty dwóch klatek naraz. FreeSync Premium Pro dodatkowo wymaga obsługi kompensacji niskiej liczby klatek i niskich opóźnień, choć do skorzystania z funkcji potrzebne jest zgodne źródło obrazu.

Zmiana doświadczenia jest szczególnie czytelna w grach wyścigowych, strzelankach i tytułach akcji. Kamera obraca się bez szarpnięć, celowanie jest bardziej bezpośrednie, a szybki przejazd przez szczegółowe otoczenie nie zamienia się tak łatwo w rozmazaną masę.

Game Bar dobrze pasuje do sposobu, w jaki korzysta się dziś z konsoli i peceta. Zamiast przerywać rozgrywkę i przekopywać całe menu można sprawdzić status VRR, HDR czy liczbę klatek oraz szybko skorygować poziom czerni. To nie poprawia fabuły ani refleksu, ale skraca drogę od „coś jest nie tak z obrazem” do znalezienia przyczyny.

Bas też gra

W grach HS2100 wnosi więcej niż głośniejszą eksplozję. Oddzielny subwoofer nadaje masę silnikom, wystrzałom, krokom dużych przeciwników i ambientowi, który w wielu produkcjach pracuje na granicy słyszenia i odczuwania. Dzięki temu nawet proste stereo 2.1 potrafi zwiększyć poczucie skali świata bardziej niż subtelna zmiana ustawień graficznych.

Profil Gra i DTS Virtual:X rozszerzają scenę z przodu, co pomaga oddzielić od siebie efekty po lewej, prawej i w centrum. Nie należy jednak przedstawiać tego jako zamiennika zestawu z tylnymi głośnikami. W rozgrywce sieciowej soundbar poprawi energię i ogólną orientację, lecz osoba wymagająca precyzyjnego pozycjonowania przeciwnika za plecami nadal więcej zyska na dobrych słuchawkach albo prawdziwym systemie wielokanałowym.

Hisense HS2100 (subwoofer)

Istotna jest też droga sygnału. Konsolę najlepiej podłączyć bezpośrednio do HDMI 4 telewizora, które według specyfikacji 65U77SE obsługuje VRR do 144 Hz, a HDMI 3 z eARC połączyć z gniazdem HDMI ARC soundbara. HS2100 nie oferuje przelotowego wejścia HDMI dla źródła wideo, więc nie powinien znajdować się pomiędzy konsolą a U77SE. Taki układ zachowuje funkcje obrazu telewizora, a dźwięk wraca do belki przez ARC.

Najbardziej praktyczna konfiguracja zestawu zajmuje kilka minut. Po takim połączeniu i włączeniu CEC funkcja EzPlay pozwala sterować zgodnym soundbarem pilotem telewizora Hisense. W codziennym użyciu liczy się to bardziej niż dodatkowa aplikacja: zestaw włącza się jak jeden system, a głośność nie wymaga szukania drugiego pilota między poduszkami.

HS2100 obsługuje także wejście optyczne, AUX, USB oraz Bluetooth 5.3. Bluetooth przydaje się do muzyki z telefonu, ale z telewizorem lepiej pozostać przy HDMI ARC - ze względu na sterowanie, stabilność i synchronizację dźwięku z obrazem. Połączenie optyczne jest dobrym planem awaryjnym dla starszego telewizora, lecz w parze z U77SE nie ma powodu rezygnować z wygody HDMI.

Smart TV po polsku

VIDAA ma jedną zasadniczą przewagę nad bardziej rozbudowanymi platformami: nie próbuje na każdym kroku przypominać, że pod telewizorem ukryto komputer. Interfejs ma szybko prowadzić do materiału, a nie zajmować użytkownika zarządzaniem systemem. U77SE obsługuje Wi-Fi 5 (802.11ac), Ethernet, Bluetooth i DLNA, więc można korzystać zarówno z wygodnej sieci bezprzewodowej, jak i stabilnego przewodu.

Dla polskiego odbiorcy liczy się dostępność usług, a nie sama liczba ikon w sklepie. W polskiej karcie sprzedażowej 65U77SE wymieniono między innymi Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, Apple TV i HBO Max. Jeśli domownicy korzystają z Playera, Polsat Box Go, TVP VOD albo Canal+ Online, przed zakupem warto sprawdzić ich dostępność na tym modelu i w aktualnej wersji VIDAA.

Hisense U77SE - pilot

VIDAA nadal nie jest systemem dla kogoś, kto oczekuje swobody instalowania niemal dowolnej aplikacji znanej z Androida. Jego filozofia jest odwrotna: mniejszy, kontrolowany ekosystem w zamian za prostotę i przewidywalność. Biblioteka aplikacji może się zmieniać zależnie od kraju i wersji platformy.

Procesor Hi-View AI Engine analizuje obraz i ma dopasowywać redukcję szumu, kontrast, kolor oraz ostrość do źródła. Najwięcej pożytku przynosi nie w pokazowym materiale 4K, lecz przy zwykłym kanale telewizyjnym, starszym serialu albo mocno skompresowanym wideo. Skalowanie nie tworzy prawdziwych detali, których kamera nie zarejestrowała, ale może wygładzić postrzępione krawędzie i ograniczyć szum, dzięki czemu treści gorszej jakości mniej boleśnie rozciągają się na 65 calach.

Rodzinny kompromis

Uniwersalność U77SE polega na tym, że nie wymusza jednego sposobu korzystania. Kinoman dostaje Filmmaker Mode, Dolby Vision IQ i Mini LED, kibic - AI Sports Mode i regulację płynności ruchu, gracz - HDMI 2.1, VRR, ALLM, FreeSync Premium Pro i Game Bar, a pozostali domownicy - szybki Smart TV z popularnymi aplikacjami VOD. Każda z tych osób może znaleźć telewizor wyspecjalizowany jeszcze mocniej w swoim scenariuszu, ale niewiele rodzin składa się wyłącznie z jednego typu widza.

Soundbar działa według tej samej logiki. Dialogi dostają lepszą podstawę, filmy - skalę, sport - atmosferę, gry - ciężar efektów, a muzykę z telefonu można uruchomić przez Bluetooth bez włączania dodatkowego sprzętu.

To również rozsądny etap pośredni dla osób, które nie wiedzą, czy chcą inwestować w duże kino domowe. HS2100 nie wymaga prowadzenia kabli do tylnych głośników, ustawiania amplitunera ani negocjowania z domownikami miejsca na kilka kolumn. Jeśli po roku pojawi się potrzeba precyzyjnego surroundu albo prawdziwych kanałów wysokości to ograniczenia 2.1 staną się oczywiste. Do tego czasu zestaw daje dużą część codziennej korzyści przy znacznie mniejszym koszcie i bałaganie.

Cena kompletnego doświadczenia

Według ofert Media Expert odczytanych 29 września 2026 r. 65-calowy U77SE kosztował 4599 zł po użyciu kodu R0909-300926, ważnego do 30 września 2026 r. do godz. 23:59; cena przed kodem wynosiła 4799,99 zł. HS2100 kosztował 569 zł. Łącznie było to 5168 zł za oba urządzenia po użyciu kodu. Przed zakupem warto sprawdzić aktualne ceny i warunki promocji. To ważny kontekst: soundbar stanowi relatywnie niewielką część kosztu zestawu, a potrafi zmienić odbiór każdej kategorii treści.

Sam U77SE jest produktem kompletnym - ma przyzwoity system 2.1 z wbudowanym subwooferem i nie zmusza do natychmiastowego zakupu audio. HS2100 nie jest więc plastrem na konstrukcyjną porażkę telewizora, lecz logicznym rozszerzeniem. Pozwala kupić ekran ze względu na jakość obrazu i gaming, a następnie za umiarkowaną dopłatą uwolnić dźwięk od fizycznych ograniczeń obudowy.

Najlepszym argumentem za tym duetem nie jest pojedyncza liczba. Jest nim moment, w którym telewizor przestaje być urządzeniem do różnych zadań, a zaczyna płynnie zmieniać rolę razem z domownikami. Po południu pomaga śledzić szybki mecz, wieczorem wykorzystuje Mini LED i Dolby Vision do filmu, później przełącza się w niski lag dla konsoli, a następnego dnia uruchamia bajkę z polskiej aplikacji VOD bez angażowania kogokolwiek z „działu technicznego”.

Czy warto kupić

Hisense U77SE jest mocną propozycją dla osoby, która chce wejść w Mini LED, ale nie zamierza poświęcać gamingu, sportu ani wygody Smart TV na rzecz jednego wyspecjalizowanego scenariusza. Najbardziej przekonuje połączeniem QD-Mini LED, rozbudowanego HDR, dwóch gniazd HDMI 2.1 z VRR do 144 Hz i dostępu do popularnych aplikacji VOD. Nie trzeba wierzyć we wszystkie hasła o sztucznej inteligencji, by dostrzec, że sprzętowa baza została dobrana bardzo sensownie.

HS2100 jest z kolei przykładem rozsądnego ulepszenia, a nie kosztownej przebudowy salonu. Oferuje układ 2.1 o maksymalnej mocy 240 W, bezprzewodowy subwoofer, DTS Virtual:X, sześć użytecznych profili i integrację EzPlay. Nie udaje pełnego Atmosa i nie zastępuje zestawu z tylnymi kanałami, ale wykonuje najważniejszą pracę: daje obrazowi bas, dynamikę i większą scenę.

Jeśli priorytetem są wiadomości i okazjonalny serial, wbudowane 2.1 telewizora może wystarczyć. HS2100 ma więcej sensu, gdy zależy Ci na osobnym subwooferze i profilach dźwięku bez dokładania tylnych głośników.

Kupiony osobno U77SE będzie bardzo dobrym, wszechstronnym telewizorem. Dołożenie HS2100 sprawia jednak, że zalety obrazu nie kończą się ciszej, niż powinny. Wspólnie tworzą zestaw dla ludzi, którzy chcą poczuć wyraźną poprawę podczas filmu, meczu i gry, ale nie chcą budować w salonie technicznego sanktuarium. I właśnie ta proporcja między jakością, prostotą oraz ceną jest ich najmocniejszym argumentem.

Hisense 65U77SE i HS2100 - zestaw w skrócie

Jeśli duet ma stanąć w salonie, warto oddzielić to, co potrafi sam ekran, od tego, co wnosi dodatkowa belka.

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Maciej Gajewski Redaktor Redaktor Spider's Web - ekspert w tematykach Microsoftu i RTV. Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.