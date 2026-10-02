Gdy znika prąd i sieć, wchodzą Polacy. Ich sprzęt działa w największym chaosie

Help.NGO to polska organizacja pozarządowa działająca globalnie w obszarze reagowania kryzysowego, przygotowania do katastrof, ograniczania ryzyka i budowania odporności. Nie jest kolejnym funduszem kupującym koce, żywność i wodę, choć oczywiście taka pomoc pozostaje niezbędna. Jej specjalnością jest warstwa, bez której współczesny ratownik, koordynator ONZ czy operator drona szybko staje się półślepy: łączność, przetwarzanie danych, mapowanie, infrastruktura chmurowa i narzędzia pozwalające zamienić terenowy chaos w informację, na podstawie której można działać.

Skala jest daleka od symbolicznej. Help.NGO ma za sobą 92 odpowiedzi kryzysowe w 36 państwach, a od lat wspiera organizacje humanitarne, administrację publiczną i struktury Narodów Zjednoczonych. Po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji zespół organizacji uczestniczył w dostarczaniu do Ukrainy pierwszych terminali Starlink - urządzeń, które w konsumenckim świecie są alternatywą dla światłowodu na działce, a w kraju z bombardowaną infrastrukturą telekomunikacyjną potrafią stać się cyfrową linią życia.

Za tym wszystkim stoi bardzo praktyczne podejście do technologii. Nie ma tu kultu chmury, dronów ani sztucznej inteligencji. Jest pytanie: co w tych warunkach zadziała, co da się przewieźć, zasilić i zabezpieczyć oraz czy zdobyta informacja rzeczywiście pomoże komuś podjąć lepszą decyzję. O tym podczas AWS Community Day opowiedziała Spider’s Web Aleksandra Bilicka, executive director w Help.NGO i jedyna osoba z Polski przyjęta do inauguracyjnej edycji programu Now Go Build CTO Fellowship - programu mentoringowego uruchomionego przez CTO Amazona, dr. Wernera Vogelsa, wspierającego liderów technologicznych w organizacjach działających na rzecz dobra społecznego.

Co to znaczy, że dom się zawalił

Entuzjaści elektroniki przywykli do technologii ocenianej w warunkach kontrolowanych. Router stoi w mieszkaniu, NAS ma zasilacz awaryjny, a utrata połączenia oznacza najczęściej przerwane spotkanie albo film, który przestał się buforować. W działaniach ratunkowych awaria sieci może odciąć zespół w terenie, brak aktualnej mapy opóźnić pomoc, a źle zabezpieczony zbiór danych narazić ludzi na fizyczne niebezpieczeństwo.

To zmienia znaczenie dobrze znanych parametrów. Czas uruchomienia nie jest już wygodą. Przepustowość nie służy do pobrania gry ważącej 120 GB. Opóźnienie, odporność sprzętu, pobór energii, możliwość działania bez Internetu i kontrola nad lokalizacją danych przestają być rubrykami w specyfikacji. Stają się elementami bezpieczeństwa operacji.

Technologia w takim otoczeniu nie może istnieć sama dla siebie. Ola ujmuje to bez sentymentu: „Narzędzia, które tworzymy, są tylko wartościowe, jeżeli rozwiązują konkretne problemy. Jeżeli problemy zmieniają się z dnia na dzień, to narzędzia też muszą zmieniać się z dnia na dzień. Tutaj nie ma jednej odpowiedzi, nie ma jednego uniwersalnego narzędzia”.

W świecie elektroniki użytkowej często robimy dokładnie odwrotnie. Najpierw zakochujemy się w urządzeniu, formacie albo platformie, a potem szukamy dla nich zastosowania. W strefie katastrofy taka kolejność jest luksusem, na który nie ma czasu.

Stary admin miał rację

Pierwszy odruch człowieka pamiętającego serwerownie sprzed epoki cloud-native jest prosty: jeśli system jest naprawdę krytyczny, powinien działać lokalnie. Nie można przecież oprzeć akcji ratunkowej na centrum danych oddalonym o tysiące kilometrów, gdy w okolicy nie działa infrastruktura naziemna. To nie jest technofobia, tylko rozsądne pytanie o zależności.

IntelSat Starwin FL60P-E, zmodyfikowany Starlink v3, Klas TRX R2 (z obsługą SD-WAN) oraz AWS Snowball – kluczowe urządzenia rozwiązania COTM stosowane przez Help.NGO w Ukrainie

Help.NGO nie odpowiada na nie marketingowym hasłem „cloud first”. Organizacja używa modelu hybrydowego. „Nie korzystamy tylko i wyłącznie z chmury, używamy też technologii lokalnych” - podkreśla Ola. Wśród wykorzystywanych wcześniej urządzeń były AWS Snowball Edge: spore, ciężkie, ale przenośne systemy pozwalające uruchamiać aplikacje blisko miejsca zdarzenia. Służyły między innymi do przetwarzania zdjęć z dronów w mapy oraz hostowania systemów śledzących przemieszczanie personelu - a więc zadań bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i tempem dostarczania pomocy.

Snowball Edge dobrze pokazuje, że „chmura” nie musi oznaczać wyłącznie abstrakcyjnej usługi dostępnej przez przeglądarkę. To może być fizyczna skrzynia dostarczona na wyspę z zerwaną łącznością. Podczas reakcji na huragan Dorian na Bahamach AWS przekazał Help.NGO dwa takie urządzenia do obróbki zdjęć lotniczych z najbardziej zniszczonych obszarów. Każdy system w użytej wówczas konfiguracji oferował 52 wirtualne procesory, pamięć blokową i obiektową oraz możliwość uruchamiania instancji EC2; pipeline przetwarzania rozłożono równolegle na dziewięć instancji. Na marginesie: dziś korzystają z AWS Outpost oraz z rozwiązań programowo zgodnych i zintegrowanych z AWS.

Help.NGO podczas misji na Bahamach

Drony zbierały fotografie terenu, dane z kart pamięci trafiały do lokalnych zasobników zgodnych z Amazon S3, a oprogramowanie fotogrametryczne składało obrazy w materiały przydatne koordynatorom pomocy. Zamiast próbować wysyłać ogromne zestawy zdjęć przez niestabilne łącze, moc obliczeniowa przyjechała do danych. Dopiero gotowy produkt - mapa o znacznie większej wartości informacyjnej - można było udostępnić dalej.

To edge computing w najczystszej postaci. Konsument widzi jego namiastkę, gdy smartfon obrabia fotografię lokalnie, kamera rozpoznaje człowieka bez wysyłania całego nagrania do serwera, a samochód reaguje natychmiast na dane z czujników. Help.NGO stosuje tę samą zasadę w warunkach, w których łącze jest drogie, niestabilne albo chwilowo nie istnieje: wykonaj przy źródle wszystko, czego nie wolno od niego uzależnić.

Chmura mimo wszystko

Skoro lokalne przetwarzanie rozwiązuje podstawowy problem dostępności, po co w ogóle chmura? Bo katastrofa nie kończy się na miejscu wykonania zdjęcia. Dane trzeba bezpiecznie przechować, zestawić z innymi źródłami, przekazać uprawnionym zespołom, udostępnić w różnych częściach świata i skalować system wtedy, gdy nagle zaczynają korzystać z niego dziesiątki organizacji.

„Chmura przede wszystkim daje dużo wolności i elastyczności” - mówi Bilicka. Drugim filarem kompetencji Help.NGO jest łączność, w tym satelitarna, dlatego nawet po uszkodzeniu sieci naziemnych organizacja może w wielu scenariuszach ponownie otworzyć drogę do usług uruchomionych w centrach danych. Zarazem - co istotne - nie odrzuca systemów lokalnych. Architektura ma wynikać z warunków misji, a nie z religijnego sporu między zwolennikami serwera pod biurkiem i chmury publicznej.

Szkolenie z zakresu dronów i przetwarzania w chmurze na Uniwersytecie Stanowym Visayas

Dobry przykład tej układanki można znaleźć na Filipinach. Zespoły mapujące namorzyny wykonują loty dronami, korzystają ze Starlinka do transmisji, a następnie przesyłają materiał do uruchomionego w AWS systemu WebODM. Oparte na otwartym oprogramowaniu narzędzie zamienia fotografie w ortofotomapy, modele wysokościowe i rekonstrukcje 3D. Instancja Amazon EC2 zapewnia moc obliczeniową, ale użytkownik po drugiej stronie potrzebuje przede wszystkim zwykłej przeglądarki, nie drogiej stacji roboczej z wyspecjalizowanym oprogramowaniem GIS.

Galeria: 2 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 2 Help.NGO podczas misji na Catanduanes

W 2025 r. dwa projekty mapowania na wyspie Catanduanes objęły 20 lokalizacji w 10 gminach. Z ponad 10 tys. zdjęć powstały ortomozaiki i modele 3D prawie 30 km kw. terenu, a zebrane dane udostępniono również w OpenAerialMap. Technologia nie kończyła się więc na efektownej chmurze punktów. Materiał służył ocenie gęstości namorzynów, zmian linii brzegowej i wyborowi obszarów do odtworzenia ekosystemu.

Help.NGO podczas misji na Catanduanes

Internet z plecaka

Każdy element tej architektury zależy jednak od najbardziej prozaicznej rzeczy: możliwości przesłania informacji. Terminal satelitarny jest tutaj odpowiednikiem awaryjnego modemu, tyle że jego „maszt” znajduje się na niskiej orbicie okołoziemskiej. Nie naprawia zniszczonej sieci komórkowej ani światłowodu. Pozwala je ominąć.

Convoy on the Move

Po 24 lutego 2022 r. znaczenie takiej możliwości stało się oczywiste również z polskiej perspektywy. Pierwsza oficjalnie potwierdzona partia Starlinków dotarła do Ukrainy 28 lutego, dwa dni po publicznej prośbie ukraińskiego ministra transformacji cyfrowej Mychajła Fedorowa skierowanej do Elona Muska. Help.NGO, mające ludzi i zaplecze w Polsce, włączyło się w dostarczanie pierwszych terminali oraz budowę łączności dla pomocy humanitarnej.

Satelita nie jest przy tym synonimem Starlinka. W rozwiązaniu Convoy on the Move, przygotowanym przez Help.NGO wspólnie z AWS i partnerami z ONZ, pojazd może korzystać z kilku klas systemów orbitalnych: Starlinka na niskiej orbicie, łączności MEO oraz satelitów geostacjonarnych dostępnych za pośrednictwem terminali Kymeta i sieci Intelsat. Taka nadmiarowość ma znaczenie podobne do dwóch łączy od niezależnych operatorów w dobrze zaprojektowanym biurze, lecz tutaj cała infrastruktura jedzie wraz z konwojem.

Convoy on the Move

To ważne otrzeźwienie po latach zachwytu nad jednym konkretnym produktem. Starlink jest szybki, relatywnie łatwy do rozstawienia i zrewolucjonizował mobilny dostęp satelitarny, ale pozostaje usługą prywatnego operatora, z własnymi zasadami, ograniczeniami geograficznymi i pojedynczym ośrodkiem decyzyjnym. W systemie, od którego zależy życie, alternatywna droga transmisji nie jest marnotrawstwem. Jest ubezpieczeniem.

Konfiguracja pojazdu w konwoju z systemem łączności satelitarnej podłączonym do urządzenia TRX R2 oraz routerem MikroTik hAP ac3, zapewniającym łączność wewnątrz pojazdu i pomiędzy pojazdami

W Kenii Help.NGO instalowało Starlinki w społecznościach odciętych przez powodzie, a po huraganie Otis w Meksyku łączyło terminale Starlink z systemami Intelsat. Oba przypadki miały wspólny mianownik: przy niedziałających sieciach naziemnych łączność satelitarna ponownie spinała zespoły terenowe z centrami operacyjnymi. To dokładnie ta sama technologia, którą można kupić do kampera, ale całkowicie inna stawka.

Dron to dopiero początek

Dron jest wdzięcznym bohaterem materiału wideo. Startuje pionowo, omija przeszkody, przesyła obraz 4K i wraca niemal w to samo miejsce. W akcji ratunkowej efektowny lot stanowi jednak dopiero pierwszy etap. Tysiące fotografii bez opisu, geolokalizacji, bezpiecznego repozytorium i procesu analitycznego są raczej cyfrowym gruzowiskiem niż wiedzą.

Widok z drona na Port-au-Prince, ukazujący pożar oraz wyzwania związane z bezpieczeństwem na ziemi

Dlatego właściwym produktem systemu nie jest film z lotu, lecz świadomość sytuacyjna. Zdjęcia muszą trafić do magazynu danych, zostać przetworzone, połączone w mapę, opisane i udostępnione osobom podejmującym decyzje. W Haiti Help.NGO wykorzystuje Amazon S3 jako podstawową warstwę przechowywania, aplikacje Nextcloud i DroneDB działające na EC2 oraz funkcje AWS Lambda i EventBridge do automatycznego indeksowania nowych materiałów.

Z perspektywy fana sprzętu najciekawszy jest tu paradoks: najbardziej widowiskowym elementem pozostaje statek powietrzny, ale największą wartość tworzy mało fotogeniczny pipeline danych. Dopiero on pozwala porównać kolejne naloty, znaleźć zmianę, udostępnić trasę konwoju albo ocenić, gdzie wysłanie ludzi jest zbyt ryzykowne. Kamera rejestruje piksele. System informacyjny zamienia je w decyzję.

Widok z drona na Port-au-Prince, ukazujący pożar oraz wyzwania związane z bezpieczeństwem na ziemi

Sztuczna inteligencja może dołożyć do tego mechanizmu automatyczną klasyfikację i wyszukiwanie wzorców, ale nie unieważnia problemu jakości danych, łączności i odpowiedzialności człowieka. Help.NGO rozwija kompetencje obejmujące m.in. Amazon Bedrock, jednocześnie opierając ofertę na architekturach edge-to-cloud, monitorowaniu, bezpieczeństwie i ciągłości działania. To zdrowsza kolejność niż próba doklejenia modelu generatywnego do procesu, który wcześniej nie umiał nawet niezawodnie odebrać pliku z terenu.

Dane mogą zaszkodzić

W branży technologicznej dane nazywa się nową ropą tak często, że metafora zdążyła się zużyć. W działalności humanitarnej lepsze byłoby porównanie do materiału niebezpiecznego. Dane mogą ratować, ale ich niewłaściwe zgromadzenie, przekazanie albo ujawnienie może skrzywdzić dokładnie tych ludzi, którym system miał służyć.

Ola przywołuje sytuację z jednej z operacji mapowania. Jej kolega musiał usunąć część gotowej mapy przed przekazaniem materiału lokalnym władzom. Dokument ujawniał miejsca pobytu prześladowanej przez ten rząd mniejszości etnicznej. Technicznie mapa była poprawna. Operacyjnie jej kompletność stanowiła zagrożenie.

To przykład, który powinien trafić do każdego podręcznika projektowania systemów AI i analizy danych. Nie wystarczy pytać, czy informacja jest prawdziwa, model skuteczny, a plik zaszyfrowany. Trzeba jeszcze wiedzieć, kto otrzyma wynik, w jakim kontekście go wykorzysta i czy pozornie neutralna warstwa danych nie stanie się narzędziem represji.

Specjalista ds. operacyjnych organizacji Help.NGO, Javier Haeussler, obsługujący drona DJI M300T w Port-au-Prince na Haiti

„Każda z katastrof naturalnych istnieje w jakimś kontekście danego państwa i często nie jest to odizolowane fizyczne wydarzenie. Dochodzą czynniki społeczne i polityczne” - tłumaczy Bilicka. Dlatego suwerenność cyfrowa, droga pokonywana przez dane i miejsce ich ostatecznego składowania nie są dla Help.NGO tematami do dyskusji panelowej. Pracownicy humanitarni w strefach konfliktu sami bywają celem, a przejęcie systemu może ujawnić ich lokalizację, trasę albo dane beneficjentów.

Chmura zapewnia mechanizmy kontroli dostępu, audytowania, szyfrowania i weryfikacji konfiguracji, lecz nie zdejmuje odpowiedzialności z projektanta. Można perfekcyjnie zabezpieczyć błędnie pomyślany system. Można również upublicznić niebezpieczny raport zgodnie ze wszystkimi procedurami. Najtrudniejszą częścią cyberbezpieczeństwa okazuje się więc nie algorytm kryptograficzny, ale rozpoznanie konsekwencji.

Humanitaryzm nie lubi ryzyka

Można zapytać, dlaczego technologie obecne od lat w bankach, handlu i mediach tak długo przebijają się do organizacji humanitarnych. Przecież chmura nie jest nowością, drony dawno przestały być zabawką, a komunikację satelitarną wojsko wykorzystuje od dekad.

Odpowiedź Bilickiej jest mało romantyczna: chodzi o zasoby. Innowacja oznacza ryzyko i inwestycję, która nie musi zwrócić się bezpośrednio, podczas gdy organizacje humanitarne zależą od datków oraz finansowania państw. Gdy pieniędzy jest mało, łatwiej uzasadnić zakup konkretnego dobra niż budowę zaplecza IT, którego sukces polega na tym, że kryzys zostanie obsłużony szybciej i sprawniej.

Problem w tym, że liczba kryzysów rośnie, a fundusze nie rosną w tym samym tempie. Trzymanie się dawnych metod tylko dlatego, że darczyńca łatwiej rozumie ciężarówkę z paczkami niż rachunek za infrastrukturę obliczeniową, nie jest neutralnym wyborem. Może oznaczać wolniejszą analizę, większą liczbę błędów, powielanie pracy i gorsze wykorzystanie ograniczonych ludzi oraz sprzętu.

Help.NGO próbuje przełamać tę barierę nie prezentacją w klimatyzowanej sali, ale demonstracją w terenie. Organizacja korzysta m.in. z programu Proof of Concept w sieci partnerskiej AWS: zaczyna od problemu konkretnej instytucji, buduje prototyp, pokazuje go przyszłym użytkownikom, zbiera informację zwrotną, poprawia rozwiązanie, a dopiero później przenosi je do produkcji. „Tłumaczenie naszych rozwiązań nie powinno odbywać się w sali konferencyjnej, gdzie mamy PowerPointa” - podkreśla Ola.

Współpraca Help.NGO z Amazonem trwa od 2016 r., a bezpośrednio z AWS - od 2018 r.

Organizacja nie przedstawia jej jako tradycyjnego sponsoringu, w którym korporacja przekazuje pieniądze, umieszcza logo na stronie i publikuje kilka zdjęć. Technologie AWS są częścią wdrażanych systemów, a pracownicy firmy uczestniczyli w misjach i rozwijaniu rozwiązań dla ONZ.

Bilicka mówi o dostępie do wiedzy, specjalistów i ludzi, z którymi można przeanalizować architekturę, połączyć usługi oraz naprawiać „kiksy” wychodzące dopiero podczas używania narzędzia. To ważniejsze niż sama lista produktów. Konto w chmurze może założyć każdy. Znacznie trudniej znaleźć zespół rozumiejący równocześnie architekturę rozproszoną, ograniczenia terenu i procedury dużych organizacji humanitarnych.

Nie znaczy to, że należy odłożyć krytycyzm wobec hyperscalera. Uzależnienie od jednego dostawcy, koszty transferu, lokalizacja danych, ciągłość usługi i warunki komercyjne pozostają realnymi pytaniami. Historia Help.NGO sugeruje jednak odpowiedź bardziej dojrzałą niż proste „tak” albo „nie” dla chmury: projektować hybrydowo, zachowywać alternatywne kanały łączności, korzystać z otwartego oprogramowania tam, gdzie ma to sens, i dobierać narzędzia do ryzyka.

Polka w gronie dziewięciu

Aleksandra Bilicka

Aleksandra Bilicka znalazła się w inauguracyjnej grupie dziewięciu uczestników Now Go Build CTO Fellowship, programu powołanego przez dr. Wernera Vogelsa, wieloletniego CTO Amazona. Pierwsze dwie ścieżki skoncentrowano na zarządzaniu katastrofami oraz odporności klimatycznej; uczestnicy otrzymali dostęp do szkoleń, mentoringu i ekspertów AWS.

Ola była jedyną osobą z Polski w tej grupie. Jej kandydatura wyróżniała się połączeniem praktyki terenowej z technologią: od mapowania dronowego w Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Turcji, przez szkolenia obrony cywilnej w Meksyku, po zabezpieczanie łączności podczas przemieszczania się personelu ONZ w Ukrainie. Nie chodziło więc o nauczenie liderki organizacji kilku nazw usług chmurowych. Program miał rozwinąć kompetencje potrzebne do przekładania technologii na system działający w świecie pełnym ograniczeń.

Aleksandra Bilicka i Michał Czarnecki (Help.NGO) przygotowują dodatkowe pojazdy wyposażone w rozwiązanie COTM podczas misji w Ukrainie

W opisie swojej pracy Ola wskazywała szczególnie na hybrydowe przetwarzanie brzegowe. To logiczne: właśnie pomiędzy całkowicie lokalnym urządzeniem a odległym centrum danych znajduje się przestrzeń najbardziej interesująca dla działań ratunkowych. Dron, komputer w odpornej skrzyni, terminal LEO, aplikacja działająca w AWS i analityk w innym kraju mogą tworzyć jeden łańcuch, ale każde ogniwo musi umieć przetrwać chwilowe zerwanie pozostałych.

Test technologii bez taryfy ulgowej

Help.NGO pokazuje elektronikę użytkową z perspektywy, której nie da się odtworzyć w laboratorium recenzenta. Starlink przestaje być szybkim Internetem do domku za miastem. Dron przestaje być latającą kamerą. Chmura nie jest cudzym komputerem ani magiczną warstwą automatycznie rozwiązującą wszystkie problemy. Każde z tych narzędzi okazuje się tylko częścią systemu, w którym liczą się zasilanie, transport, procedury, człowiek oraz polityczny kontekst danych.

Najbardziej przekonujące jest to, że Help.NGO nie obiecuje pełnej kontroli. „Nigdy nie będziemy w stu procentach przygotowani na wszystko, dlatego że każde wydarzenie, na które odpowiadamy, jest nowym wydarzeniem” - mówi Ola. Dziesiąta misja jest łatwiejsza od pierwszej, ale nigdy nie stanowi powtórzenia tego samego scenariusza.

Ta uwaga brzmi jak antyteza korporacyjnej prezentacji, w której architektura jest kompletna, odporność potwierdzona zielonymi ikonami, a każdy przypadek brzegowy ma własny prostokąt na diagramie. W terenie zawsze znajdzie się coś, czego diagram nie przewidział: brak paliwa do generatora, zasłonięte niebo, uszkodzona droga, nowa regulacja, nieufność lokalnej społeczności albo odbiorca, któremu nie wolno przekazać wszystkich zebranych danych.

Dlatego najważniejszą technologią Help.NGO może wcale nie być Starlink, Snowball Edge, S3, EC2 ani Bedrock. Jest nią zdolność do zmiany decyzji, kiedy rzeczywistość nie pasuje do projektu. Sprzęt i chmura zapewniają możliwości. Dopiero ludzie rozstrzygają, które z nich w danym momencie naprawdę pomagają - i kiedy najlepszą decyzją jest nie przesłać danych, nie uruchomić modelu albo porzucić rozwiązanie, do którego zdążyli się przywiązać.

W świecie premier organizowanych co rok łatwo pomylić nowość z postępem. Działania Help.NGO przypominają, że prawdziwą miarą technologii nie jest liczba rdzeni, satelitów ani parametrów modelu. Jest nią odpowiedź na znacznie mniej efektowne pytanie: czy dzięki niej właściwa pomoc dotarła do właściwego miejsca, zanim było za późno.

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