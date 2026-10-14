Grają w Subway Surfers w rzeczywistości. Groźna moda na torach

"Czternastolatek doznał obrażeń zagrażających życiu podczas tzw. trainsurfingu, czyli jazdy na dachu pociągu w Kolonii" - donosi "Deutsche Welle". Do wypadku doszło podczas przejazdu pociągu regionalnego RE5 w rejonie dworca Köln-Süd.

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Jak relacjonuje serwis, nastolatek został porażony prądem z kolejowej sieci trakcyjnej o napięciu 15 tys. woltów. Mimo że maszynista natychmiast zatrzymał pociąg, służby nie mogły od razu ruszyć na pomoc znajdującemu się na dachu poszkodowanemu. Najpierw konieczne było wyłączenie napięcia i uziemienie sieci trakcyjnej. Jak pisały niemieckie media, zajęło to ok. godziny.

Chłopiec doznał ciężkich oparzeń obejmujących ok. 80 proc. powierzchni ciała - opisuje dw.com.

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"Deutsche Welle" zauważa, że zjawisko trainsurfingu wcale nie jest czymś nowym. Podróżowanie na pociągach S-Bahn stało się popularne jeszcze na przełomie lat 80. i 90. XX wieku i było często łączone z subkulturą punkową, jak przypomina portal. Groźna moda powróciła na początku XXI w. Lider trainsurferów z Frankfurtu jeździł na najszybszych niemieckich pociągach - ICE.

Kolejny renesans zjawiska przypada na ostatnie lata. Ze statystyk przytoczonych przez dw.com wynika, że w samym tylko Berlinie w 2025 r. w ciągu dziesięciu miesięcy policja odnotowała 67 przypadków trainsurfingu z udziałem ok. 125 osób. Niektóre zakończyły się tragicznie. W sumie trzy osoby zginęły, a trzy zostały ranne.

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Analiza niepełnych danych wskazuje, że prawdopodobnie rośnie sama liczba incydentów. W Hamburgu liczba odnotowanych przypadków trainsurfingu wzrosła z 22 w 2024 roku do 81 w 2025 roku – ponad trzykrotnie. W trzech wcześniejszych latach liczba rejestrowanych zdarzeń była jednocyfrowa. W Saksonii policja odnotowała z kolei 11 przypadków już w pierwszej połowie br. – więcej niż w dwóch poprzednich latach łącznie - czytamy na dw.com.

Przypadki trainsurfingu odnotowywano też w Polsce

Rodzime media opisywały zdarzenia m.in. w 2022 r. W 2024 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Wyżnem relacjonowała zgłoszenie dotyczące udzielenia pomocy dwóm poszkodowanym osobom podróżującym pociągiem na dachu szynobusu, co "doprowadziło do wypadku z ich udziałem".

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Liczba incydentów najwyraźniej rośnie, skoro latem tego roku przed trainsurfingiem przestrzegały Polskie Linie Kolejowe, nazywając zjawisko "śmiertelnym zagrożeniem".

Niestety obserwujemy pojawianie się tego niebezpiecznego zjawiska także w Polsce. W ubiegłym roku pojedyncze przypadki odnotowywaliśmy głównie w aglomeracji śląskiej, dziś występują również w rejonie Warszawy. Mówimy już o kilkunastu takich zdarzeniach. Każda próba jazdy na dachu pociągu lub jego zewnętrznych elementach to bezpośrednie zagrożenie życia. Osoba znajdująca się poza wagonem może w każdej chwili spaść pod jadący skład, na tory lub tłuczeń. Takie sytuacje bardzo często kończą się tragicznie.

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Kolejowa spółka ostrzegała, że niebezpieczne jest samo zbliżanie się do sieci trakcyjnej, ponieważ płynie w niej prąd o napięciu 3000 V.

"Co ważne, do porażenia może dojść nawet bez dotykania przewodów - wystarczy znaleźć się zbyt blisko" - ostrzegały Polskie Linie Kolejowe, apelując do młodych ludzi o rozsądek, a do rodziców i opiekunów o rozmowę z dziećmi na temat zagrożeń związanych z przebywaniem na terenach kolejowych.

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Żadne nagranie, wyzwanie internetowe ani chwilowa popularność nie są warte utraty zdrowia lub życia - dodano.

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Wątek internetowej mody odgrywa niestety dużą rolę

Bohaterka reportażu "Interwencji" opisała swój przypadek. 18-latka została rażona prądem po tym, jak maszynista opuścił pantografy w trybie awaryjnym. "Zrobił się wówczas łuk elektryczny. Nic tam nic nie dotykałam, a prąd poraził mnie dwa razy" - opisywała.

Jak sama wyjaśniała, pomysł podsunęli koledzy, z którymi później jeździła na dachach pociągów. 18-latka wspominała o adrenalinie towarzyszącej wspinaczce, ale też tym, że nagrania z takich eskapad cieszyły się sporą popularnością w internecie. "Niektórym ludziom to bardzo imponowało, szczególnie takie szybsze pociągi" - opowiadała.

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- Teren kolejowy nie jest miejscem na ryzykowne zachowania, a konsekwencje jednej nieprzemyślanej decyzji mogą być nieodwracalne - przestrzegała Straż Ochrony Kolei. Przed zagrożeniem ostrzegała również policja, zwracając uwagę na internetową modę.

W ostatnich latach służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obserwują wzrost zainteresowania niebezpiecznymi wyzwaniami publikowanymi w internecie. Nagrania przedstawiające osoby podróżujące na dachach pociągów lub na sprzęgach składów kolejowych szybko zdobywają popularność w mediach społecznościowych, co powoduje, że "naśladowcy" próbują bezmyślnie powielać podobne zachowania - mogliśmy przeczytać w "Stołecznym Magazynie Policyjnym".

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Według danych zebranych przez jednostki policji garnizonu stołecznego trainsurfing w latach 2025-2026 "nie miał charakteru masowego". To jednak marna pociecha, bowiem każdy przypadek może zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu.

Policja dodaje, że zagrożenie nie ogranicza się wyłącznie do jazdy na dachach pociągów

Równie niebezpieczne - i coraz bardziej powszechne - są próby podróżowania na sprzęgach lub innych zewnętrznych elementach składów kolejowych.

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Z policyjnych analiz zapisów monitoringu wynika, że na niebezpieczną podróż decydują się "najczęściej młodzi ludzie, zarówno mężczyźni, jak i kobiety". Mają zakryte twarze oraz sportowe kamery zakładane na głowy, co według służb może świadczyć o "chęci rejestrowania i publikowania swoich wyczynów w internecie".

Co gorsza, według oceny funkcjonariuszy Komisariatu Kolejowego Policji zjawisko wykazuje tendencję wzrostową.

Nie tylko pociągi. Niebezpieczna jazda w metrze

Komisariat Policji Metra Warszawskiego jak do tej pory odnotował w 2026 roku jeden przypadek jazdy na dachu pociągu metra. Do zdarzenia doszło 12 maja 2026 roku około godziny 00:16 na stacji Stadion Narodowy. Z relacji służb wynika, że 20-latek przeszedł przez szklaną barierę znajdującą się na antresoli, by później wskoczyć na dach pociągu metra. Tak dojechał do stacji Dworzec Wileński i oddalił się z miejsca zdarzenia. Jak zwraca uwagę policja, "w trakcie tego bezmyślnego incydentu doszło do uszkodzenia kamery monitoringu znajdującej się nad torowiskiem".

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O podobnym incydencie polskie media pisały w 2022 r. Mężczyzna siedzący na sprzęgu przejechał tak aż trzy kilometry.

Policja podkreśla, że w zależności od okoliczności sprawcy mogą ponosić odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa transportu kolejowego, a w przypadku stworzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia innych osób również odpowiedzialność wynikającą z obowiązujących przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń. Jeżeli w wyniku trainsurfingu dochodzi do konieczności zatrzymania ruchu lub interwencji służb, osoba odpowiedzialna może ponieść również konsekwencje finansowe związane z opóźnieniami i kosztami działań ratowniczych.

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Jednak nie to powinno odstraszać, a fakt, że w wyniku wspinaczki na dach pociągu czy metra można stracić zdrowie lub nawet życie. Niestety - dla niektórych to wcale nie jest przestroga.

Zdjęcie główne: fotoreporter_112 / Shutterstock

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