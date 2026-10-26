GIGABYTE MO34WQC36 - monitor, który potrafi zachwycić. OLED 360 Hz w najlepszym wydaniu

W tej recenzji sprawdzam, co GIGABYTE MO34WQC36 ma do zaoferowania i dla kogo może okazać się interesującym wyborem. Podczas testów przyjrzałem się nie tylko jakości obrazu i płynności rozgrywki, ale też codziennemu użytkowaniu, ergonomii oraz funkcjom, które mogą mieć znaczenie po postawieniu monitora na biurku.

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Monitor gamingowy powinien zapewniać nie tylko płynny obraz, ale też sprawiać, że gry wyglądają jeszcze lepiej. GIGABYTE MO34WQC36 spełnia te wymagania z nawiązką. To propozycja dla osób, które szukają czegoś więcej niż zwykłego ekranu do komputera.

Król na biurku. Pierwsze wrażenie

GIGABYTE MO34WQC36 to monitor o rozdzielczości WQHD 3440 × 1440 i przekątnej 34 cali. Mamy więc do czynienia z proporcjami 21:9 oraz szerokim i zakrzywionym ekranem. Wrażenie zrobił na mnie już sam wygląd monitora. Dzięki technologii QD-OLED jest niezwykle cienki, ma grubość zaledwie kilku milimetrów. Na moim biurku prezentował się jak prawdziwy król, centrum domowej rozrywki.

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Pierwszą i najważniejszą rzeczą w każdym monitorze jest oczywiście ekran. A ten jest wspaniały pod każdym względem.

Monitory OLED nie są nowością i na rynku znajdziemy spory ich wybór. Żywe kolory i niezwykła czerń, nie są dzisiaj czymś nieosiągalnym. Monitor GIGABYTE MO34WQC36 udowodnił jednak, że w kwestii jakości OLED można podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej.

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Nowa generacja QD-OLED w akcji

Przede wszystkim mamy tu do czynienia z matrycą nowej generacji QD-OLED od Samsunga z odświeżaniem 360Hz. I w określeniu nowa generacja nie ma nawet cienia przesady. To nie jest chwyt marketingowy, ale wyraźnie widoczna zmiana.

Efektem zastosowania QD-OLED jest trójwymiarowy, niezwykle plastyczny obraz, który wręcz wychodzi z ekranu. Podczas oglądania materiałów wideo lub grania w gry uzyskałem idealne połączenie najważniejszych cech, czyli głęboką, kinową czerń nocy (gdzie nie ma efektu szarej poświaty wokół jasnych obiektów) z oślepiająco jasnymi i soczystymi efektami świetlnymi (np. wybuchami, światłami aut czy promieniami słońca). Obraz jest zauważalnie żywszy i bardziej nasycony niż na jakimkolwiek innym typie ekranu.

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Inżynierowie wspięli się na wyżyny nowych technologii, dzięki czemu nowa generacja QD-OLED z strukturą Penta Tandem oferuje szereg usprawnień, w tym większą jasność, poprawioną wydajność świetlną, zwiększoną trwałość i długoterminową stabilność panelu.

Jak udało się to uzyskać? Tajemnicą jest pięć warstw emitujących światło OLED. Ich zastosowanie sprawiło, że gracze uzyskali wyższą jasność szczytową i znacznie poprawione efekty wizualne w każdej scenie. Zredukowano przy tym obciążenie każdego pojedynczego piksela i warstwy, co przekłada się na stabilną wydajność i jasność nawet przy dłuższym użytkowaniu.

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Od Night City po gęste lasy Czech. Testy w grach AAA oraz indykach

Wszystko to brzmi interesująco, ale dopiero zobaczenie tego obrazu na żywo, w akcji, pozwala dostrzec przełom z jakim mamy do czynienia. Wielu z was miało już zapewne styczność z technologią OLED, jednak monitor GIGABYTE MO34WQC36 wyciska z niej jeszcze więcej. To najlepsze kolory i najlepsza czerń jaką widziałem na monitorach komputerowych.

Wrażenie jest niesamowite, szczegóły, głębokość, paleta kolorów są oszałamiające i pozwalają dosłownie zanurkować w obrazie wyświetlanym na monitorze. Osobiście czułem się jakbym odkrył granie na nowo. Przeskakiwałem z gry na grę, aby zobaczyć jak efektownie wyglądają światy z różnych produkcji, światy, które dobrze już znam, i za każdym razem czułem się jakbym odwiedzał je pierwszy raz.

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Od soczystej zieleni bujnych lasów w Kingdom Come: Deliverance II, przez intensywne odcienie zachodzącego słońca w Alan Wake 2, aż po neonowe światła Night City w Cyberpunk2077. Kolory są bogate, zróżnicowane i pełne niuansów, dzięki czemu lokacje w grach nabierają życia, a efekty świetlne i przejścia tonalne prezentują się wyjątkowo efektownie. Kolorowy świat Cyberpunk2077 dosłownie zwalił mnie z nóg. Choć w grze spędziłem wcześniej 200 h, postanowiłem przejść ją jeszcze raz i szczerze mówiąc odkryłem ją na nowo.

Kolory sprawdziłem również w mniejszych produkcjach, w Cairn, grze o wspinaczce, Replaced, futurystycznym side-scrollerze oraz Ori and The Blind Forest, platformówce. Porwał mnie w nich nurt barw. Tu także paleta i soczystość kolorów zwyczajnie nie zaczarowały. Miałem wrażenie, że wreszcie widzę te gry w taki sposób jak zamierzyli to sobie ich twórcy.

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Dzięki 10-bitowej głębi kolorów, 1,07 miliarda kolorów i szerokiej gamie kolorów pokrywającej 99 proc. DCI-P3 wrażenia wizualne są na poziomie kinowym, w pełnym tego słowa znaczeniu. Przesunięcie kolorów, jak podaje GIGABYTE, ograniczono do zaledwie Δu′v′ ≤ 0,012.

Do tego ta wspaniała, prawdziwa czerń. Poziom czerni wynosi według producenta 0,0005 nita, a technologia TrueBright jeszcze podkręca to wrażenie. Maksymalny poziom HDR to 1300 nitów, co musi robić i robi wrażenie. W trybie HDR Peak 1300 technologia HyperNits zwiększa jasność nawet o 30 proc., zachowując jednocześnie kluczowe szczegóły w najjaśniejszych punktach. Współczynnik kontrastu to imponujące 1,5 mln:1. Dzięki temu mamy tu do czynienia z wspaniałą czernią, większą głębią obrazu, gdzie obiekty wyraźniej odcinają się od tła i większą czytelność ciemnych detali. Wszystko to przekłada się na lepsze wrażenia z gier.

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Czerń przetestowałem w grach Alan Wake 2 i Control: Resonant. To gry studia Remedy, które stawiają na oszałamiającą oprawę graficzną, liczne efekty, a wiele scen ma miejsce w nocy, w zakamarkach miast, lub w lasach, o zachodzie lub po zachodzie słońca. Idealnie więc nadają się do sprawdzenia możliwości monitora GIGABYTE MO34WQC36.

Efekt przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Zostałem oczarowany. Ciemne sceny wyglądają niezwykle wręcz naturalnie, bez szarej poświaty w czarnych obszarach. W słabo oświetlonych zakątkach wciąż widać szczegóły, jasne elementy, takie jak światła czy eksplozje, mocno odcinają się od ciemnego tła, a obrazy wydają się bardziej trójwymiarowe. Sceny są soczyste i przestrzenne, każdy efekt wyraźniejszy i płynniejszy, zwiedzanie map bardziej satysfakcjonujące, a starcia czytelniejsze.

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Monitor GIGABYTE MO34WQC36 ma certyfikat VESA DisplayHDR True Black 500 potwierdzający, że monitor spełnia określone wymagania dotyczące jakości obrazu HDR, w tym bardzo głębokiej czerni, jasności i odwzorowania kolorów.

Kosmos, noc w miastach, dzień w lesie, horror, skradanka, czy strzelanka - nie ma różnicy. Realistyczna czerń i cudowne kolory monitora GIGABYTE MO34WQC36 podkręcą każdą rozgrywkę. Zachwycą zarówno podczas eksplorowania otwartych światów, jak i w dynamicznych, pełnych wizualnych fajerwerków scenach akcji.

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Koniec z szarzeniem czerni

Tak wspaniałe efekty osiągnięto także dzięki zastosowaniu na ekranie zaawansowanej powłoki ObsidianShield. To specjalna powłoka nakładana na panele QD-OLED nowej generacji debiutująca m.in. w modelach zaprezentowanych na CES 2026.

Jej głównym zadaniem jest poprawa postrzeganego poziomu czerni nawet o 40 proc. Panele QD-OLED bez odpowiednich filtrów mają tendencję do "szarzenia" w jasnych pomieszczeniach, ta powłoka eliminuje ten problem. ObsidianShield redukcje odblaski, zwiększa kontrast i klarowność obrazu, rozpraszając odbicia światła otoczenia.

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Dzięki jej zastosowaniu głęboka czerń i żywe kolory miałem na ekranie nawet w ciągu dnia przy mocnym oświetleniu. Wcześniej by uzyskać taki efekt musiałem czekać do wieczora, gdy w pokoju robiło się ciemniej. ObsidianShield nie dość, że wyraźnie zredukował odbicia, to pozwolił mi zanurzyć się całkowicie w grach i cieszy ich kolorami i grafiką, nawet gdy przez okno wpadało słońce.

Co więcej, powłoka ta zapewnia twardość na poziomie 3H, chroniąc delikatną matrycę OLED przed uszkodzeniami mechanicznymi.

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360 Hz i 0,03 ms w strzelankach

Kolory i czerń to jednak nie wszystko, co wizualnie ma do zaoferowania monitor GIGABYTE MO34WQC36. W rękawie ma on jeszcze nie jednego, a dwa asy. Oba dotyczą szybkości. Chodzi o odświeżanie 360Hz i niezwykle szybki czas reakcji GTG wynoszący 0,03 ms. Opad szczęki jest gwarantowany.

Przetestowałem monitor w Doom Eternal i Doom The Dark Ages. To gry bardzo dynamiczne, z mapami, na których podczas walki dzieje się bardzo dużo. Mamy tu eksplozje, latając pociski, liczne efekty broni.

Muszę wam powiedzieć, że granie w Dooma przy odświeżaniu 360Hz to zupełnie nowe doświadczenie. Płynność jest powalająca, trudno oderwać wzrok od monitora. Każdy wybuch jest tak płynny, że dostrzegamy efekty, których wcześniej nie widzieliśmy. Widać kule przecinające powietrze, najmniejsze nawet detale efektów typu iskrzenia i odpryski. Wszystko jest przy tym spójne i wyraźne. Ruch jest tak aksamitny, że powrót do tradycyjnych 60Hz czy nawet 144 Hz boli.

Counter-Strike 2 i PUBG: Battlegrounds z odświeżaniem 360Hz sprawia, że ruch przeciwników, szybkie obroty kamery i gwałtowne zmiany kierunku są prezentowane z wyjątkową płynnością, co szczególnie docenią gracze stawiający na refleks i precyzję. W Counter-Strike 2 łatwiej było mi śledzić poruszających się rywali i zachować kontrolę podczas dynamicznych wymian ognia, a w PUBG: Battlegrounds płynny obraz pomagał mi obserwować otoczenie i reagować na zagrożenia pojawiające się w polu widzenia.

Kolejne gry w teście to Valorant i Apex Legends. Tu także liczy się każdy ułamek sekundy, dlatego możliwości GIGABYTE MO34WQC36 szczególnie dobrze pasują do tych dynamicznych strzelanek. Odświeżanie 360Hz zapewnia wyjątkowo płynne wyświetlanie akcji, co pomagało mi zachować orientację w sytuacji, gdy przeciwnicy błyskawicznie zmieniają pozycję, a ekran wypełniają efekty i eksplozje. Doceniłem przede wszystkim czytelność ruchu podczas precyzyjnego celowania, wysoka częstotliwość odświeżania pomagała mi w precyzyjnym śledzeniu rywali w trakcie intensywnych pojedynków i dynamicznych starć na krótkim dystansie. W grach nastawionych na błyskawiczne reakcje 360Hz jest porostu dobrodziejstwem pozwalającym na wydobycie pełnego potencjału każdego gracza.

Szybkie odświeżanie 360Hz ma jeszcze jedną potężną zaletę. Mimo godzin spędzonych przed ekranem czułem, że mój wzrok się nie męczy. Wstając od komputera czułem świeżość zamiast znużenia.

Płynną, pozbawioną efektu rozrywania i responsywną rozgrywkę gwarantują też technologie G-SYNC Compatible oraz AMD FreeSync PremiumPro, które wykorzystują cały potencjał kart graficznych nowej generacji i sprawiają, że najbardziej dynamiczne gry są jeszcze bardziej przejrzyste, szybkie i wyraźniejsze. Dzięki temu możemy wejść na jeszcze wyższy poziom w e-sporcie.

To wciąż jeszcze nie wszystko, a to dzięki technologii Ultra Clear. Podczas intensywnych bitew w grach, ghosting i rozmycie ruchu mogą wpływać na czas reakcji, dając przeciwnikom przewagę. Technologia Aim Stabilizer Sync (Ultra Clear) inteligentnie wstawia czarne klatki, znacząco redukując rozmycie ruchu, zapewniając ostrość i klarowność każdej klatki, co przekłada się na płynniejszą rozgrywkę.

O tym, że monitor GIGABYTE MO34WQC36 gwarantuje wyjątkową ostrość obrazu w ruchu i minimalne rozmycie (motion blur) świadczy też certyfikat ClearMR 18000 od organizacji VESA.

W najbardziej wymagających strzelankach, także sieciowych, pomagają jeszcze dwie technologie. Widzenie nocne poprawia widoczność na całym ekranie, dzięki czemu gracze FPS mogą łatwo dostrzegać wrogów w ciemnym otoczeniu. Korektor czerni AI i funkcja Black Equalizer podświetla ciemne obszary na wyświetlaczu, co sprawia, że bez trudu dostrzegałem wrogów ukrytych w ciemności. Przetestowałem to w grach Hell Let Loose oraz Ready or Not i w obu przypadkach spisywało się to doskonale.

GIGABYTE sprawił, że obraz pozostaje czytelny nawet podczas najbardziej intensywnych starć. Monitor MO34WQC36 jest tak szybki jak twój własny refleks. Nie czujesz żadnych ograniczeń, możesz skupić się w całości na graniu.

GIGABYTE MO34WQC36 w pracy. Nie tylko do grania

Choć GIGABYTE MO34WQC36 to monitor, który przede wszystkim przyciąga uwagę graczy, szybko przekonałem się, że jego możliwości można wykorzystać również podczas codziennej pracy. Szeroki ekran daje sporo przestrzeni na otwarte okna, co doceniłem przede wszystkim podczas pisania tekstów, przeglądania internetu i korzystania z kilku aplikacji jednocześnie.

Mogłem wygodnie zestawić obok siebie dokument i przeglądarkę, bez konieczności ciągłego przełączania się między nimi. Taka organizacja pulpitu ułatwia skupienie się na zadaniu, a dodatkowa przestrzeń robocza okazuje się przydatna zwłaszcza wtedy, gdy na ekranie mam otwartych wiele materiałów źródłowych.

W pracy ze słowem pisanym szczególnie ważna jest dla mnie czytelność tekstu. W przypadku paneli OLED zdarza się, że specyficzna struktura subpikseli powoduje powstawanie delikatnych kolorowych obwódek wokół liter. Producent MO34WQC36 zwraca uwagę na zastosowanie struktury RGB Stripe, która ma ograniczać ten efekt i poprawiać ostrość krawędzi.

To istotna zmiana z perspektywy osób spędzających wiele godzin przed edytorem tekstu czy arkuszem kalkulacyjnym. Podczas pracy zwróciłem uwagę przede wszystkim na to, jak komfortowo czyta się tekst i jak prezentują się drobne elementy interfejsu. Właśnie takie szczegóły potrafią przesądzić o tym, czy monitor sprawdzi się nie tylko wieczorem podczas grania, ale również w trakcie całego dnia pracy.

Spodobało mi się również to, że producent zadbał o rozwiązania mające poprawiać komfort korzystania z ekranu. MO34WQC36 wykorzystuje technologię OLED VRR Anti-Flicker, której zadaniem jest ograniczenie migotania pojawiającego się w określonych warunkach pracy zmiennej częstotliwości odświeżania. Monitor oferuje także tryb redukcji niebieskiego światła, a producent deklaruje certyfikację TÜV Rheinland w tym zakresie.

Przy codziennym użytkowaniu znaczenie mają także kwestie, o których łatwo zapomnieć podczas przeglądania specyfikacji. Jedną z nich jest kultura pracy. GIGABYTE zastosował w tym modelu bezwentylatorową konstrukcję chłodzenia, wspieraną przez radiator i system odprowadzania ciepła.

W praktyce oznacza to brak hałasu generowanego przez wentylator monitora, co jest przyjemnym dodatkiem podczas pisania, czytania i pracy wymagającej skupienia. Producent wskazuje również, że układ chłodzenia pomaga kontrolować temperaturę panelu i ograniczać ryzyko jego degradacji.

Po tych doświadczeniach patrzę na MO34WQC36 nie tylko jak na sprzęt dla entuzjastów gier, ale również jako na monitor, który może pełnić rolę centrum codziennej pracy. Szeroka przestrzeń robocza, rozwiązania poprawiające czytelność tekstu, opcje ograniczania migotania i niebieskiego światła oraz bezgłośne chłodzenie tworzą zestaw przydatny także poza gamingiem.

Dla mnie najważniejsze jest to, że gamingowy charakter nie przekreśla jego przydatności w ciągu dnia i właśnie to czyni go bardziej uniwersalnym, niż mogłaby sugerować sama etykieta monitora dla graczy.

Złącza, ergonomia i wygoda obsługi

Pod względem wyposażenia GIGABYTE MO34WQC36 został przygotowany z myślą o użytkownikach, którzy chcą podłączyć do monitora nie tylko komputer, ale również inne urządzenia. Zwróciłem uwagę na zestaw dostępnych złączy, bo to właśnie one w dużej mierze decydują o tym, jak wygodnie będzie korzystać z ekranu na co dzień.

Przy wyborze monitora gamingowego warto pamiętać, że może on pełnić rolę centralnego punktu całego stanowiska, służyć do grania, pracy, oglądania filmów czy obsługi dodatkowego sprzętu. Pod względem dostępnych złączy GIGABYTE MO34WQC36 oferuje zestaw, który powinien zadowolić zarówno graczy, jak i osoby wykorzystujące monitor do pracy.

Do dyspozycji mamy dwa pełnopasmowe porty HDMI 2.1 oraz DisplayPort 2.1, co daje elastyczność przy podłączaniu komputera i innych urządzeń, a jednocześnie pozwala korzystać z wysokich częstotliwości odświeżania przy odpowiedniej konfiguracji sprzętu.

Ciekawym dodatkiem jest USB-C z obsługą trybu DisplayPort Alternate Mode i zasilaniem Power Delivery do 18 W. Monitor ma ponadto dwa porty USB 3.2 downstream do podłączania akcesoriów, takich jak mysz czy klawiatura, oraz jeden port USB 3.2 upstream, który umożliwia połączenie koncentratora USB monitora. Całość uzupełnia wyjście słuchawkowe.

Odpowiednia regulacja wysokości i kąta nachylenia pozwala dopasować ekran do własnej pozycji przy biurku, co ma znaczenie zarówno podczas wielogodzinnej pracy, jak i intensywnych sesji gamingowych. Monitor ma regulację wysokości o 130 mm, pochylenia od −5° do +21° i obrotu na boki o ±15°. Warto zwrócić uwagę na stabilność podstawy o grubość zaledwie 2 mm.

Na pochwałę zasługuje sposób obsługi menu ekranowego. Ustawienia można zmieniać za pomocą niewielkiego dżojstika umieszczonego w środkowej części dolnej krawędzi monitora, pod ekranem. To rozwiązanie, które cenię znacznie bardziej niż kilka osobnych przycisków ukrytych z tyłu obudowy. Dżojstik pozwala sprawnie poruszać się po menu, przechodzić między opcjami i zatwierdzać wybór bez konieczności szukania właściwego przycisku.

Czy GIGABYTE MO34WQC36 jest wart uwagi?

GIGABYTE MO34WQC36 to monitor, który z czystym sumieniem mogę polecić osobom szukającym sprzętu zarówno do grania, jak i codziennej pracy. Zakrzywiony ekran QD-OLED o rozdzielczości 3440 × 1440 zapewnia świetne wrażenia w grach, a głęboka czerń, nasycone kolory i obsługa HDR sprawiają, że trudno wrócić do zwykłego monitora LCD. Do tego dochodzi odświeżanie 360 Hz i czas reakcji 0,03 ms, dzięki którym dynamiczne produkcje wyglądają wyjątkowo płynnie.

Nie jest to jednak sprzęt wyłącznie dla graczy. Szeroki ekran ułatwia pracę z kilkoma oknami jednocześnie, a zastosowana w tym modelu struktura pikseli RGB Stripe poprawia czytelność tekstu, co doceniłem podczas przeglądania stron, pisania i pracy z dokumentami. Regulowana podstawa, bogaty zestaw złączy i funkcje dbające o komfort użytkowania sprawiają, że MO34WQC36 dobrze odnajduje się także na biurku, przy którym spędzamy wiele godzin.

Cena wynosząca 4149 zł oznacza, że nie jest to zakup dla każdego, ale w zamian otrzymujemy nowoczesny monitor łączący bardzo wysoką częstotliwość odświeżania z jakością obrazu charakterystyczną dla matryc QD-OLED.

Jeśli szukacie jednego ekranu, który sprawdzi się zarówno podczas wieczornych sesji z grami, jak i w pracy w ciągu dnia, GIGABYTE MO34WQC36 zdecydowanie zasługuje na uwagę. To propozycja dla osób, które chcą zainwestować w sprzęt uniwersalny i nie zamierzają iść na kompromisy w kwestii płynności obrazu.

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