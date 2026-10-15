Garmin w końcu naprawił Fenixa. Czekałem na to od lat

Do tego stopnia "oj nie", że po użytkowaniu - niemal od momentu premiery - mojego prywatnego Fenixa 8, jest to jedyna rzecz, do której naprawdę mogę się przyczepić. Tak, jeśli chodzi o samą nawigację w terenie - jest właściwie idealnie.

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Jeśli natomiast chcę sprawdzić na tej mapce, czy może gdzieś obok jest inna, fajniejsza, krótsza albo dłuższa trasa, albo cokolwiek takiego, to już tak pięknie nie jest. Przesuwam palcem - czekam. Potem czekam jeszcze chwilkę. Ok, kafelek mapy załadowany, ale to w sumie nie ten, który chciałem zobaczyć, chciałem zerknąć na ten obok. I znowu czekam.

Da się oczywiście z tego korzystać, do tego w większości przypadków wystarczy prowadzenie po wyznaczonej trasie, ale od dawna oczekiwałem czegoś lepszego.

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I Garmin w modelu Fenix 9 w końcu dowiózł.

Mam teraz przed sobą na biurku dwa zegarki - Fenixa 8 51 mm i Fenixa 9 Pro 51 mm. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - miało być w kwestii map szybciej. Zgodnie z pierwszymi recenzjami - w sumie to mało kto zwrócił na to uwagę.

A ja sobie siedzę, patrzę i przewijam, i mówię wprost: różnica jest zdecydowanie odczuwalna. Oczywiście na korzyść Fenixa 9 Pro. Do tego stopnia, że prawdopodobnie zmieni się mój dotychczasowy sposób działania, gdzie regularnie sięgałem do kieszeni po telefon, żeby coś sprawdzić na mapie - teraz jestem w stanie zrobić to sprawnie i przyjemnie na zegarku.

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Co ciekawe, choć różnice widać gołym okiem, są one różne w zależności od tego, co aktualnie robimy. Przykładowo - pierwsze wczytanie mapy jest zdecydowanym zwycięstwem Fenixa 9 Pro, a różnicę można naprawdę liczyć w pełnych sekundach.

Jeśli natomiast po prostu machniemy palcem na mapie, żeby przewinęło nas gdzieś hen-hen daleko, to przy zachowaniu tej samej skali czas "rysowania" jest zbliżony. Dalej bez wątpienia Fenix 9 Pro jest szybszy, ale już o ułamki sekund.

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Z drugiej strony - takie przewijanie mapy raczej nie jest standardem - dużo częściej przewijamy po prostu mapę delikatnie na boki czy na góra-dół, żeby zobaczyć, co jest obok nas. I tutaj Fenix 9 Pro ma już znowu znaczącą przewagę. I to zarówno, jeśli chodzi o płynność samego procesu przewijania, jak i o prędkość rysowania.

Różnica jest też tym bardziej widoczna, im bardziej jest oddalona mapa. Przykładowo - przy "podziałce" mapy ustalonej na 30-50 m, tak bardzo bym się o te różnice w czasie ładowania nie kłócił. Jeśli natomiast przekroczymy na tej samej podziałce 200 m, to mamy do czynienia z absolutną przepaścią. Między Fenixem 9 Pro a 8 potrafi być nawet 5 sekund różnicy, w zależności od tego, jak skomplikowane są warstwy mapy pod spodem.

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Oczywiście może być w tym trochę po prostu dodatkowego, sprytnego programowania, a nie tylko czystej prędkości. Mapy na Fenixie 9 nie tylko zdają się przewijać zdecydowanie płynniej, ale też rysują się dużo bardziej etapowo. Na Fenixie 8 jest najpierw długo białe tło, potem wskakuje cała treść, ewentualnie uzupełniana o cieniowanie. Na Fenixie 9 niektóre elementy wczytują się jeden po drugim, przez co dostajemy o wiele lepsze wrażenie prędkości wczytywania, nawet jeśli czasem efekt jest... zbliżony do tego z F8.

Mapowo Fenix 9 Pro ma zresztą jeszcze jedną przewagę.

W postaci większego o 0,1" ekranu, co wprawdzie nie brzmi porywająco, ale w praktyce sprawia, że i widzimy trochę więcej (1,5", 466 x 466), i całość - w tym elementy interfejsu - sprawiają wrażenie mniej ściśniętych na tej mniejszej przestrzeni.

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Jednocześnie rozmiar koperty "na boki" jest taki sam - a więcej ekranu w tej samej obudowie to zawsze miła wiadomość.

Czy jest tak płynnie, jak na telefonie?

Jeszcze nie, to jeszcze nie to. Z drugiej strony - mogę teraz uczciwie napisać, że te mapy absolutnie nadają się do regularnego użytkowania, jeśli chodzi o szukanie czegoś na mapach czy np. przeglądanie ścieżek biegnących obok naszej dodatkowej trasy. Wcześniej traktowałem je głównie jako podkład dla nawigacji po wyznaczonej wcześniej ścieżce - teraz nie boję się, jeśli będę musiał... je przewinąć.

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Z drugiej strony - biorąc pod uwagę poziom złożoności i dokładności tych map oraz opcję korzystania z własnych warstw, map i nakładek, byłoby nieprawdą, gdybym przyznał, że całe to rozwiązanie jest dla mnie po prostu wystarczające. Nie - mapy Garmina są czymś, przez co... regularnie wracam do Garmina, nawet jeśli czasem spróbuję czegoś innego. Zresztą wiem, że nie jestem w tej kwestii jedyny, a teraz oprócz bardzo dobrych map dostajemy jeszcze dużo przyjemniejsze korzystanie z nich.

Czy to powód, żeby kupić najnowszego Fenixa?

Sam w sobie - raczej niespecjalny, szczególnie biorąc pod uwagę, że Fenix od lat jest tak dobry, że nawet modele "kilka generacji wstecz" wcale aż tak bardzo nie wołają o natychmiastową wymianę. Do tego sama nawigacja na Fenixach od dawna jest po prostu co najmniej dobra, więc jeśli ktoś nigdy nie poczuł, że w tym zakresie przydałaby się poprawa - to odpowiedź jest raczej oczywista.

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Z drugiej strony - jeśli komuś od dawna w niesamowity sposób ten drobiazg przeszkadzał, to można tę "poprawkę" spokojnie doliczyć do listy argumentów za zmianą. Tym bardziej, że zdecydowanie nie jest to jedyna rzecz, która zmieniła się na plus w nowym Fenixie - ale o tym to już następnym razem.

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