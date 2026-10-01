Wojsko Polskie dostało drony z programu SAFE. Omijają rosyjskie zakłócenia

Wojsko Polskie otrzymało pierwszą partię ze 190 zestawów dronów FlyEye zamówionych w maju tego roku. Trafią one to jednostek wojsk operacyjnych, wojsk obrony terytorialnej, a część także do plutonów rozpoznawczych batalionów czołgów K2GF i K2PL.

Kontrakt podpisany. Dostawy ruszyły. Zdolności rosną. W maju Agencja Uzbrojenia podpisała umowę na kolejne zestawy FlyEye produkowane przez grupę WB dla Wojska Polskiego. Dziś pierwsze dostawy z tego kontraktu trafiają już do żołnierzy. To właśnie sprawna realizacja umowy przekłada się na konkretne zdolności Sił Zbrojnych RP - podała Agencja Uzbrojenia w serwisie X.

190 zestawów FlyEye to w sumie 760 dronów (jeden zestaw to cztery bezzałogowce). Zamówienie o wartości 1,3 mld zł zostało sfinansowane z unijnego programu SAFE. Dostawa ma się zakończyć w 2030 r.

Dron sprawdzony w walce

FlyEye to jeden ze sztandarowych produktów Grupy WB, która specjalizuje się w produkcji dronów, łączności i rakiet. FlyEye to maszyna sprawdzona w pełnoskalowej wojnie w Ukrainie, gdzie tamtejsi żołnierze chwalą polski sprzęt.

Jest on w dużej mierze odporny na rosyjskie systemy zakłócające i służy do naprowadzania uderzeń artylerii, w tym systemów HIMARS, na najcenniejsze cele położone nie tylko na samej linii frontu, ale także na zapleczu wroga.

Kompletny system FlyEye.

FlyEye jest lekkim bezzałogowym systemem rozpoznawczym, którego zadaniem jest dostarczanie wojsku informacji pozyskiwanych z powietrza. Dzięki wyposażeniu w głowice optoelektroniczne może prowadzić obserwację niezależnie od pory dnia, a zebrane obrazy są przekazywane do operatorów znajdujących się na ziemi.

Konstrukcja ma 1,8 m długości, a skrzydła rozciągają się na 3,6 m. Masa startowa wynosi 12 kg. Za napęd odpowiada cichy silnik elektryczny.

Cechy charakterystyczne FlyEye to łatwość złożenia i demontażu, modułowa konstrukcja, wariant podstawowy systemu może być przenoszony w dwóch plecakach. Drony posiadają modułową konstrukcję i cyfrowe łącze do dwukierunkowej transmisji sterowania, danych i wideo. Systemu FlyEye obsługiwany jest przez dwóch operatorów. Start platformy latającej odbywa się z ręki. W czasie startu i lądowania nie są wymagane dodatkowe elementy wspomagające.

Długie godziny w powietrzu

Jedną z istotnych cech FlyEye jest możliwość długotrwałego pozostawania w powietrzu. Standardowo czas misji przekracza 4,5 godziny, natomiast w zależności od zastosowanej metody startu może sięgać 6 godz.

W określonych warunkach maksymalny czas lotu może przekroczyć nawet 10 godz. System utrzymuje łączność radiową na dystansie ponad 40 km, a jego maksymalny pułap wynosi 3500 m nad poziomem morza.

FlyEye nie jest pojedynczym dronem, lecz kompletnym zestawem przeznaczonym do prowadzenia misji rozpoznawczych. W jego skład wchodzą cztery statki powietrzne wyposażone w głowice obserwacyjne, a także anteny, stanowiska naziemne i sprzęt pozwalający na sterowanie maszynami oraz analizowanie pozyskiwanych informacji. .

Bezzałogowiec znalazł zastosowanie w polskich siłach zbrojnych, zarówno w jednostkach wojsk operacyjnych, jak i Wojskach Obrony Terytorialnej. Konstrukcja trafiła także do odbiorców wojskowych poza Polską, w tym do użytkowników z państw europejskich i azjatyckich.

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