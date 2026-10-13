Ukraina uderzyła w Rosję rakietą balistyczną. Otworzyli nowy rozdział wojny

Fire Point poinformował o historycznym osiągnięciu. Po raz pierwszy ukraińska armia wykorzystała rakietę balistyczną FP-7 do ataku na cel znajdujący się na terytorium bandyckiej Rosji. Informację uderzeniu potwierdziła Iryna Terech, dyrektor generalna Fire Point, ukraińskiego przedsiębiorstwa rozwijającego między innymi systemy rakietowe i bezzałogowe. Przedstawicielka firmy podkreśliła, że po raz pierwszy własna ukraińska rakieta balistyczna została użyta przeciwko celowi w granicach Federacji Rosyjskiej.

REKLAMA

Fire Point i rakieta FP-7 już wcześniej znalazł się w centrum uwagi. Na początku października Wołodymyr Zełenski poinformował o jego pierwszym bojowym wykorzystaniu, ale nie ujawnił wówczas, jaki celu zaatakowano. Dopiero późniejsze ustalenia The Wall Street Journal wskazały, że 1 października ukraińskie wojsko użyło rakiety do uderzenia w obiekt na terytorium Ukrainy okupowanym przez Rosję.

Najnowsza informacja dotyczy zatem kolejnego etapu wykorzystania FP-7. Tym razem celem miał być obiekt znajdujący się na terytorium samej Rosji.

REKLAMA

FP-7, czyli rekordowe tempo

Deklarowany zasięg FP-7 wynosi do 300 km. To wystarczająco dużo, by zagrozić wielu obiektom wojskowym położonym daleko za linią frontu, w tym składom amunicji, centrom logistycznym, stanowiskom dowodzenia czy wybranym instalacjom wojskowym. Pocisk ma długość 7,25 m, osiąga prędkość 5400 km/h i przenosi głowicę o masie 150 kg.

REKLAMA

Rakieta FP-7 została opracowana w rekordowo krótkim czasie.

Opracowanie tradycyjnego pocisku balistycznego zajmuje zazwyczaj do 15 lat, a poprzedni rekord wynosił 7 lat. W Fire Point skróciliśmy ten czas do zaledwie 2 lat. Tak stworzyliśmy FP-7 - powiedziała Fire Point CEO Iryna Terekh w rozmowie z serwisem BBC.

REKLAMA

Fire Point produkuje broń odwetową

Fire Point nie zamierza poprzestać na FP-7. Iryna Terech zapowiedziała prace nad rozszerzoną wersją pocisku, która ma pojawić się jeszcze w tym roku. Zapowiedź pasuje do wcześniejszych doniesień ukraińskich mediów o rozwijanym przez firmę systemie FP-9.

REKLAMA

Rakieta FP-9

Według tych informacji FP-9 ma osiągać zasięg nawet 850 km i przenosić głowicę bojową o masie około 800 kg. To dewastująca siła, która pozwoli Ukrainie na niszczące uderzenia odwetowe na cele w Rosji. Jej celem mogą być rafinerie, zakłady przemysłowe produkujące broń i podzespoły dla wojska, czy centra danych. Przy tej masie głowicy ataki będą zadawać poważne straty.

Fire Point to ukraińska firma zbrojeniowa, która powstała w 2022 r., po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. W krótkim czasie przedsiębiorstwo stało się jednym z ważniejszych producentów uzbrojenia dalekiego zasięgu dla ukraińskiej armii. Jego działalność opiera się na projektowaniu i produkcji bezzałogowców oraz pocisków rakietowych, a także szybkim dostosowywaniu konstrukcji do doświadczeń zdobywanych na polu walki.

REKLAMA

Dron FP-1

Na czele firmy stoi Iryna Terech, a jej współwłaścicielem i głównym konstruktorem jest Denys Sztile. Fire Point stawia na stosunkowo tanie rozwiązania, które można wytwarzać na dużą skalę, co w warunkach długotrwałej wojny ma szczególne znaczenie.

Jednym z najważniejszych produktów firmy są bezzałogowce uderzeniowe FP-1 i FP-2, wykorzystywane do atakowania celów na różnych dystansach. Oba drony są szeroko wykorzystywane do niszczenia rosyjskich celów i wykazały się dużą skutecznością.

REKLAMA

FP-5 Flamingo

Fire Point rozwija również pocisk manewrujący FP-5 Flamingo, przeznaczony do rażenia celów naziemnych na dużych odległościach. Według informacji producenta jego deklarowany zasięg sięga 3000 km, a głowica bojowa może ważyć do około 1000 kg. To broń zaprojektowana z myślą o atakowaniu obiektów położonych głęboko na terytorium przeciwnika. Choć jest to duży i dość powolny pocisk, to kilka razy udało mu się zniszczyć strategiczne cele na terytorium Rosji. Firma rozwija ponadto rodzinę rakiet balistycznych FP-7 i FP-9.

Ładowanie...