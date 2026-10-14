Starlink dla ukraińskiej armii został ograniczony - podają Ukraińcy, choć informacji tej nie potwierdziło jeszcze ukraińskie wojsko.

REKLAMA

Starlink odgrywa absolutnie kluczową rolę w ukraińskich siłach zbrojnych, będąc fundamentem współczesnego pola walki na Ukrainie. Starlink jest kręgosłupem ukraińskiej łączności i wykorzystywany jest także do łączności z dronami, co pozwala na celne i dalekie uderzenia na rosyjskie cele.

Wczoraj w nocy działanie terminali Starlink na Ukrainie zostało ograniczone. Łączność zaczęła zanikać podczas poruszania się z prędkością przekraczającą 160 km/h. W rezultacie zakłócono szereg krytycznych misji. SpaceX prawdopodobnie podjęło te kroki na żądanie administracji Trumpa - podał w serwisie X Serhii Sternenko, znany w Ukrainie wolontariusz prowadzący fundację, która zbiera pieniądze na drony.

REKLAMA

Informację tę potwierdził doradca prezydenta Ukrainy Serhij Beskrestnow.

Mogę potwierdzić, że dzisiejszej nocy SpaceX wprowadził limit prędkości na terminalach Starlink podczas ruchu. Limit ten obecnie dotyczy pakietu StarShield dla wojska i jest ustawiony na 160 km/h. Nasze siły obronne nie zostały powiadomione o tym limicie, co doprowadziło do zakłócenia kilku misji. Jest jasne, że to działanie nie może być przypadkowe i jest związane z obecną sytuacją polityczną - napisał Serhij Beskrestnow.

REKLAMA

Decyzja Elona Muska jest niezrozumiała dla większości obserwatorów.

Starlink nie działa w Rosji, więc unieszkodliwianie ukraińskich Starlinków nie chroni rosyjskich rafinerii, ale utrudnia ukraińskie operacje wojskowe na Ukrainie i pokazuje (ponownie), dlaczego Europa nigdy nie powinna kupować amerykańskiego sprzętu wojskowego - napisał Jimmy Rushton, analityk ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

REKLAMA

Starlink ograniczony bez ostrzeżenia

Ograniczenie Starlinka zostało wprowadzone, mimo, że Ukraińcy nie atakowali rosyjskich rafinerii, czego zażądał od nich prezydent USA Donald Trump.

REKLAMA

Także wczoraj w nocy, gdy Kijów zaatakowano pociskami balistycznymi, Ukraina nie otrzymała informacji wywiadowczych dotyczących ich wystrzelenia, decyzja, która mogła doprowadzić do większej liczby ofiar. Ukraina nie atakowała rosyjskich rafinerii naftowych, a mimo to Trump już zaczął nakładać sankcje na mój kraj. Tymczasem sankcje wobec Rosji zostały złagodzone - dodaje Serhii Sternenko.

Decyzja Elona Muska wydawać może się niezrozumiała, ale warto w tym miejscu dodać, że sam Musk nienawidzi wolnego świata i Ukrainy, za to kocha wszelkiej maści partie autorytarne, a także bandycką Rosję. Miliarder wspiera partie dążące do zniszczenia Unii Europejskiej i wstrzymania pomocy dla broniącej się Ukrainy. W ostatnich dniach głośny stał się jego wpis odnoszący się do Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Ukrainy, który skrytykował decyzję Donalda Trumpa o zakupie rosyjskiego paliwa. "Zełenski posunął się za daleko" - napisał Musk. Słowa prezydenta Ukrainy były zapewne dla niego pretekstem do ograniczenia Starlinka dla ukraińskiej armii.

REKLAMA

Starlink - podstawa współczesnej wojny

Starlink jest kluczowym rozwiązaniem dla ukraińskiej armii. Wykorzystywany jest na każdym szczeblu i do całej masy zadań. Od łączności, po transmisje z pola walki. Daje Ukraińcom ogromną przewagę nad rosyjskim wojskiem. Rosyjskie ataki niszczą stacje bazowe, sieci energetyczne i inne elementy infrastruktury. Starlink pozwala na zaawansowaną łączność i transmisję danych z dowolnego miejsca.

REKLAMA

Starlink i łączność internetowa pozwala jednostkom przesyłać meldunki, zdjęcia, mapy i dane o położeniu przeciwnika. Rosja prowadzi intensywną walkę radioelektroniczną, próbując zakłócać komunikację i nawigację. Starlink okazał się odporny na wiele stosowanych metod zakłócania.

Terminale Starlink są stosunkowo niewielkie, mobilne i łatwe w maskowaniu. Można je szybko przenosić i uruchamiać w różnych lokalizacjach, na stanowiskach dowodzenia, pojazdach czy w tymczasowych punktach łączności. Dzięki temu wojsko może tworzyć sieć komunikacyjną bez budowania kosztownej infrastruktury naziemnej. Do ich działania nie potrzeba skomplikowanej infrastruktury masztowej, wystarczy mała antena oraz standardowy generator spalinowy dostarczający prąd.

REKLAMA

Starlink umożliwia przekazywanie danych między stanowiskami dowodzenia a zespołami obsługującymi bezzałogowce. Służy do przesyłania obrazu z rozpoznania, koordynowania misji i obsługi wybranych systemów bezzałogowych. Nie oznacza to jednak, że każdy dron korzysta bezpośrednio ze Starlinka, wiele maszyn używa innych łączy radiowych.

Starlink umożliwił masowe wykorzystanie dronów (zarówno rozpoznawczych, jak i uderzeniowych). Dzięki niemu operatorzy mogą przesyłać w czasie rzeczywistym wysokiej jakości obraz wideo oraz koordynować ruchy wojsk i celność ognia artyleryjskiego z niemal każdego miejsca.

REKLAMA

Obecnie na rynku nie ma innej, równie masowo dostępnej i sprawdzonej w bojowych warunkach alternatywy o tak dużej przepustowości i odporności. Inne europejskie czy amerykańskie systemy satelitarne ustępują mu pod względem liczby satelitów, dostępności terminali mobilnych lub są droższe i trudniejsze we wdrożeniu na masową skalę.

Główna ilustracja: Zdjęcie: 93 Samodzielna Brygada Zmechanizowana Chołodnyj Jar

Ładowanie...