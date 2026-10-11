Nareszcie: Dokumenty Google dostały obsługę popularnego formatu 

Dla wyjaśnienia, bo nie każdy wie, o co chodzi: format Markdown to lekki język znaczników, który pozwala formatować tekst za pomocą podstawowych znaków z klawiatury - kratek dla nagłówków, gwiazdek dla pogrubień czy myślników dla list. Całość ląduje w czystym pliku tekstowym z rozszerzeniem .md, który bez problemu otworzy dowolny edytor kodu, systemowy notatnik w telefonie czy terminal.

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W środku nie ma ukrytych śmieci i ciężkich metadanych, dzięki czemu kopiowanie akapitów między różnymi aplikacjami nie kończy się nagłym rozjechaniem marginesów i losową zmianą rozmiaru fontu.

Taka surowa formuła ułatwia życie każdemu, kto woli skupić się na samym pisaniu zamiast na ciągłym przesuwaniu suwaków i ustawianiu interlinii. Od dawna korzystają z niego programiści tworzący pliki README i dokumentację techniczną, analitycy składający raporty oraz blogerzy i pisarze szukający czystego skupienia. Dostawałem tutaj od jednej osoby pliki w .md i dostawałem szewskiej pasji, gdy chciałem przerzucić jego skrypty na Dokumenty Google'a.

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Koniec przymusowej konwersji na Dysku Google

Ale teraz już oficjalnie: Google wdraża natywną obsługę plików Markdown w formatach .md oraz .markdown bezpośrednio w Dokumentach i na Dysku Google.

Dotychczas próba otwarcia takiego pliku kończyła się automatem: Google przekształcało go w swój wewnętrzny format. W efekcie sypały się tabele, znikały komentarze, a na Dysku pojawiały się niepotrzebne duplikaty.

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Nowa zmiana pozwala pracować na plikach .md bezpośrednio w Dokumentach Google, zachowując ich oryginalny format. Dostajemy przy tym pełną wygodę edytora: komentarze, wspólne pisanie na żywo i bieżący podgląd formatowania.

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Równolegle Dysk Google otrzymał szybki podgląd wyrenderowanego pliku. Dzięki temu sprawnie przejrzymy sformatowaną treść, dające się kliknąć linki i tabele – wszystko bez uruchamiania pełnego edytora.

Wreszcie krok w dobrą stronę

Ta zmiana zamyka temat, który męczył nas od dawna. Nie musimy już przesyłać plików przez zewnętrzne konwertery ani poprawiać popsutego tekstu po imporcie z repozytorium. Nie ma też bałaganu z wersjami, bo Dokumenty przestały tworzyć osobne kopie w swoim własnym formacie.

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Wdrażanie rozpoczęło się 5 października 2026 r. i trafia do kolejnych użytkowników stopniowo. W ciągu około dwóch tygodni funkcja pojawi się na wszystkich kontach firmowych oraz prywatnych. O nic nie musimy się martwić – zmiana zadziała automatycznie, bez przełączania opcji w ustawieniach.

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