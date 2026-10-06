Klasyka w nowym wydaniu. Czy iRobot dalej jest na topie?

Wygląd ma znaczenie. A flagowiec iRobot, w czarnym wykończeniu charakteryzuje się nowoczesną, minimalistyczną stylistyką. Wykończenie z matowego tworzywa sztucznego jest odporne na zbieranie odcisków palców i zarysowania.

Najważniejszą zmianą konstrukcyjną jest zintegrowanie radaru laserowego ClearView Pro LiDAR bezpośrednio w przednim zderzaku, zamiast stosowania klasycznej, wystającej „wieżyczki”. Dzięki temu wysokość robota wynosi zaledwie 9,9 cm, co pozwala mu bez problemu wjeżdżać pod niskie meble, łóżka czy szafki RTV.

System odkurzania

Sercem układu czyszczącego jest silnik generujący potężną moc ssania na poziomie 30 000 Pa. W połączeniu ze sprawdzonym patentem iRobota – dwoma przeciwbieżnymi, gumowymi szczotkami głównymi DualRubber – urządzenie doskonale radzi sobie z usuwaniem piasku, sierści zwierząt oraz głęboko osadzonego kurzu z dywanów. Gumowa konstrukcja wałków eliminuje problem owijania się włosów, co drastycznie skraca czas potrzebny na konserwację.

Co więcej, urządzenie wyposażono w dwie szczotki boczne o zmienionym profilu, które skutecznie wymiatają zanieczyszczenia z narożników i wzdłuż listew przypodłogowych. System nawigacji wspierany przez technologię Dirt Detect analizuje stopień zabrudzenia w czasie rzeczywistym i automatycznie decyduje o konieczności wykonania dodatkowego przejazdu w bardziej zanieczyszczonych miejscach.

Sterowanie

Może nieco irytować system sterowania. Interfejs przygotowany przez iRobot w aplikacji mobilnej prezentuje się minimalistycznie, a na wielki plus zasługuje bardzo dobre, naturalne polskie tłumaczenie – rzadkość w dobie konkurentów korzystających z automatycznych translatorów. Choć szybkie uruchomienie sprzątania nie sprawia kłopotów, to zagłębianie się w szczegóły, ustawianie poziomów mocy czy precyzyjne programowanie własnych cykli mogłoby być rozplanowane znacznie lepiej.

Stacja dokująca AutoWash

Stacja dokująca AutoWash odznacza się solidnym wykonaniem i przemyślaną konstrukcją. Dużą zaletą jest organizacja pojemników – moduł na czystą wodę posiada osobną przegródkę na płyn czyszczący, więc nie musimy dolewać detergentu do oddzielnych komór. Baza jest jednak dość szeroka (43 cm), co wymusza zarezerwowanie dla niej nieco większej przestrzeni.

Stacja automatycznie dozuje koncentrat, myje wałek gorącą wodą i suszy go ciepłym powietrzem. Producent deklaruje mycie wodą o temperaturze do 75°C oraz suszenie powietrzem o temperaturze do 50°C.

Podsumowanie

iRobot Roomba Max 775 Combo ze stacją AutoWash to kompletny, niezwykle przemyślany sprzęt czyszczący z półki premium. Łączy w sobie potężną moc ssącą (30 000 Pa), innowacyjny i wydajny system mopowania wałkiem na gorąco oraz dopracowaną nawigację.

Obecnie to najwyżysz model, ale ma pojawić sie także i model iRobot Roomba Max 876 Combo.

Zalety:

Ogromna moc ssania 30 000 Pa i podwójne gumowe szczotki,

Wysuwana konstrukcja PerfectEdge® do czyszczenia krawędzi,

Automatyczna osłona wałka chroniąca dywany przed zamoczeniem,

Niska konstrukcja (9,9 cm) dzięki wbudowanemu w zderzak radarowi LiDAR,

Zaawansowana, bezobsługowa stacja AutoWash™ z suszeniem gorącym powietrzem,

Odporny na zapachy worek AllergenLock z węglem aktywnym.

Wady:

Wysoka cena startowa zestawu,

Stacja dokująca wymaga zachowania wolnej przestrzeni nad bazą (ok. 70 cm) do wygodnego wyjmowania zbiorników z wodą.