Blaupunkt na IFA: nie tylko telewizory, czyli QD-MiniLED i masa nowości

Podczas berlińskich targów stoisko Blaupunkta przyciągało uwagę nie tylko samymi urządzeniami, lecz także motorsportową oprawą.

Marka połączyła siły z zespołem Iron Lynx, promując wyścigowe Mercedesy-AMG i wkraczając w segment kojarzony z dynamiką i wyrazistym stylem.

Współpraca Iron Lynx, czyli Mercedes AMG i Blaupunkt, połączyły siły, aby promować naszą markę na najbardziej prestiżowych zawodach wyścigowych na świecie - przekazał mi przedstawiciel firmy.

I to właśnie zwabiło rzesze ludzi (nieironicznie, nie widziałem takich tłumów na podobnych stosikach), którzy zostali, aby sprawdzić ich telewizory. Bo tak, Blaupunkt ma ich teraz sporo.

Od QD-MiniLED po mnogość systemów

Kluczowym punktem programu w strefie wideo okazała się flagowa technologia QD-MiniLED, która ma wyznaczać nowy standard w portfolio producenta. Blaupunkt pokazał mi linie MCG9000S oraz MCG8000S, które korzystają z podświetlenia strefowego sięgającego nawet 1600 stref wygaszania i jasności do 1000 nitów.

MCG9000S

Urządzenia te wyposażono w matryce 144 Hz, wsparcie dla Dolby Vision, Dolby Atmos oraz dedykowany głośnik niskotonowy wbudowany w tylną obudowę. Nowa generacja ma zaoferować zauważalnie głębszą czerń oraz płynność wymaganą przy dynamicznych transmisjach sportowych.

Mój rozmówca z Blaupunkt nie krył, że to główny motor napędowy marki

2026 to przede wszystkim masa nowości. Rozwój w dalszym ciągu multimediów, a także rozwój jakości obrazu przez właśnie technologię MiniLED, a także QLED. I na to przede wszystkim stawiamy w 2026 r.

Równie mocno akcentowano pozycjonowanie rynkowe całego asortymentu. W czasach rosnących cen elektroniki Blaupunkt chce celować w złoty środek między parametrami a przystępnością dla przeciętnego konsumenta.

Zapytany o największy wyróżnik na tle konkurencji, przedstawiciel marki odpowiedział:

Przede wszystkim to jest dostępność produktu, bardzo dobre pozycjonowanie cenowe, a także jakość obrazu i system. To, co nas przede wszystkim wyróżnia i to, co chcemy również rozwijać

Wyjątkowo ciekawie prezentuje się podejście producenta do oprogramowania Smart TV. Zamiast zamykać się na jeden zamknięty ekosystem, Blaupunkt zdecydował się na pełną dywersyfikację oprogramowania w zależności od linii produktowej.

Obok dominującego dotąd Google TV na stoisku pojawiły się odbiorniki z systemem Tizen OS rozwijanym wspólnie z firmą Samsung, a także platformy Fire TV oraz Whale TV.

Jeżeli chodzi o telewizory, to przede wszystkim najciekawszą rzeczą jest różnorodność systemów. Klient, który chce konkretny system, może wybrać sobie ten, który mu najbardziej odpowiada”.

Wdrożenie platformy Tizen OS jest jednym z najświeższych posunięć w katalogu marki. System ten pojawił się zarówno w modelach QLED z serii QCT7000S i QCT6000S, jak i w bardziej przystępnych panelach DLED i LED. Daje to bezpośredni dostęp do takich funkcji jak Samsung Gaming Hub czy kanałów w ramach Samsung TV Plus.

Nie zapomniano także o fanach ekosystemu Amazona, dla których przygotowano dedykowaną serię z Fire OS 8. Wśród nich wyróżniał się model MLA6000S z panelem QD-MiniLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, oferowany w rozmiarach sięgających aż 98 cali. Odbiorniki te zapewniają bezproblemową integrację z asystentem Alexa oraz błyskawiczny dostęp do biblioteki Prime Video.

Chociaż ten system wciąż buduje swoją pozycję w niektórych krajach, producent dostrzega w nim spory potencjał.

Klienci coraz częściej doceniają inne systemy poza tymi najbardziej popularnymi jak właśnie Google, Tizen czy inne. 2027 to na pewno poszerzanie oferty, jeżeli chodzi o dostępność tych systemów i wspieranie nowych platform, które dopiero pokazujemy na tych targach

Mobilne ekrany i zasilanie 12 V dla podróżników

Wśród klasycznych konstrukcji domowych pojawiła się także linia skierowana do specyficznego grona odbiorców - mobilne odbiorniki 12 V, takie jak model HCG4000S.

To ukłon w stronę użytkowników kamperów, łodzi i domków letniskowych, którzy dotąd musieli godzić się na kompromisy sprzętowe.

Ludzie tego bardzo konkretnie potrzebują, szczególnie rośnie ten segment wśród posiadaczy kamperów, domków letniskowych. Dlatego też wprowadziliśmy oprócz 24 cali również 32 cale na 12 wolt - wyjaśnił reprezentant marki.

Kolejną odsłoną tej mobilności stały się dotykowe ekrany i tablety z serii Smart Pad (np. 245T53FDT czy wersje 27-calowe) wyposażone we wbudowane akumulatory oraz system Android.

Pozwalają one na bezprzewodową pracę, streaming czy wideokonferencje w dowolnym miejscu bez konieczności ciągłego podpinania zasilacza.

Chcemy też pokazać, że Blaupunkt to nie tylko telewizory, ale również tablety z funkcją telewizora, dotykowe ekrany. Chcemy pokazać, że rozwijamy się i otwieramy swoją ofertę, wychodzimy trochę poza ramy, które znaliśmy dotychczas

Monitory gamingowe i do pracy hybrydowej

W strefie biurkowo-gamingowej wzrok przyciągały zakrzywione monitory 27 cali (seria W2722SE) oraz konstrukcje z odświeżaniem sięgającym 200 Hz (Q2717RDC).

Klienci coraz częściej poszukują nie tylko samego telewizora, ale również chcą łączyć telewizję z funkcją monitora. Coraz częściej spotykamy klientów, którzy grają na konsoli, na komputerze. Telewizja to nie tylko to, czego oczekują, ale również coś więcej - usłyszałem od mojego rozmówcy.

Przystawki OTT z Google TV dla każdego odbiornika

Nieodłącznym punktem stoiska była strefa odtwarzaczy multimedialnych OTT, w której Blaupunkt pokazał akcesoria z certyfikowanym systemem Google TV.

Do dyspozycji odwiedzających oddano nową generację urządzeń: kieszonkowy A-Stream stick Gen2 (GR9055D), nieco skromniejszy H-Stream stick Gen2 (GR9055530) oraz stacjonarny B-Stream box Gen3 (GR9055B).

Urządzenia te bazują na wydajnych jednostkach Amlogic wspierających przetwarzanie HDR10+, Dolby Vision oraz dekodowanie dźwięku Dolby Atmos. Wariant biurkowy B-Stream box z 32 GB pamięci wewnętrznej pozwala na instalowanie dziesiątek aplikacji bez obawy o spowolnienie interfejsu. To sprzęt, który z powodzeniem zamienia dowolny starszy ekran ze złączem HDMI w pełnoprawne centrum Smart TV.

Stoisko domykały kompaktowe projektory multimedialne Full HD z wbudowanym systemem Google TV 5.0 (modele P29AYF, P91AYF czy P93AYF), stanowiące alternatywę dla tradycyjnego ekranu w sypialni lub plenerze.

Blaupunkt zaskoczył

Podsumowując moje wrażenia z IFA, Blaupunkt naprawdę mnie pozytywnie zaskoczył; zamiast skupiać się na jednym, nieosiągalnym dla wielu flagowcu, firma pokazała ogromną różnorodność, która ma szansę trafić do każdego - od fanów nowoczesnych technologii QD-MiniLED, po osoby szukające praktycznych rozwiązań typu monitory 12 V do kampera. Co mnie najbardziej ujęło, to brak narzucania jednego ekosystemu: dają wybór między Google TV, Tizenem czy Fire TV, co w 2026 r. jest bardzo fair wobec klienta, który sam chce decydować, co mu pasuje. Co w przypadku niektórych firm nie jest oczywistością. Widać tu jasną strategię: solidna jakość, świetne pozycjonowanie cenowe i elastyczność, dzięki której marka chce być wszędzie tam, gdzie użytkownik potrzebuje dobrego obrazu, bez względu na to, czy jest w domu, w biurze czy w drodze.



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Oliwier Nytko Redaktor Dziennikarz Spider's Web, redaktor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.