Big Techy obiecują przestrzegać prawa. Wielki sukces ministra

Od jakiegoś czasu trwa wielka wojna na linii polski rząd - platformy społecznościowe. Jest napinanie się, są wielkie słowa, jeszcze większe obietnice, ale w gruncie rzeczy front stoi w miejscu. Jedynymi ofiarami są zwykli ludzie, którzy padają łupem oszustów oraz dzieci, którym do mózgów sączone są szkodliwe treści.

REKLAMA

W związku z ostatnimi atakami nożowników w szkołach pojawił się kolejny problem - platformy społecznościowe okazały się nośnikiem treści, które powinny być usuwane. Mowa o przemocy, nawoływaniu do hejtu i nienawiści. Algorytmy powinny wyłapywać takie rzeczy i je usuwać. Tak się jednak nie dzieje, więc minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski postanowił udać się na Bardzo Ważną Rozmowę Wychowawczą z przedstawicielami wspomnianych platform społecznościowych.

Tematem spotkania była odpowiedzialność platform za bezpieczeństwo dzieci oraz niewystarczająca skuteczność dotychczasowych zabezpieczeń. Zaproszenia do rozmów skierowano do przedstawicieli Meta, Google, TikToka, Robloxa, Discorda, X, Snap i Telegrama. Trzy ostatnie nie zdecydowały się wziąć udziału w spotkaniu.

REKLAMA

W relacji udostępnionej na stronie Ministerstwa Cyfryzacji czytamy: Podczas spotkania wicepremier Krzysztof Gawkowski przedstawił analizy dotyczące reakcji platform na wnioski o usunięcie treści nielegalnych, które pojawiły się na nich podczas niedawnych ataków nożowników w szkołach. Ponad dwie trzecie zgłoszeń z NASK zostało w tym czasie zignorowanych przez platformy społecznościowe. Przyczyny takich reakcji będą dalej analizowane na kolejnym spotkaniu z przedstawicielami platform.

Postanowiono wprowadzić usprawnienia w zakresie kontaktów platform społecznościowych z władzami:

ustanowione zostaną szybsze kanały bezpośredniego kontaktu do zgłaszania treści,

przeprowadzone zostaną pilne szkolenia dla przedstawicieli służb w zakresie możliwości zgłaszania treści czy bieżących kontaktów niezbędnych do prowadzenia postępowań.

REKLAMA

Minister ogłosił sukces, a ja mam wrażenie, że żyję w cyrku i nie mam powodów do śmiechu.

Policja powinna mówić złodziejom, żeby przestali kraść. I na tym zakończyć swoje działania

Serio, to jest ten sam poziom rozumowania. Zamiast dążyć do ukarania złodzieja, komendant wojewódzki powinien zorganizować spotkanie z przedstawicielami tego fachu i powiedzieć im, żeby przestali, żeby przestrzegali przepisów prawa. Po takim spotkaniu powinien wyjść i powiedzieć, że nie będzie pobłażania dla złodziei i ci zobowiązali się, że będzie lepiej. To mniej więcej powiedział minister Gawkowski. Powiedzmy to sobie wprost - platformy i tak muszą przestrzegać prawa. Idźmy po kolei. Pierwszą kwestią są konta dla osób poniżej 13 lat. Skąd się to wzięło? Żadna platforma nie pozwala na założenie takiego konta z prostego powodu - regulaminy są dostosowane do USA i tam obowiązuje zakaz takich profili.

REKLAMA

Z kolei w polskim Kodeksie Cywilnym osoba poniżej 13 roku życia nie ma zdolności do czynności prawnych, a czynność prawna przez nią dokonana jest nieważna z mocy prawa (art. 12 i 14 ustawy Kodeks cywilny). Założenie konta na platformie społecznościowej to czynność prawna, więc platformy i tak nie mogą pozwalać na otwieranie takich profili. Mówiąc krótko - przedstawiciele platform społecznościowych powiedzieli ministrowi, że nie będą pozwalali na założenie takich kont, a jak takie konto będzie otwarte, to je zamkną.

Kolejnym punktem jest szybsze usuwanie treści szkodliwych oraz natychmiastowa reakcja na zgłoszenia polskich służb. Co w tym przełomowego? No właśnie nic. Platformy muszą współpracować z polskimi służbami. Tymczasem minister radośnie przyznaje, że 2/3 zgłoszeń do platform zostało zignorowanych. W moim idealnym świecie w takiej sytuacji wlatują kary i groźba ograniczenia działalności na terenie kraju. Co robi przedstawiciel polskiego rządu? Mówi platformom, żeby współpracowały. Panie Gawkowski - korporacje tej wielkości rozumieją tylko język siły. Gdy w Turcji działo się podobnie, to tamtejszy rząd zablokował działalność Instagrama i odblokował ją dopiero po ustępstwach i dostosowaniu się do prawa. Można? Można, tylko trzeba działać.

REKLAMA

Po raz kolejny mamy łagodne rozmowy, kiwanie palcem, a następnie nikt nic nie robi. Przypominam, że w Radzie ds. Cyfryzacji, która doradza ministrowi, nadal zasiada wysokiej rangi przedstawiciel Meta na region Europy Wschodniej. Tej samej Mety, która pluje rządzącym w twarz. Może najwyższy czas skończyć z głaskaniem platform i zacząć działać? Naprawdę nikt nikomu nie robi łaski, że przestrzega prawa.

Ładowanie...