Polska właśnie stała się większa. Premier potwierdził 

Powiększenie się Polski ogłosił premier Donald Tusk podczas otwarcia terminalu T5 w Porcie Gdańsk. To pierwszy polski terminal przeznaczony do budowy morskich farm wiatrowych, które będą dostarczać energię milionom gospodarstw domowych.

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- Więcej Polski, więcej mocy - to nie jest pusty slogan. Jak wiecie terminal T-5 powstał w miejscu, gdzie jeszcze niedawno była woda. Polska jest więc większa o 21 hektarów - symbolicznie możemy powiedzieć, że mamy więcej Polski - stwierdził szef polskiego rządu.

Premier powiedział także, że Bałtyk staje się polskim morzem

Więcej Polski to zdecydowanie większe kompetencje, jeśli chodzi o farmy wiatrowe na morzu. My de facto zaczynaliśmy w tej jakże istotnej przestrzeni gospodarczo-technologicznej. A dziś Polska staje się także energetyczną potęgą na Bałtyku. Bardzo nam zależało, żeby „więcej Polski” oznaczało też więcej polskich firm zaangażowanych w takie inwestycje. I mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że tu wszystko jest super polskie. Polacy nie tylko konstruowali, projektowali i wykonywali pracę tu, ale to jest też przedsięwzięcie, które w dalszych etapach pozwoli angażować jeszcze więcej polskich firm - stwierdził premier.

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Według Donalda Tuska dziś to Polska "przejmuje stery", stając się liderem na Bałtyku. Wcześniej, jak zauważył premier, "bezlitosnym, chociaż przyjacielskim konkurentem byli Duńczycy", dzięki którym zaczęliśmy przygodę z wiatrakami na Bałtyku. Teraz zaś inicjatywa należy już w pełni do nas.

Donald Tusk przypomniał, że zgodnie z planem prąd z nowej farmy wiatrowej Baltic 2 popłynie w pierwszej połowie 2027 roku

- To nie są marzenia, lecz realne działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego, które już wkrótce przyniosą efekty - zadeklarował.

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Z kolei minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podkreślił, że znaczenie Terminala T5 jest kluczowe nie tylko dla Gdańska i regionu, ale jest także "niezbędnym ogniwem polskiej transformacji energetycznej i rozwoju polskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku".

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Z Gdańska ponad 107 turbin będzie transportowanych na farmę Baltica 2. Jak zaznaczył szef resortu, oznacza to 1,5 GW mocy i prąd dla 2,5 mln gospodarstw domowych.

Minister zapowiedział również, że do 2040 roku możliwa jest instalacja nawet 18 GW mocy na Bałtyku. "To setki tysięcy kilometrów kabli, konstrukcje stalowe, specjalistyczne statki" - zaznaczył.

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Po zakończeniu budowy Baltica 2 będzie największą morską farma wiatrową w Polsce i jednym z najważniejszych projektów transformacji energetycznej w regionie Morza Bałtyckiego. Odległość z brzegu do najbliższej turbiny na morzu wyniesie ok. 40 km.

Zdjęcie główne: Baltica 2

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