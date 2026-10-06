Wielka jesienna wyprzedaż One Anker. Soundcore, eufy i zasilacze taniej do 43 procent

Jeśli w ostatnich latach szukaliście solidnej kostki do kontaktu, zapewne trafiliście na Ankera. Producent wybił się na zasilaczach w technologii GaN, które wreszcie przestały przypominać wielkie, grzejące się w gnieździe cegły.

Zamiast tego dostaliśmy małe, zwarte obudowy z kilkoma portami USB-C, bez trudu karmiące prądożerny laptop i telefon jednocześnie, zachowując przy tym rozsądne wyceny. Wielu użytkowników wciąż kojarzy tę markę wyłącznie z kablami, zasilaczami i powerbankami.

Tymczasem zasilanie to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Pod parasolem firmy rozwinęły się odrębne gałęzie sprzętowe, które coraz śmielej rozpychają się w kolejnych segmentach elektroniki użytkowej.

W strukturach giganta wyrosła linia audio soundcore oraz rozbudowane portfolio smart home rozwijane pod szyldem eufy. Z początkiem jesieni producent postanowił spiąć te działy we wspólną kampanię promocyjną One Anker, przeceniając zasilacze, kamery i słuchawki nawet o 40 proc. (i więcej!).

soundcore z rabatami do 43%

Powrót do powakacyjnej rutyny oznacza codzienne dojazdy komunikacją miejską i pracę w głośnym biurze, co wymusza skuteczne odcięcie się od szumu otoczenia.

W takich scenariuszach sprawdzają się wokółusznymi słuchawki soundcore Space 2, których cenę obniżono z 499 zł do 399 zł.

SPRAWDŹ OFERTĘ soundcore Space 2 na Amazon.pl Amazon

Model wyposażono w adaptacyjny układ redukcji hałasu ANC, przydatny podczas wielogodzinnych sesji przed monitorem. Dla zwolenników dyskretniejszych formatów przygotowano dokanałowy model flagowy soundcore Liberty 5 Pro, wyceniony na 599 zł po 14-procentowej zniżce.

SPRAWDŹ OFERTĘ soundcore Liberty 5 Pro na Amazon.pl Amazon

Ciekawą pozycję stanowi sprzęt profilowany pod poprawę jakości snu. Dokanałowe słuchawki soundcore Sleep A30 przeceniono aż o 43 proc., czyli z 999 zł na 569 zł. Ich zadanie polega na mechanicznym oraz aktywnym maskowaniu nocnych hałasów z otoczenia.

SPRAWDŹ OFERTĘ soundcore Sleep A30 na Amazon.pl Amazon

Z kolei na wyjazdy w teren przewidziano bezprzewodowy głośnik soundcore Boom 2 Plus w odpornej na deszcz obudowie. Sprzęt kładący nacisk na mocny dół pasma można teraz kupić za 569 zł zamiast dotychczasowych 799 zł!

SPRAWDŹ OFERTĘ soundcore Boom 2 Plus na Amazon.pl Amazon

Kamery eufy bez abonamentu i domowe akcesoria

W segmencie smart home rozwijanym przez markę eufy kluczowym argumentem pozostaje całkowity brak abonamentów oraz zapis nagrań w lokalnej pamięci zamiast na zewnętrznych serwerach w chmurze.

Do generalnego monitorowania posesji służy zestaw czterech kamer zewnętrznych eufyCam E42 ze stacją bazową, przeceniony z 3399 zł do 2099 zł, czyli taniej o 38 proc.

SPRAWDŹ OFERTĘ eufyCam E42 na Amazon.pl Amazon

Do nadzoru mniejszych działek lub samych drzwi wejściowych przygotowano pakiet eufyCam C35 Outdoor Security Camera 2+1 za 579 zł (rabat 36 proc.) oraz pojedynczą kamerę eufy C37 Solo, kosztującą 339 zł zamiast wcześniejszych 459 zł.

W katalogu eufy obok systemów bezpieczeństwa znalazły się również urządzenia codziennego użytku dla rodziców. Promocją objęto bezprzewodowy laktator eufy Breast Pump S1 Pro pozbawiony wiszących przewodów, który wyceniono na 839 zł zamiast regularnych 1299 zł.

SPRAWDŹ OFERTĘ eufy Breast Pump S1 Pro na Amazon.pl Amazon

Ładowarki GaN oraz pojemne powerbanki Anker Charging

Praca z dala od gniazdka ściennego wymaga solidnego zaplecza energetycznego. Z myślą o osobach ładujących elektronikę w podróży przeceniono powerbank Anker Prime 26K o mocy 300 W, którego cena spadła z 859 zł do 639 zł. Zastosowana elektronika i zestaw wyjść pozwalają zasilić dwa laptopy jednocześnie.

SPRAWDŹ OFERTĘ Anker Prime 26K 300 W na Amazon.pl Amazon

Poręczniejszą alternatywą do torby jest Anker Laptop Power Bank w płaskiej obudowie, kosztujący obecnie 249 zł zamiast 359 zł.

SPRAWDŹ OFERTĘ Anker Laptop Power Bank na Amazon.pl Amazon

Do zaprowadzenia porządku na stanowisku roboczym służy ładowarka biurkowa Anker Prime 160W Charger z trzema portami, oferowana za 439 zł po 21-procentowym cięciu ceny, eliminując konieczność wpinania osobnych zasilaczy sieciowych.

SPRAWDŹ OFERTĘ Anker Prime 160W Charger na Amazon.pl Amazon

Do sprawnego naładowania samego telefonu lub tabletu wystarczy z kolei kompaktowa kostka Anker 45W Charger, którą w ramach akcji kupimy za 129 zł zamiast 169 zł (taniej o 24 proc.!).

SPRAWDŹ OFERTĘ Anker 45W Charger na Amazon.pl Amazon

Dwa etapy promocji i oficjalna dystrybucja

Akcję One Anker rozłożono w czasie na dwa osobne etapy sprzedażowe. Pierwsza fala rabatów rusza w dniach 6-7 października na platformie Amazon.pl w oficjalnych sklepach soundcore, eufy Security, eufy oraz Anker Charging.

W drugim etapie, zaplanowanym na okres od 8 do 21 października, wyprzedaż przenosi się do kolejnych kanałów. Niższe ceny zaczną wówczas obowiązywać na Allegro w oficjalnym sklepie Anker_Direct, w sieciach partnerów detalicznych ze sklepami stacjonarnymi oraz bezpośrednio w witrynach anker.com, soundcore.com i eufy.com.

Ładowanie...

Oliwier Nytko Redaktor Dziennikarz Spider's Web, redaktor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.