Anker partnerem polskiego Impact Fest 2026. Ogłasza również THE MAKER DROP 001 - globalny konkurs dla twórców z pulą nagród 200 000 dolarów

Marka Anker ogłosiła partnerstwo z Impact Fest 2026, wspierając całą społeczność tworzącą festiwal: artystów, organizatorów, wolontariuszy oraz publiczność. Inicjatywa wspiera warszawską scenę kulturalną. Festiwal początkowo był skupiony na komedii improwizacji, ale z czasem przekształcił się w festiwal sztuk performatywnych, które obejmują stand-up, teatr, teatr tańca i ruchu, koncerty, warsztaty, Teatr Forum, pokazy eksperymentalne, międzynarodowy open mic oraz spotkania integracyjne. W trakcie festiwalu zaprezentowało się ponad 40 artystów z Polski i zagranicy, tworząc pomost pomiędzy lokalną sceną kulturalną a międzynarodowymi talentami.

Zaangażowanie marki Anker podkreśla jej wsparcie dla tej twórczej wymiany. Wspierając cały ten ekosystem – twórców, organizatorów, wolontariuszy i odbiorców – Anker utwierdza przekonanie, że społeczności artystyczne rozwijają się najpełniej wtedy, gdy zyskują widoczność zarówno lokalnie, jak i na arenie międzynarodowej, a jak jesteśmy przy tej drugiej, to mam świetną wiadomość. Marka eufyMake, należąca do Anker Innovations, startuje z THE MAKER DROP 001, programem wspólnego projektowania, który zaprasza twórców z całego świata do przekształcania autorskich pomysłów w gotowe produkty. Pula nagród wynosi aż 200 000 dolarów.

Społeczności twórcze, takie jak Impact Warsaw, udowadniają, że niezależne talenty rozwijają skrzydła, gdy zapewni się im odpowiednią widoczność. Projekt THE MAKER DROP powstał z przekonania, że wybitna twórczość powinna być nie tylko doceniana, ale też dostępna w sprzedaży. Z dumą wspieramy ten festiwal i pomagamy twórcom przenieść ich projekty prosto ze sceny na sklepowe półki - powiedziała Dana Xiang, Head of Global Commercialization w eufyMake.

Anker pokazuje, że praca kreatywna zasługuje na coś więcej niż brawa. Zasługuje na realną widoczność rynkową i sukces komercyjny. Przyjrzyjmy się THE MAKER DROP 001, ale najpierw słowo wstępu o organizatorze. Anker eufyMake to marka narzędzi kreatywnych, specjalizująca się w technologii druku UV z wykorzystaniem trójwymiarowych faktur. Jej flagowa drukarka UV E1 pozwala projektantom i twórcom nanosić wyczuwalne w dotyku, trójwymiarowe wzory na ponad 300 różnych materiałach w rozdzielczości do 1440 dpi.

THE MAKER DROP 001 z pulą 200 000 dolarów. Zasady konkursu

Od 15 września do 28 października twórcy z całego świata mają czas na przesłanie swoich autorskich koncepcji. Wybrani uczestnicy otrzymają środki finansowe oraz bezpośrednie wsparcie produkcyjne. W listopadzie gotowe produkty trafią do sprzedaży w amerykańskim sklepie eufyMake. W grudniu zaś nastąpi finał i najlepsze projekty zostaną wyróżnione głównymi nagrodami pieniężnymi.

Pula nagród wynosi 200 000 dolarów i nagradza twórców na każdym etapie. Za samą kwalifikację do projektu każdy otrzyma 1000 dolarów. Top 5 nominowanych proketów weźmie udział w podziale puli 50 000 dolarów. Top 5 wyłonionych w głosowaniu publiczności podzieli się pulą 10 000 dolarów. Nagroda główna to 50 000 dolarów w gotówce i wspólna produkcja wideo z twórcą mającym ponad milion obserwujących.

Program przełamuje bariery sprzętowe

Wielu rozwijających się twórców natrafia na barierę w postaci braku dostępu do zaawansowanego sprzętu. Program THE MAKER DROP całkowicie usuwa tę przeszkodę. Zakwalifikowani uczestnicy, którzy nie posiadają drukarki E1 otrzymają urządzenie wraz z zestawem tuszów bezpłatnie, a ci, którzy mają taką drukarkę, dostaną zapas tuszu.

Zgłoszenia do konkursu oceniane są według czterech kryteriów: oryginalności, kunsztu wykonania i tekstury 3D, potencjału komercyjnego oraz historii samego twórcy, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnego wykorzystania faktur 3D, stanowiących kluczową funkcję drukarki UV E1. Szczegółowy regulamin, warunki uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są po kliknięciu tutaj.

Jedna wizja, dwie platformy

Choć wyraźnie różnią się skalą i formatem, to warszawskie partnerstwo i globalny konkurs eufyMake odzwierciedlają te same wartości. Wspieranie twórców w ich żywiole oraz udzielenie realnej pomocy, wykraczającej daleko poza sam rozgłos. Zapewniają profesjonalny sprzęt, zaplecze produkcyjne, nagrody finansowe i prosta drogę od pomysłu do gotowego produktu rynkowego.





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Paweł Grabowski Redaktor Dziennikarz działu Technologie, w Grupie Spider’s Web od 2019 r. Pierwsze kroki w internetowych redakcjach stawiał w Bezprawniku, skąd trafił do redakcji Autobloga, a od października 2022 r. publikuje również w dziale Tech. Lubi smartfony, tablety, ale i nie przepuści ciekawemu sprzętowi AGD. Od zawsze wierny zielonemu robotowi Androida, ale gdy trzeba, to z ciekawości zajrzy do sadu Apple, by wyjść stamtąd wstrząśnięty. Poza technologiami interesuje się motoryzacją, a przez wpływ redaktora Baryckiego także jazdą na rowerze.