Koniec z punktami na serwetce. Nadlatują rzutki przyszłości Winmau z AI.

Rzutki to jedna z tych aktywności, które lubi chyba każdy. Jak tylko podczas spotkania w barze w zasięgu wzroku pojawi się tarcza do darta, to nie trzeba długo czekać, aż ktoś zaproponuje, by z niej skorzystać. Problemem zawsze jest jednak liczenie punktów, w tym przypomnienie sobie mnożników, a do tego ktoś będzie musiał skrzętnie zapisywać kolejne wyniki na serwetce.

Rozwiązaniem mogą być elektroniczne tarcze do darta, których czołowym producentem jest firma Winmau, związana z dartem od 1945 r. Jej inżynierowie postanowili jednak pójść o krok dalej. Podczas targów IFA 2026 na ich stoisku trafiłem na coś, co mnie urzekło. Zaprezentowano tam system Autodarts, który przenosi rzutki na zupełnie nowy, cyfrowy poziom.

Cały pomysł polega na tym, żeby wyczyścić głowę. Nie musisz liczyć punktów, po prostu skupiasz się na grze i poza tym nie musisz niczego dotykać... Zbierasz rzutki i wtedy kolej przechodzi na następnego gracza, a wszystko dzieje się automatycznie - wyjaśnia nam twórca Autodarts, Timo Nolle

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Winmau Lens, czyli koniec z liczeniem w pamięci

W telegraficznym skrócie to oprogramowanie, które znosi barierę wejścia do gry w darta, gdyż eliminuje konieczność liczenia w pamięci, prowadzi nas przez cały przebieg gry i pilnuje przestrzegania zasad. Do tego sami wybieramy tryb zabawy w zależności od potrzeb - możemy pójść na całość i zagrać na poważnie lub odpalić prosty tryb familijny, by się dobrze pobawić bez ciśnienia na wyniki.

Przyszło mi do głowy w trakcie Pandemii. Przyszedł koronawirus i nie mogłem już grać w darta z ludźmi, więc stworzyłem aplikację. Musiałem wymyślić coś dla siebie. Zbudowałem więc platformę do darta online, na której mogłem grać z kolegą - wspomina początki Autodarts w rozmowie Timo Nolle

Na to wszystko i jeszcze więcej pozwala apka Winmau Autodarts, która za sprawą autorskiej funkcji Winmau Lens sama zlicza zdobyte punkty i może prowadzić nas za rękę podczas gry. Zamiast przydzielać to zadanie jednemu z graczy, można w roli bezstronnego wirtualnego trenera i sędziego osadzić dowolny smartfon, jaki mamy pod ręką - wystarczy wgrać apkę (jest dostępna na systemy Android i iOS).

Telefon z apką Winmau Autodarts możemy postawić przy tarczy do rzutek na prostym statywie

Rejestrowanie wyników w Autodarts to zaś dopiero początek, a aplikacja podpowie też, w które pola obecnie najlepiej celować. Wskazuje nam również checkouty (konkretne kombinacje rzutów) potrzebne do zamknięcia legu (wbicia wymaganej liczby punktów). Wyniki zaś nie tylko są wyświetlane na ekranie, ale i odczytywane - co sprawia wrażenie, jakby obok nas faktycznie stał host.

Autodarts pozwala na grę lokalnie, online i z botem

Poza śledzeniem bieżącej rozgrywki możemy zapisywać swoje statystyki, aby śledzić, czy nasza skuteczność z czasem się zmienia. Program pozwala również na interaktywną grę online zarówno ze znajomymi, jak i z obcymi ludźmi, a system matchmakingu zadba, by parować nas z graczami o podobnym poziomie umiejętności. Program dostępny jest przy tym na całym świecie.

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W przypadku rozgrywek w realu leży to już w gestii naszej ekipy, a w moim przypadku zawsze bez problemu znajduję chętnych do tego typu zabawy. W przypadku gier online nie powinno być z tym natomiast problemu - społeczność zgromadzona wokół platformy Winmau już teraz liczy 200 tys. zarejestrowanych użytkowników, a 40 tys. ludzi dołączyło już do tematycznego Discorda.

W trakcie targów IFA 2026, gdy testowałem Autodarts na stoisku Winmau, chęć do zabawy online w piątek ok. godz. 16:00 niemieckiego czasu zgłaszało ponad 3800 osób. Trwające akurat turnieje można z kolei śledzić w tej samej aplikacji i widzieć na żywo, ile gracze zdobywają punktów. A co z globalną listą rankingową? Rzucił mi się w oczy jej brak i zadałem o nią pytanie. Okazuje się, że to nie przypadek.

Dodanie tabeli wyników mogłoby prowadzić do oszustw. W Autodarts na Twoim profilu widać, ile turniejów wygrałeś, ale na tym etapie nie tworzymy globalnego rankingu i skupiamy się obecnie na zasadach fair play - wyjaśnia nam Timo Nolle

W ramach platformy dostępnej zarówno w formie aplikacji na smartfony, jak i poprzez stronę www, możemy natomiast brać udział zarówno w rozgrywkach 1v1, jak i w większych turniejach liczących do 6 graczy, zapisując na naszym koncie wyniki kolejnych spotkań - w tym np. ile kilometrów zrobiliśmy na piechotę idąc po rzutki. Jeśli z kolei chcemy jedynie potrenować, to możemy się zmierzyć z botem zasilanym sztuczną inteligencją.

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Ile kosztuje Winmau Autodarts?

Aplikacja w wersji podstawowej po pobraniu ze sklepów Google Play lub App Store jest dostępna bezpłatnie, przy czym w darmowym wariancie mamy ograniczoną liczbę rozgrywek - czyli w sam raz, aby sprawdzić, czy taki dodatek do gry w rzutki się u nas sprawdzi. Dostępna jest również wersja Autodarts Plus opłacana w formie abonamentu, który wyceniony został na 32 zł miesięcznie i 318 zł rocznie.

Autodarts Plus znosi limity, a do tego ma dodatkowe ficzery takie jak np. wyniki odczytywane głosem Huwa Ware’a, kultowego sędziego dartowego. Do tego dostajemy pierwszego na świecie arbitra używającego sztucznej inteligencji, który będzie rozstrzygał sporne rzuty, a także konfigurowalne lotki cyfrowe. No i mamy dostęp do zamkniętych turniejów i prywatnych rozgrywek.

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W ofercie Winmau jest też system Autodarts X dla profesjonalistów.

To rozwiązanie dla największych pasjonatów, jakiego na rynku jeszcze nie było. Zamiast smartfona z opcjonalnym statywem mamy tu cztery kamery HD z technologią PinPoint Detection, które przyczepimy do standardowej tarczy - bez wiercenia. Do tego dochodzi oświetlenie klasy Plasma (360 stopni), a to wszystko ma zapewniać nam „turniejową dokładność” i zaawansowane analizy treningowe.

Sugerowane ceny detaliczne akcesoriów Autodarts wyglądają z kolei tak:

System Autodarts X - 2385 zł;

Statyw Autodarts - 132 zł;

Zestaw Autodarts: statyw + abonament 12 mies. - 424 zł.

Na targach IFA system Autodarts miał swoją premierę, a aplikacja wraz z modułem Winmau Lens są już dostępne. W przypadku systemu kamer Autodarts X przedsprzedaż ma ruszyć w październiku, a zestawy mają zacząć trafiać do klientów już w listopadzie. Jeśli ktoś z kolei jest akurat teraz w Berlinie, to jeszcze przez kilka dni ma szansę sprawdzić, jak to działa w praktyce.

Same tarcze do darta nie są aż tak drogie, o rzutkach nie mówiąc, to relatywnie tanie hobby. Nie sprzedam świetnej technologii za 1500 dolców, więc wymyśliłem sposób, jak możemy zrobić ten system tanio - skomentował kwestię cennik Timo Nolle

Sam przy Autodarts bawiłem się świetnie i jak na razie namierzyłem tylko jeden minus związany z… lokalizacją. Na start apka obsługuje wyłącznie trzy języki, czyli angielski, niemiecki oraz niderlandzki i zabrakło tu naszego! Interfejs co prawda jest intuicyjny i pełen grafik, no ale i tak mam nadzieję, iż twórcom uda się przygotować tłumaczenie Winmau Autodarts na polski jak najszybciej.

Powinno ich zachęcić to, że na darta jest teraz istny boom, również w Polsce, a np. bilety na ostatnie zawody zorganizowane na Torwarze wyprzedały się na pniu. Winmau Autodarts to przy tym jedna z najfajniejszych nowości, na jaką podczas berlińskich targów IFA w ostatniej dekadzie trafiłem. Apkę na swoim smartfonie już mam i po powrocie do kraju z pewnością się przyda!

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